Aragón, el mapa donde Grupo Vall Companys dibuja su impacto sostenible

La sostenibilidad en la industria agroalimentaria no se construye únicamente desde los grandes compromisos corporativos. Se hace realidad en las plantas, en los procesos, en las inversiones técnicas y en las decisiones que permiten consumir menos energía, aprovechar mejor el agua, reducir emisiones y transformar la forma de producir.

En el caso del Grupo Vall Companys, esa visión se articula a través del Programa PENTA, su plan estratégico de sostenibilidad con horizonte 2030. Una hoja de ruta propia, transversal y medible que nace de la revisión de los procesos del grupo y que se estructura en cinco ejes de actuación: clima y circularidad, bienestar animal, personas, calidad, seguridad e innovación, y gestión ética y responsable.

El programa fija objetivos concretos para 2030, entre ellos reducir un 42% las emisiones de alcance 1 y 2, disminuir un 31% las emisiones de alcance 3, reducir un 10% el consumo de agua y trabajar con proveedores sostenibles en toda la cadena de valor. Estos compromisos, que forman parte de una visión global de compañía, encuentran en Aragón una de sus expresiones más tangibles.

Aragón: donde la estrategia se convierte en hechos

Los centros productivos del Grupo Vall Companys en Aragón han evitado en 2025 la emisión de más de 11.800 toneladas de CO2, una cifra que supone una reducción del 37% respecto a 2020.

Este avance no responde a una única actuación, sino a la suma de diferentes proyectos orientados a mejorar la eficiencia energética, impulsar el autoconsumo renovable, reducir el uso de combustibles fósiles y optimizar el aprovechamiento de los recursos.

La compañía ha invertido 5,6 millones de euros en instalaciones fotovoltaicas para abastecer con energía verde sus centros productivos de Calamocha, Ejea de los Caballeros, Sástago y Zaragoza. Esta inversión crecerá hasta los 12,6 millones de euros con la instalación prevista de un aerogenerador en Ejea de los Caballeros, destinado a dar servicio al complejo industrial de Cárnicas Cinco Villas. Con ello, el grupo refuerza su apuesta por un modelo energético más autónomo, renovable y resiliente.

El centro en el bienestar de las personas Grupo Vall Companys ha sido reconocido por sexto año consecutivo con la certificación Top Employer 2026, un distintivo que avala su compromiso con una gestión de personas centrada en el desarrollo del talento, el bienestar integral y la mejora continua. La compañía refuerza este modelo a través de iniciativas como Kaizen, Lab AgroIA, C+Impulso, el Campus Virtual y su programa Empresa Saludable, promoviendo la participación de los equipos, la innovación, la formación, la movilidad internacional y servicios de apoyo físico y emocional para sus profesionales.

Jamcal: eficiencia energética y mejor gestión del agua

Uno de los ejemplos más representativos de esta transformación se encuentra en Jamcal, el complejo industrial ubicado en Calamocha. En sus instalaciones, Grupo Vall Companys ha instalado nuevos motores en los equipos climatizadores de los secaderos de jamones. Esta actuación permite optimizar el sistema de climatización y lograr una reducción aproximada del 40% en el consumo energético de estos equipos. La mejora no solo reduce el gasto energético, sino que también contribuye a disminuir las emisiones asociadas a la actividad y a aumentar el rendimiento de la instalación.

Además, Jamcal está renovando por completo su depuradora con el objetivo de mejorar el tratamiento de las aguas residuales generadas en planta. Con una inversión de un millón de euros; esta actuación permite reforzar una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos, asegurando el cumplimiento de los estándares ambientales vigentes y avanzando en uno de los objetivos clave del Programa PENTA: la reducción del consumo de agua.

Mapa de las ubicaciones del Grupo Vall Companys. / SERVICIO ESPECIAL

ICP Zaragoza: innovación para recuperar agua

La eficiencia hídrica es otro de los grandes retos de la industria alimentaria. En este ámbito, International Casing Products, empresa del Grupo Vall Companys dedicada al faenado de tripería y casquería en Zaragoza, ha desarrollado un proyecto de I+D+i vinculado a los fondos Next Generation.

La iniciativa permite concentrar las salmueras utilizadas en el proceso de faenado de la tripería para recuperar parte del agua empleada durante la actividad. Esta solución contribuye a reducir el consumo de recursos, mejorar la eficiencia del proceso y avanzar hacia una lógica de circularidad en la gestión del agua.

El proyecto refleja una idea central del Programa PENTA: la sostenibilidad debe estar integrada en los procesos productivos y apoyarse en la innovación para generar mejoras reales y medibles.

Cárnicas Cinco Villas: reaprovechar la energía que antes se perdía

En Ejea de los Caballeros, Cárnicas Cinco Villas también está impulsando actuaciones relevantes en eficiencia energética. La compañía ha implementado un sistema de recuperación de calor en los compresores de aire comprimido mediante un intercambiador térmico. Este sistema permite aprovechar el calor generado durante el funcionamiento de los equipos para calentar agua de proceso.

La actuación transforma una energía que antes se disipaba en una fuente útil para la propia instalación. Gracias a esta medida, Cárnicas Cinco Villas consigue ahorrar un 28% del consumo de gas de la planta y evitar la emisión de 1.978 toneladas de CO2 al año.

Este tipo de proyectos ejemplifica cómo la eficiencia energética puede convertirse en una herramienta directa de reducción de emisiones, pero también en una vía para mejorar la competitividad industrial.