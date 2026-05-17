Los residuos de obra tienen segunda vida en Aragón: el Grupo MLN lo hace posible

Cada obra genera residuos. Escombros, materiales sobrantes, demoliciones parciales. La pregunta no es si se generan, sino qué se hace con ellos. El Grupo MLN ha construido en Aragón una respuesta concreta: un servicio integral que abarca contenedores, transporte, gestión, valorización y eliminación de residuos de construcción y demolición, cumpliendo en cada paso con el marco legal vigente.

De la obra al ecoparque, del ecoparque a la obra

El proceso funciona de principio a fin. El servicio de contenedores cubre tanto obras propias como trabajos para terceros clientes, con alquiler, transporte a vertedero y reposición durante toda la duración de la obra. Una flota numerosa de vehículos especializados se encarga del transporte de los residuos hasta vertedero autorizado.

El destino es uno de los dos Ecoparques propios del grupo: Peramán, en Bárboles, y Montesblancos, en Alfajarín. Son los únicos centros autorizados en Aragón para la eliminación de residuos de construcción y demolición que no procedan de obra menor de reparación domiciliaria. En estas instalaciones se llevan a cabo el almacenamiento, clasificación, tratamiento, valorización y depósito de los residuos recibidos, así como la correcta gestión de los residuos que no puedan ser tratados en este tipo de instalaciones.

La valorización comienza separando el material que puede ser tratado del que va directamente al vaso de eliminación. El material apto se somete a un proceso de trituración para obtener árido valorizado listo para su comercialización. Ese árido vuelve al mercado como materia prima para nuevas infraestructuras, reduciendo la presión sobre los recursos naturales vírgenes. Lo que sale de una obra entra en otra. Sin intermediarios, sin pérdida de trazabilidad, sin residuos sin destino.

Una apuesta colectiva por Aragón

El Grupo MLN no trabaja en solitario. Como miembro del Clúster de Economía Circular de Aragón (CIRCLEAR), colabora activamente con empresas, centros tecnológicos e instituciones públicas que comparten el mismo objetivo: hacer de Aragón una región de referencia en sostenibilidad industrial. Esta red se refuerza además con el proyecto europeo REDOL, que impulsa la innovación circular a escala regional. Para Grupo MLN, pertenecer a este ecosistema no es una cuestión de imagen; es parte de cómo opera día a día.

Cumplimiento legal, sin complicaciones

La normativa europea y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados exigen una separación en origen cada vez más estricta. El servicio de MLN incluye también la posibilidad de adquirir material reciclado procedente de los residuos tratados en los Ecoparques, lo que permite a promotores y constructores cerrar su propio ciclo de materiales con un único proveedor de confianza.

Elegir MLN es cumplir con la legalidad, simplificar la gestión y contribuir a que el sector de la construcción en Aragón deje una huella más pequeña. El residuo no tiene por qué ser un problema. Con el modelo adecuado, es simplemente el inicio de un nuevo ciclo.