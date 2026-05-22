El IDAE destina casi un millón de euros a la renovación integral del alumbrado público de Borja

El director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Miguel Rodrigo, visitó el jueves 21 de mayo Borja para conocer in situ la renovación del alumbrado público, un proyecto financiado por el Gobierno central y que está incluido en el plan Borja +Sostenible. Durante su estancia, Rodrigo se interesó por las inversiones realizadas por el ayuntamiento en diversos espacios públicos, edificios e instalaciones municipales en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.

El IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográrico (Miteco) dieron luz verde a una ayuda de 996.864 euros para la renovación integral del alumbrado público de la localidad. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Borja ha renovado 1.011 puntos de luz por tecnología de última generación, reduciendo al mismo tiempo un 6% de los puntos lumínicos innecesarios sobre todo en el casco histórico y el polígono industrial Barbalanca.

La renovación del alumbrado incorpora sistemas digitales e inteligentes para regular la intensidad lumínica y detectar incidencias. El proyecto prevé reducir el consumo energético un 72%, ahorrar más de 451.000 kWh al año y rebajar la factura eléctrica en unos 109.000 euros anuales. Además, evitará la emisión de cerca de 149 toneladas de CO₂ al año, reducirá la contaminación lumínica y contribuirá a un modelo municipal más eficiente y sostenible. Borja se adhirió así a la primera convocatoria del Programa de ayudas para la renovación de instalaciones de alumbrado exterior municipal (Proyectos singulares de alumbrado municipal).

Durante su visita, Miguel Rodrigo, el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, y la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, se reunieron en la Casa de las Conchas con técnicos del IDAE y miembros del equipo de Gobierno municipal. En el encuentro se analizaron los proyectos desarrollados en la localidad dentro del plan Borja +Sostenible. También visitaron el colegio Campo de Borja, uno de los edificios donde se han instalado placas fotovoltaicas, al igual que en el polideportivo, las piscinas climatizadas, el pozo Bargamós y una nave municipal, siendo uno de los pilares estratégicos del plan con una inversión de 173.000 euros.

Una ciudad ‘más eficiente, moderna y sostenible’

«Borja avanza hacia una ciudad más eficiente, moderna y sostenible, gracias al programa de ayudas del IDAE con el proyecto de renovación integral del alumbrado. Este plan supone una transformación completa de las instalaciones de baja tensión, la implantación de nuevos sistemas de iluminación y señalización y la incorporación de luminarias más eficientes», destacó el alcalde, Eduardo Arilla.

El IDAE es una entidad pública adscrita al Miteco, al servicio de la conservación, ahorro y diversificación de las fuentes de energía. El marco estratégico de su actividad se orienta a contribuir al cumplimiento de los objetivos asumidos por España en materia de eficiencia energética, impulso de las energías renovables y desarrollo de otras tecnologías bajas en carbono.

Además, el IDAE lleva a cabo acciones de difusión y formación, asesoramiento técnico, desarrollo de programas específicos y financiación de proyectos de innovación tecnológica y carácter replicable. En Borja, el instituto financiará la renovación integral del alumbrado público. Esta inversión procede del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y fondos europeos Next Generation.