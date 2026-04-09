Zaragoza activa un presupuesto récord para 2026: más vivienda, mejores servicios y 128 millones para transformar la ciudad

Zaragoza afronta 2026 con el presupuesto más alto de su historia, una cifra con la que el ayuntamiento quiere dar un nuevo impulso a la transformación que ya está en marcha en la ciudad y que los vecinos puedan verla y ser partícipes de la misma. Las cuentas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza alcanzan los 1.039,8 millones de euros, superando por primera vez los 1.000 millones, y destinan 128 millones a inversión directa, una cifra inédita.

Más allá de los números ese esfuerzo económico se traducirá en más obras, nuevos equipamientos y más vivienda, pero también en un refuerzo de servicios esenciales para el día a día de los ciudadanos, como la limpieza, la movilidad o las políticas sociales. Más inversión para que la ciudad siga creciendo y repercuta en un mayor bienestar para los zaragozanos.

Movilidad sostenible, vivienda, políticas sociales, reforma de calles y limpieza urbana son algunas de las principales partidas. / Servicio especial

En palabras de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se trata del “mejor presupuesto de la historia” que, según explicó, permitirá “seguir mejorando los servicios públicos, la calidad de vida de los zaragozanos y transformando la ciudad en un referente nacional y europeo”.

Proyectos y equipamientos que llegan a los barrios

Más allá de esos grandes proyectos, el presupuesto contempla inversiones destacadas en los barrios y largamente reivindicadas por los vecinos. Entre ellas figura la partida para finalizar el Centro Cívico Hispanidad (2,8 millones) un equipamiento muy demandado por los vecinos desde hace más de 20 años y que estará acabado en verano. También se impulsará el futuro Centro Deportivo Municipal Distrito Sur (3,5 millones) que será el primer equipamiento deportivo en esta zona en expansión de la ciudad y se pondrá en marcha la Escuela Infantil de Arcosur (3,1 millones), una necesidad en uno de los barrios más jóvenes de Zaragoza.

El Centro Cívico Hispanidad, un equipamiento muy demandado por los vecinos, estará finalizado en verano. / Ayuntamiento de Zaragoza

Las cuentas incluyen además la reforma del parque Tío Jorge (1,7 millones), el desarrollo del Bosque de Torre Ramona (1 millón), la ampliación del Centro Municipal de Servicios Sociales de San José (735.000 euros) y la reforma de la Escuela Infantil La Piraña (970.000 euros), entre otras.

26 millones para renovar calles y avenidas de la ciudad

La transformación urbana vuelve a ocupar un lugar destacado en el presupuesto de 2026. El Ayuntamiento de Zaragoza destinará 26 millones de euros a la renovación de calles y avenidas, con actuaciones previstas en grandes ejes como Coso-San Miguel y la avenida de Valencia, además de otras vías como Utrillas, Matadero, Pedro Cerbuna, Doctor Iranzo o Camino del Vado.

Continuará con la reforma de la avenida navarra con la segunda fase. / Rubén Ruiz

El presupuesto incluye además partidas para actuaciones más concretas, como la prolongación de Ibón de Astún en Miralbueno, la adecuación de la ronda de Vía Hispanidad, la segunda fase de la avenida de Navarra, o la apertura de la calle Oeste en Santa Isabel. A todo ello se suman 1 millón de euros para la Operación Asfalto y otros 5 millones para trabajos de conservación del viario y mejora de la accesibilidad.

Más vivienda, limpieza, movilidad y gasto social

El otro gran bloque del presupuesto pone el foco en los servicios públicos y en ámbitos que influyen de forma directa en la vida cotidiana de los vecinos, como la vivienda, la movilidad o la limpieza.

En vivienda, la partida alcanza los 20,3 millones de euros, un 6,56% más que el año pasado. La alcaldesa subrayó que el ayuntamiento destina "más recursos que nunca a la rehabilitación y a la construcción de vivienda", con la vista puesta en reforzar el parque público, impulsar el alquiler asequible y ampliar tanto los programas sociales como las ayudas para facilitar el acceso, sobre todo entre los jóvenes.

