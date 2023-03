El Real Zaragoza afronta su 31ª jornada de Liga con la idea de superar su mal momento, con dos puntos de los últimos doce, con los empates ante el Lugo y el Burgos y las derrotas con el Málaga y el Alavés, con un triunfo ante el Leganés que le permita aumentar su distancia con el descenso, ahora de seis puntos con la Ponferradina con 12 jornadas por jugarse.

El cuadro pepinero, que venció en la primera vuelta a los de Escribá por 2-1, llega también en un momento muy irregular, con solo dos victorias en la segunda vuelta, ambas en Butarque, ya que no gana fuera de casa desde la jornada 14, el 1 de noviembre en Can Misses, en Ibiza, y no lo ha logrado en las siete últimas salidas. El equipo zaragocista, por su parte, no ha ganado en casa en este 2023 y solo suma tres puntos de los últimos doce ante su gente, ya que el último triunfo fue ante el Huesca el 10 de diciembre.

El Zaragoza tiene las bajas de Iván Azón y Mollejo, mientras que Francho es seria duda por un fuerte proceso gripal, por el contrario Fran Gámez vuelve tras cumplir sanción por acumulación. En el Leganés, Jorge Sáenz es baja por sanción y Juanjo Narváez, que regresa a La Romareda, ya que militó en el Zaragoza dos temporadas y hasta el 1 de septiembre pasado, y Josema arrastran molestias. También vuelve a Zaragoza Imanol Idiakez, de breve paso por el banquillo en la 18-19.

El partido, de la 31ª jornada de Segunda, se disputa en La Romareda a partir de las 14.00 horas y será retransmitido por Vamos de Movistar y LaLiga Smartbank TV, que se puede sintonizar con operadores como Vodafone, Orange, Amazon Prime, Telecable o Movistar.