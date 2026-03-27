Presupuesto 2026 de la Diputación de Zaragoza: 256 millones al servicio de nuestros pueblos

La Diputación de Zaragoza acaba de estrenar su presupuesto para 2026 que, por cuarto año consecutivo, es el más alto de la historia con 256,1 millones de euros (un 20% más que el de 2025).

Los 50 millones del PLUS, el pilar fundamental

Un año más las cuentas giran en torno al Plan Unificado de Subvenciones-PLUS, la principal línea de ayudas que reciben los 292 municipios de la provincia no solo de la Diputación de Zaragoza, sino de todas las administraciones. Distribuye 50 millones de euros y permite que cada ayuntamiento decida en qué invierte el dinero que le corresponde dándoles autonomía y garantizándoles además una planificación y unos criterios de distribución objetivos y transparentes.

24,7 millones para inversiones alineadas con la Agenda 2030

El presupuesto incluye también otra gran línea de ayudas para los ayuntamientos: un plan Agenda 2030 dotado con 24,7 millones de euros y destinado a financiar inversiones que mejoren los servicios municipales y que además estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La DPZ acometió el arreglo de la carretera entre Luceni y Cabañas de Ebro. / Servicio especial

Se vuelve a alcanzar una cifra récord para carreteras: 17 millones

Las cuentas vuelven a destinar una cifra récord para la mejora de las carreteras de la Diputación de Zaragoza: 17 millones de euros que se van a poder ejecutar gracias al programa de actuaciones 2024-203. El año pasado se terminó el primer paquete de obras, que ha permitido arreglar 25 carreteras provinciales, y en este 2026 se va a iniciar la mejora de otras 21 vías más.

5 millones para luchar contra la soledad de las personas mayores

El presupuesto 2026 multiplica por cinco la cuantía del plan de lucha contra la soledad no deseada, que pasa de 1 a 5 millones de euros. Además de financiar actividades dirigidas a las personas mayores y equipamientos para residencias y centros días de día públicos, con estas ayudas los ayuntamientos también podrán pagar los gastos de funcionamiento de los bares, centros sociales y teleclubes municipales, espacios fundamentales para el ocio y la convivencia porque en muchos pueblos son el único lugar de reunión durante todo el año.

4 millones para instalar cargadores de coches eléctricos en los municipios

Las cuentan destinan 4 millones de euros al proyecto que permitirá instalar cargadores de coche eléctrico en todos los municipios de la provincia, financiado al 100 por 100 por la DPZ.

4 millones para un centro provincial de tratamiento de residuos

Tras la puesta en marcha del servicio Ecoprovincia, que ha cumplido dos años reciclando la basura del contenedor verde en los 265 municipios adheridos, la Diputación de Zaragoza trabaja en la creación de un centro provincial de tratamiento de residuos provincial que se construirá en el entorno de Zaragoza y que permitirá tratar la basura de los ayuntamientos sin depender del CTRUZ. Las cuentas le destinan 4 millones.

2,5 millones para prestar a los ayuntamientos un nuevo servicio de analíticas del agua de boca

Siguiendo la filosofía del servicio Ecoprovincia, la Diputación de Zaragoza tiene muy avanzado el pliego para poner en marcha un nuevo servicio de analíticas del agua de boca para todos los ayuntamientos que quieran adherirse. El presupuesto reserva una partida de 2,5 millones.

La DPZ prestará servicio de teleasistencia avanzada en los municipios de la provincia. / Servicio especial

745.000 € para implantar la teleasistencia avanzada

La Diputación de Zaragoza presta el servicio de teleasistencia en los municipios de la provincia, y este año va a mejorarlo implantando la teleasistencia avanzada. De esta forma, las personas mayores y dependientes adheridas a este servicio fundamental para ellas y para sus familias también podrán estar atendidas y controladas cuando salen de casa.

515.000 € para completar la modernización del padrón de los municipios

Las cuentas destinan 515.000 euros a completar la modernización del padrón municipal en todos los ayuntamientos de la provincia con fondos europeos. El proyecto consiste en implantar un nuevo sistema de gestión que permitirá intercambiar en tiempo real información entre los padrones municipales y el Instituto Nacional de Estadística.

400.000 € para nuevas restauraciones en la catedral de Tarazona

Después de rehabilitar las capillas de Santiago y de la Purificación, con sus respectivos retablos, la DPZ va a acometer la restauración de una nueva capilla de la catedral de Tarazona y también del órgano del templo. Estas actuaciones cuentan con una partida de 400.000 euros.

Apuesta por las políticas sociales, la cultura y el patrimonio

El presupuesto de la DPZ para 2025 destina más de 7 millones de euros a distintas partidas de acción social (teleasistencia, lucha contra la soledad, apoyo a las residencias y centros de día, ayudas para asociaciones…); 1 millón fomentar la igualdad de género y luchar contra la violencia machista; 1,1 millones a la residencia de estudiantes Ramón de Pignatelli; 620.000 euros a la educación de adultos; 585.000 euros a la memoria democrática; y 2,1 millones a la cooperación internacional y la educación para la ciudadanía global.

La DPZ destina partidas a exposiciones organizadas en el palacio de Sástago, Fuendetodos, el Centro de Arte de Ejea y la sala 4º Espacio. / Servicio especial

En el ámbito de la cultura, las cuentas destinan 920.000 euros a las exposiciones organizadas en el palacio de Sástago, Fuendetodos, el Centro de Arte de Ejea y la sala 4º Espacio; 220.000 a festivales; 110.000 a actividades de animación a la lectura; 238.000 a ayudas para los festivales de cine; 220.000 a ayudas a la producción escénica; 200.000 a ayudas y premios para artistas; 870.000 euros a apoyar a las bandas de música, las corales y las asociaciones culturales de la provincia; y 1,4 millones a la Institución Fernando el Católico.

Además hay 4,8 millones para restauración del patrimonio histórico-artístico y 1,4 millones para el Taller Escuela Cerámica de Muel.