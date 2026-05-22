Borja consolida su apuesta por la sostenibilidad y el ahorro energético

El Ayuntamiento de Borja continúa avanzando en su estrategia de sostenibilidad, eficiencia energética y modernización de infraestructuras municipales mediante un ambicioso plan iniciado a finales de 2019 y con horizonte de desarrollo a ocho años. Gracias a las ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), las subvenciones del Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza (DPZ), así como a la financiación estatal mediante préstamos sin intereses y fondos europeos, Borja está ejecutando numerosos proyectos destinados a reducir el consumo energético, disminuir las emisiones de CO 2 y mejorar la calidad de vida de vecinos y empresas.

Bonificaciones fiscales

Entre las medidas impulsadas destacan las bonificaciones fiscales destinadas al fomento del autoconsumo energético y la movilidad sostenible. El ayuntamiento aprobó en 2022 una bonificación del 90% en el impuesto de licencias de obras para la instalación de placas fotovoltaicas destinadas al autoconsumo, así como bonificaciones de hasta el 50% para vehículos eléctricos e híbridos.

Desde su puesta en marcha, familias y empresas de la ciudad ya se han beneficiado de esta medida. La inversión total realizada en instalaciones fotovoltaicas para viviendas y negocios asciende a 1.135.538 €. Gracias a la bonificación municipal, los contribuyentes únicamente han abonado 4.427 € en concepto de tasas, frente a los 44.273 € que les habría correspondido pagar sin esta ayuda, lo que supone un ahorro conjunto de 39.836 €. Empresas como Bodegas Borsao, Mondo o KDK ya se han sumado a esta transición energética.

Movilidad sostenible

En materia de movilidad sostenible, la brigada municipal dispone ya de cuatro vehículos eléctricos y un punto de recarga en sus instalaciones. Además, Borja cuenta con un cargador eléctrico doble de uso público para la ciudadanía, una actuación cuya inversión superó los 30.000 €. Próximamente se incorporará un nuevo punto de recarga en el casco histórico gracias a un proyecto impulsado junto a la DPZ.

Eficiencia energética en edificios e instalaciones

Las actuaciones de eficiencia energética en edificios públicos constituyen otro de los pilares fundamentales de este plan. En 2022 se licitaron y adjudicaron cinco lotes de instalaciones fotovoltaicas para edificios e instalaciones municipales, que comenzaron a ejecutarse en 2023. Las actuaciones afectan al polideportivo, las piscinas climatizadas, el colegio público Campo de Borja, una nave municipal y el pozo Bargamós, con una inversión de 173.000 €, de los cuales 99.184 € han sido subvencionados por el Gobierno de Aragón a través de fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El consistorio destinará 380.000 euros al nuevo Parque de Sopez. / Ayuntamiento de Borja

Paralelamente, el Ayuntamiento de Borja se encuentra en la fase final de sustitución de sistemas de iluminación por tecnología led en edificios públicos, una actuación que superará los 100.000 € de inversión. También se han renovado los focos de instalaciones deportivas como el complejo deportivo municipal, el polideportivo y el campo de fútbol, incorporando en este último focos alimentados mediante energía solar y baterías de almacenamiento. El conjunto de estas actuaciones supera los 156.000 € de inversión.

Uno de los proyectos más relevantes es la renovación integral del alumbrado público. El IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobaron una ayuda de 996.864 € con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y a los fondos europeos Next Generation. Gracias a esta actuación se renuevan 1.011 puntos de luz por tecnología de última generación, reduciendo además un 6% de los puntos lumínicos innecesarios, especialmente en el casco histórico y el polígono industrial.

Los nuevos sistemas incorporan contadores digitales y tecnología de monitorización inteligente, permitiendo regular la intensidad lumínica según horarios y condiciones meteorológicas, además de detectar incidencias vía wifi. Esta renovación permitirá alcanzar un ahorro energético anual de 451.797,36 kWh y reducir en un 72% el consumo energético asociado al alumbrado público. Asimismo, se estima un ahorro económico anual de 109.352 € y una reducción de la facturación eléctrica cercana al 63%.

Desde el punto de vista ambiental, las actuaciones evitarán la emisión de 149.544 kg de CO 2 al año, equivalentes a cerca de 149 toneladas anuales. Este impacto supone una capacidad de absorción comparable a la de entre 6.000 y 7.500 árboles, además de una reducción similar a retirar de la circulación más de 95 vehículos de combustión durante un año. También la energía ahorrada sería suficiente para abastecer aproximadamente a 130 viviendas durante un año.

En conjunto, la renovación del alumbrado permitirá reducir significativamente el consumo eléctrico municipal, disminuir las emisiones contaminantes y rebajar la contaminación lumínica, consolidando un modelo energético más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades actuales del municipio.

La renovación del alumbrado público permitirá el ahorro energético. / Ayuntamiento de Borja

Tres 'R': Reducir, reutilizar y reciclar

El compromiso medioambiental de Borja también se refleja en iniciativas vinculadas a las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. Entre ellas, destacan la reducción del uso de envases de plástico en dependencias municipales mediante la instalación de fuentes de agua y la implantación de sistemas de reciclaje en eventos culturales y festivales como el Festival Amante.

Recuperación medioambiental en el monte público

Asimismo, el municipio ha llevado a cabo importantes actuaciones de recuperación medioambiental en el monte público tras los incendios forestales, con inversiones superiores a los 500.000 € ejecutadas por el Gobierno central, además de otros 200.000 € destinados a clareos, recepes y retirada de vegetación quemada.

Formación y empleo en las energías renovables

La formación también ocupa un papel estratégico dentro de esta apuesta por la sostenibilidad. Borja cuenta con un ciclo de Formación Profesional de Grado Superior especializado en energías renovables. Jóvenes del municipio y de la comarca reciben formación técnica y realizan prácticas mediante convenios con empresas del sector, favoreciendo así su inserción laboral.

Implantación eólica

Borja también se ha consolidado como referente en producción eólica. Los distintos parques instalados en el término municipal suman más de 162 MW de potencia instalada, una capacidad equivalente al consumo eléctrico residencial de una provincia como Teruel.

Crecimiento industrial ligado al vehículo eléctrico

Además, el Ayuntamiento de Borja destaca el importante crecimiento industrial que está experimentando la ciudad gracias al impulso del sector del vehículo eléctrico. La llegada de Leather Automotive, integrada en el grupo Lead Motor, y la adjudicación a KDK de componentes para nuevos modelos eléctricos del Grupo Volkswagen consolidan a Borja como un enclave estratégico para la movilidad sostenible y la industria del futuro.

Nuevos proyectos de futuro

A estas actuaciones se suma el futuro desarrollo del nuevo Parque de Sopez, un espacio de 48.000 metros cuadrados de zonas verdes y equipamientos cuya inversión superará los 380.000 € y para el que se solicitará financiación europea.

Con todas estas iniciativas, Borja refuerza su posición como uno de los municipios aragoneses más comprometidos con la transición energética, la innovación industrial y el desarrollo sostenible.