Zaragoza ha impulsado la rehabilitación de otros dos edificios en la zona de Zamoray-Pignatelli para obtener pisos más de alquiler asequible. / Ayuntamiento de Zaragoza

En movilidad, las cuentas rozan los 101 millones de euros. De esa cantidad, 74,4 millones se reservan para el transporte público, junto a nuevas bonificaciones y un impulso claro a la electrificación de la flota de autobuses, cuya partida crece hasta los 5,2 millones. También gana peso el nuevo Bizi eléctrico, al que se destinan 5 millones.

En cuanto a la limpieza y gestión de residuos, una de las áreas que más influye en la percepción de los ciudadanos sobre la ciudad, el aumento también es importante: 94,2 millones de euros, un 13% más que en 2025.

Compromiso con la Seguridad Ciudadana

Zaragoza verá incrementada la dotación dirigida a la Seguridad Ciudadana con un “único objetivo”, según Natalia Chueca: lograr que siga siendo una de las ciudades más seguras de España”. La inversión es de 9,7 millones de euros, destacando el presupuesto de Policía Local. 839.620 euros se destinarán al sistema de videovigilancia en zonas problemáticas de los barrios, en la plaza del Pilar y su entorno y en la renovada ribera del Huerva.

Para Bomberos y Protección, el presupuesto incluye 1,5 millones de euros para la renovación y compra de vehículos, EPIS y trajes de intervención, así como para equipamientos y materiales en el Parque de Bomberos.

Crecen las Políticas Sociales

Las cuentas municipales también crecen en el área de Políticas Sociales, que superará los 80,8 millones de euros, un 11,25% más que el año anterior. Dentro de ese aumento destaca el Servicio de Ayuda a Domicilio (30,8 millones), además del refuerzo de los recursos destinados a la atención de personas vulnerables y en situación de sinhogarismo. También hay partidas importantes para la reforma del Centro Municipal de Servicios Sociales de San José (735.000 euros) y la mejora de servicios en la Casa Amparo (723.000 euros).

En palabras de la alcaldesa, Natalia Chueca, este presupuesto permitirá que los ciudadanos vean reflejados sus impuestos en mejoras concretas para su día a día: “mejores servicios públicos, mejor transporte, mejores zonas verdes, más limpieza, mejores servicios sociales y unas inversiones récord con 128 millones de euros”.

La Nueva Romareda, uno de los grandes proyectos que se están construyendo en Zaragoza. / Nueva Romareda

Huerva, Romareda y Giesa: los tres grandes proyectos de 2026

Si hay tres nombres que concentran el peso inversor del presupuesto de 2026 son el Huerva, La Romareda y Giesa. La recuperación de las riberas del Huerva volverá a situarse entre las grandes apuestas del ayuntamiento, con una partida de 19,9 millones de euros.

A eso se suma La Nueva Romareda, que seguirá llevándose una parte muy importante del esfuerzo financiero municipal, y Giesa-Distrito 7, el futuro complejo vinculado a la industria audiovisual, que afronta la recta final de sus obras con 11,2 millones.

La Nueva Romareda, reformas de parques inversiones en centros deportivos, y mejora de la calidad del agua, entre los grandes proyectos. / Ayuntamiento de Zaragoza

Un presupuesto récord sin subir impuestos

El Ayuntamiento de Zaragoza defiende además que el aumento del gasto y de la inversión se plantea sin una subida de impuestos. El IBI se mantendrá en el mínimo legal, fijado en el 0,4, y también dejará congelados el impuesto de circulación, el ICIO y el IAE. Al mismo tiempo, confía en elevar la recaudación gracias al dinamismo de la actividad económica y a los ingresos vinculados al urbanismo.

En conjunto, las cuentas de 2026 dibujan una hoja de ruta clara: impulsar los grandes proyectos de ciudad, seguir transformando el espacio público y destinar más recursos a la vivienda y a los servicios esenciales. El objetivo, según defiende el ayuntamiento, es que esa inversión récord acabe traduciéndose en mejoras visibles en los barrios, en los equipamientos y en la calidad de vida de los zaragozanos.