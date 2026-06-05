AWS moviliza a más de 100 empleados en la Sierra de Guara

El pasado 29 de mayo, un grupo de más de 100 trabajadores de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Aragón se desplazó hasta Vadiello (Huesca) para participar en una jornada de voluntariado medioambiental organizada en colaboración con la asociación Peña Guara. La actividad, enmarcada dentro de Amazon InCommunities, el programa de impacto social que la compañía desarrolla en los territorios donde opera sus centros de datos, consistió en labores de limpieza ambiental en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Guara, uno de los espacios protegidos más emblemáticos de la comunidad autónoma.

La jornada arrancó a primera hora de la mañana con la salida en autobús desde Huesca hasta el Refugio de Vadiello, localizado en pleno corazón del Parque Natural. Tras una recepción, los voluntarios recibieron una sesión de sensibilización ambiental impartida por Manuel Bara, presidente del club de montaña Peña Guara (asociación oscense con amplia trayectoria en la conservación y divulgación del patrimonio natural de la zona) en la que explicó el contexto ecológico del terreno y el impacto positivo de los trabajos previstos durante la jornada. Esta charla introductoria permitió a los voluntarios comprender la importancia del trabajo que iban a realizar y su contribución a la conservación del ecosistema.

Manuel Bara, presidente de Peña Guara, impartió una sesión de sensibilización ambiental. / AWS

Posteriormente, los participantes se dividieron en tres grupos de trabajo que actuaron en diferentes zonas del entorno. El primero se encargó de la zona conocida como la ‘Chopera’, el segundo trabajó en los alrededores del propio refugio y el tercero intervino en una zona de pradera cercana. Las tareas incluyeron limpieza ambiental y desbroce de vegetación utilizando herramientas como rastrillos o tijeras de poda. Todas las labores estuvieron supervisadas por personal de Peña Guara y técnicos de Sarga (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental), empresa pública del Gobierno de Aragón especializada en la gestión medioambiental. Su conocimiento del terreno y su experiencia en la gestión de actividades de voluntariado garantizaron que la intervención se realizara con criterios técnicos y respeto al ecosistema.

Tres grupos para actuar en tres zonas Los 100 voluntarios de AWS en Aragón se dividieron en tres grupos que actuaron en la zona conocida como la «Chopera», en los alrededores del propio refugio y en una zona de pradera cercana. En todos los casos, sus tareas incluyeron la limpieza ambiental y el desbroce de vegetación utilizando herramientas como rastrillos o tijeras de poda.

«Cuando propusimos a Amazon Web Services colaborar con nosotros, jamás nos hubiésemos imaginado que iban a movilizar a más de 100 voluntarios hasta Sierra de Guara para actividades de limpieza y conservación» afirma Manuel Bara, presidente del club de montaña Peña Guara.

Un espacio protegido de 80.000 ha

El Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, declarado espacio protegido en 1990, es el Espacio Natural Protegido de mayor extensión de la Red Natural de Aragón, abarcando más de 80.000 hectáreas entre las comarcas del Somontano de Barbastro, la Hoya de Huesca y el Alto Gállego. Su paisaje, modelado por la erosión fluvial sobre las calizas prepirenaicas, alberga una biodiversidad excepcional y algunos de los cañones más espectaculares de Europa. El entorno de Vadiello, donde se desarrolló la actividad, es una de las zonas más representativas del parque, con su característico embalse rodeado de formaciones rocosas y una vegetación de gran valor ecológico.

"Cuando propusimos a AWS colaborar con nosotros, jamás nos hubiésemos imaginado que iban a movilizar a más de 100 voluntarios" Manuel Bara — Presidente del Club de Montaña Peña Guara

Los voluntarios de los centros de datos de AWS en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca trabajaron en un esfuerzo colectivo que permitió actuar sobre varias hectáreas del entorno del refugio. Como colofón a una mañana de trabajo al aire libre, los voluntarios compartieron una caminata por la zona, así como una comida representativa de la gastronomía altoaragonesa, en un gesto que unió la conservación del patrimonio natural con la tradición culinaria de la región. La sobremesa sirvió para que los participantes intercambiaran impresiones con las entidades organizadoras sobre la experiencia y reforzaran los lazos con la comunidad local fuera del entorno laboral habitual.

El grupo de voluntarios realizó labores de limpieza en las inmediaciones de Vadiello, en el Parque Natural de la Sierra de Guara. / AWS

La elección de la Sierra de Guara como escenario de esta jornada no fue casual: se trata de uno de los espacios naturales más relevantes de Aragón, cuyo mantenimiento requiere de la colaboración entre administraciones, asociaciones y la sociedad civil. Y esa es precisamente la filosofía que vertebra Amazon InCommunities, una estrategia sostenida en el tiempo, construida por voluntarios de la compañía junto a entidades locales y orientada a generar valor real a la comunidad, en este caso mediante el cuidado del medio ambiente. Desde su llegada a Aragón, la compañía ha apoyado un total de 114 proyectos locales en Aragón en temas como la educación STEM, el desarrollo de habilidades digitales, sostenibilidad e iniciativas de impacto social local, de los que se han beneficiado directamente más de 50.000 personas hasta finales del año pasado.

Desde su llegada a Aragón hasta el final de 2025, AWS ha apoyado 114 proyectos locales

La jornada se celebró pocos días antes del Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que cobra especial relevancia ante los retos que plantea el cambio climático para los ecosistemas como los de la Sierra de Guara. Iniciativas como esta demuestran que la implicación del sector privado, en coordinación con las entidades locales, puede generar un impacto positivo y tangible en la conservación del patrimonio natural aragonés.