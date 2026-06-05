Avanza, sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente

Avanza impulsa en Zaragoza iniciativas para generar valor económico, social y ambiental, contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reducir su huella de carbono y fomentar el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de las personas.

El mayor compromiso de Avanza con la sostenibilidad pasa por la transición energética dirigida a minimizar el impacto ambiental del transporte público. En Zaragoza este objetivo se ha materializado en el proyecto de electromovilidad, impulsado junto al ayuntamiento, que ya ha dotado a la flota de más de un centenar de autobuses eléctricos de última generación, adquiridos con la ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

A modo de ejemplo, reemplazar cada autobús diésel por otro eléctrico supone un ahorro de 1.700 toneladas de CO 2 emitidas a lo largo de su vida útil. A ello se suma la reducción de la contaminación acústica, especialmente en las áreas de influencia de las líneas en las que prestan servicio.

La tercera fase del proyecto de electrificación va a dar comienzo este mismo año, con la adquisición de 23 vehículos Mercedes eCitaro 100% eléctricos más, y la ampliación equivalente de puntos de recarga en cocheras, una obra en la que se van a invertir casi cuatro millones de euros.

La transformación de Avanza hacia un futuro eléctrico se inició en 2021 con las primeras fases del proyecto que incluyeron la construcción de una línea eléctrica, una subestación propia y diversos centros de transformación, entre otras actuaciones. El sistema de carga implantado, a través de pantógrafos invertidos, permite automatizar el proceso y optimizar el uso de la energía gracias a su sistema de control inteligente.

Además, la sede de Avanza dispone de una instalación fotovoltaica de 84 kW, compuesta por 280 placas, que suministra energía limpia para el consumo en las instalaciones. Esta energía sirve como apoyo a la red de suministro habitual, cubriendo una parte del consumo eléctrico de las instalaciones y de la recarga de los autobuses.

Otro proyecto de Avanza orientado a reducir la huella de carbono es la conducción eficiente. Basado en el análisis de datos de manera objetiva, persigue la optimización del consumo de combustible, la mejora del confort del viajero y la reducción de la siniestralidad.

Como empresa responsable y comprometida con la protección del medio ambiente, Avanza en Zaragoza cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, implantado en base a las normas ISO 9001 de Gestión de la Calidad, ISO 14001 de Gestión Ambiental, ISO 50001 de Gestión de la Energía, y UNE 13816 de calidad del servicio del transporte público de pasajeros. Este sistema está certificado de acuerdo a los requisitos de dichas normas, y es auditado periódicamente por Aenor.