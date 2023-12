Sergio Bermejo tiene la puerta de salida abierta en este mercado de enero y es uno de los jugadores que pueden abandonar el equipo, algo en la que ya trabajan sus representantes y que se ve con buenos ojos tanto en la entidad como en el propio futbolista. El Real Zaragoza, si hay una oferta que convenza al mediapunta, ya sea cedido, ya que tiene contrato hasta 2025, o traspasado, porque posee cierto cartel, aunque en todo caso esa propuesta de compra no sería elevada, le abriría la puerta y, en ese caso, se buscaría un refuerzo para la banda derecha del equipo, un extremo profundo y vertical, de diferente perfil al madrileño, en una cesta de la compra en enero que iría en aumento y en la que ya están un lateral izquierdo, refuerzo prioritario y con Chavarría como objetivo ahora, un portero, si sale, como es el deseo, Poussin, un extremo zurdo con llegada y gol y un medio físico. Eso como mínimo.

El jugador ha perdido protagonismo en esta temporada y la salida de Fran Escribá, que tenía plena confianza en el futbolista, al que hizo debutar en el Celta, no le ha beneficiado en absoluto. Con Julio Velázquez no ha sido titular aún, aunque ha tenido minutos en los tres partidos hasta ahora y no es un jugador que encaje a plenitud en el ideario del nuevo entrenador ni en el director deportivo, Juan Carlos Cordero. Además, el futbolista ha sido señalado en varias ocasiones por la grada, sobre todo en el partido ante el Huesca al ser relevado, una reacción de la grada que bien pudo hacer mella en el ánimo del futbolista.

Así, el Zaragoza estudiará cualquier oferta por Bermejo y su posible salida se une a las decididas ya del portero Gaetan Poussin y del lateral derecho Marcos Luna, en este segundo caso con toda seguridad en forma de cesión. No se descarta que pueda haber alguna despedida más, ya que si llega un medio físico y de contención Jaume Grau podría ser el damnificado, aunque nada se le ha dicho al futbolista en este sentido, y la peculiar situación en la delantera, con Bakis y Azón lesionados y a los que no se espera hasta 2024 y Sergi Enrich sin ser titular en los dos últimos partidos de Liga pese a esas ausencias, también puede invitar a buscar un refuerzo en esa parcela.

Muchos minutos hasta este curso

Bermejo, que pudo marcharse al Tianjin de la Superliga china cedido por 10 meses en febrero de 2022 con una buena propuesta tanto para el club como para él y que al final no dio ese salto y que renovó en ese verano hasta 2025, llegó al Zaragoza en agosto de 2020 de la mano de Lalo Arantegui y ha jugado desde entonces con mucha continuidad, tanto con Baraja, como con Iván Martínez, JIM, Carcedo y Escribá, aunque en esta campaña es donde menos está teniendo presencias en el once, con diferencia muy clara sobre el resto. El curso pasado, finalizado con cinco goles y cuatro asistencias después de renovar y con una gran segunda vuelta, pudo ser un punto de inflexión para Bermejo. Sin embargo, no ha dado ni de lejos ese paso adelante, tapado por el protagonismo de Germán Valera y sin ofrecer el nivel que se le presupone y que solo ha destapado de forma irregular desde que llegó en 2020 con la carta de libertad tras rescindir con el Celta.

Así que Bermejo, con 18 partidos de Liga y 533 minutos, está en su campaña de menor presencia sobre el césped a estas alturas. En la 20-21 con dos lesiones de por medio y cinco partidos de baja, ya llevaba nueve choques de titular, por los 12 en la 21-22 y en la pasada. De hecho, esas 14 veces saliendo desde el banquillo que acumula, uno de los que más de toda Segunda, ya son más que en cualquiera de las tres temporadas completas de zaragocista, donde el récord estaba en las 13 que tuvo en la 22-23.