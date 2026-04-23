Cuando la tecnología devuelve más de lo que toma: el compromiso sostenible de AWS en Aragón

En una región donde el agua es historia, cultura y futuro, hablar de centros de datos puede generar inquietud. ¿Cómo conciliar la sed tecnológica con la realidad de un territorio que conoce bien el valor de cada gota? La respuesta de Amazon Web Services (AWS) en Aragón no es un eslogan corporativo, sino una apuesta medible: devolver a la comunidad más agua de la que consumen sus operaciones antes de 2030.

Este Día de San Jorge, mientras celebramos nuestra identidad aragonesa, merece la pena detenerse en una historia menos visible pero igualmente transformadora: cómo la tecnología puede convertirse en aliada del medio ambiente cuando el compromiso va más allá de las palabras.

El desafío del agua: de la eficiencia a la restitución

La pregunta es legítima y recurrente: ¿cuánta agua necesita realmente un centro de datos? En AWS, la respuesta comienza con un dato técnico que marca la diferencia: 0,15 litros por kilovatio-hora. Este indicador, conocido como WUE (Water Usage Effectiveness), sitúa a la compañía muy lejos de la media sectorial de 1,8 litros por kilovatio-hora.

Pero los números cobran sentido cuando se traducen a realidad cotidiana. Los sistemas de refrigeración de AWS en España aprovechan el aire natural gran parte del año, minimizando drásticamente la necesidad de agua. Cuando las condiciones climáticas lo requieren, entra en juego una técnica de «refrigeración evaporativa directa» —una versión sofisticada y a gran escala de los tradicionales sistemas de enfriamiento por evaporación— que proporciona control térmico de alta eficiencia con consumo hídrico mínimo.

Asimismo, fuera de lo que son sus instalaciones, la compañía ha comprometido 17,2 millones de euros en cinco proyectos hídricos en Aragón que abordan desafíos reales de la comunidad. El primero es un sistema de alerta temprana basado en inteligencia artificial que protegerá a 700.000 residentes de la región AWS de Zaragoza frente al riesgo de inundaciones. Combinando redes de sensores, servicios IoT y análisis predictivo en la nube, esta infraestructura transforma la respuesta ante desastres, mientras demuestra aplicaciones positivas de la tecnología de centros de datos para el beneficio comunitario.

Por otro lado, en colaboración con Agrow Analytics, una startup española especializada en eficiencia hídrica mediante tecnología en la nube (IA, IoT y satélites), AWS está ayudando a 430 agricultores locales de El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego a optimizar el riego. Los resultados son contundentes: ahorro de más de 200 millones de litros de agua al año. «Antes regábamos en exceso, ya que carecíamos de datos precisos», explica Miguel Ángel Ferrer, director agrícola de Finca El Forado, una explotación de olivos y almendros en Zaragoza. «El riego inteligente impulsado por AWS lo ha cambiado todo. Estamos ahorrando hasta un 50% de agua anualmente, alrededor de 93 millones de litros, mejorando nuestras cosechas y reduciendo costes».

El tercer eje de actuación se centra en la modernización de infraestructuras críticas de abastecimiento de agua en Huesca, garantizando suministro fiable para las próximas décadas.

Estos proyectos se suman a iniciativas previas centradas en la detección de fugas en tuberías envejecidas y el aumento del caudal de agua reutilizada para explotaciones agrícolas locales, utilizando tecnología en la nube de AWS.

Energía renovable: del compromiso a la realidad

Si el agua es el recurso más visible en Aragón, la energía es el combustible invisible de la revolución digital. Aquí, AWS ha apostado por una estrategia sin ambigüedades: desde el primer día que sus centros de datos abrieron las puertas en la región, toda la electricidad consumida se ha equiparado con fuentes 100% renovables. Este logro no es retórica. Se sustenta en 100 proyectos de energía renovable que AWS respalda en España, de los cuales 17 están ubicados en tierras aragonesas. Granjas solares y parques eólicos que, en conjunto, generarán más de 3,8 gigavatios de capacidad suficiente para abastecer a más de 2,3 millones de hogares españoles anualmente.

La estrategia energética de AWS se asienta sobre tres pilares fundamentales. El primero: alcanzar el 100% de energía renovable, objetivo cumplido en 2023 y mantenido en 2024. El segundo: innovación constante en diseño de hardware, con procesadores como los Graviton que consumen hasta un 60% menos energía que alternativas comparables manteniendo el mismo rendimiento. El tercero: optimización mediante modelado computacional que permite diseñar cada centro de datos para máxima eficiencia antes incluso de poner la primera piedra.

Lo que emerge de esta estrategia es un círculo virtuoso donde sostenibilidad y rendimiento se refuerzan mutuamente. Un estudio independiente de Accenture confirma que la infraestructura de AWS es 4,1 veces más eficiente energéticamente que los centros de datos tradicionales que las empresas operan internamente. De hecho, cuando las organizaciones migran sus cargas de trabajo a AWS y las optimizan, pueden reducir su huella de carbono hasta en un 99%.

Esta eficiencia no es accidental. Es el resultado de dos décadas perfeccionando cada aspecto de las operaciones. Desde el uso de dinámica de fluidos computacional para optimizar el diseño de refrigeración, hasta el desarrollo de chips personalizados que maximizan el rendimiento por vatio consumido.