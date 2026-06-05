La gestión de residuos de construcción en Zaragoza: clave para obras sostenibles

Zaragoza y su provincia atraviesan un momento de intensa actividad constructiva e industrial. El elevado volumen de obras públicas y privadas, los nuevos desarrollos urbanísticos, la rehabilitación de edificios, la ampliación de polígonos industriales y la llegada de proyectos vinculados a la logística, la energía o la tecnología están generando un movimiento constante de materiales, escombros y residuos de construcción y demolición.

Este escenario implica una necesidad creciente de transporte, clasificación, tratamiento y gestión adecuada de esos residuos. No se trata solo de retirar materiales de una obra, sino de hacerlo conforme a una normativa cada vez más exigente, con criterios de trazabilidad, seguridad ambiental y economía circular. En este contexto, el sector de la gestión de residuos se consolida como una actividad estratégica para acompañar el crecimiento urbano e industrial del territorio.

Además, Aragón está impulsando nuevas oportunidades para empresas especializadas en la recogida, valorización, reciclaje y reutilización de materiales. La demanda ya no se limita a eliminar residuos, sino a convertirlos en recursos siempre que sea posible. Por ello, todo apunta a que este sector seguirá ganando peso en los próximos años, tanto por el aumento de la actividad constructiva como por la creciente sensibilidad ambiental de administraciones, empresas y ciudadanos.

Megalito son bloques de hormigón reciclado que, entre sus múltiples usos, se emplea como mobiliario urbano / Casalé

Casalé, empresa pionera en Aragón

Es el caso de Casalé Gestión de Residuos, empresa aragonesa especializada en ofrecer un servicio integral de gestión y valorización de residuos, con capacidad para transformar los desechos en nuevos recursos. La compañía es pionera en el sector. En 2004 se convirtió en la primera empresa autorizada en Aragón para valorizar residuos de construcción y demolición (RCD). Desde entonces, se ha consolidado como firma referente en el mercado y como una aliada estratégica para empresas y proyectos que se desarrollan en la comunidad.

Casalé nació en Zaragoza en 1991. En sus primeros años centró su actividad en obras de construcción y demolición, hasta que dio un paso decisivo al especializarse en la valorización de residuos. Actualmente, la empresa alcanza un ratio de valorización superior al 99%, una cifra que demuestra su capacidad para situarse en niveles de reciclaje próximos al 100% para cerrar el ciclo de la economía circular.

Casalé opera bajo cuatro ejes. El proceso comienza con la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras. Tras la recogida o recepción de residuos empieza el proceso de valorización, donde los clasifican y procesan para transformarlos en áridos reciclados. Los residuos que no pueden reutilizarse directamente se derivan a gestores especializados para asegurar su correcto tratamiento.

Al sustituir los áridos naturales por áridos reciclados, Casalé reduce la necesidad de explotar canteras y transportar materiales desde largas distancias. Esto supone una menor huella ambiental y una reducción aproximada del 40% de emisiones de CO₂. Por último, los áridos reciclados se comercializan y se utilizan de nuevo en obras o en la fabricación de materiales, como Megalito.

Casale fue la primera empresa autorizada en Aragón para valorizar residuos de construcción y demolición. / Casalé

Megalito, un bloque con múltiples aplicaciones

Casalé contribuye a la economía circular, entre otras soluciones, con Megalito, un bloque prefabricado de hormigón ecológico desarrollado a partir de áridos 100% reciclados procedentes de residuos de construcción y demolición previamente tratados y valorizados. Gracias a este proceso, aquello que antes era considerado un residuo se transforma en un nuevo recurso que puede reincorporarse al ciclo constructivo, cerrando así el círculo.

Entre sus múltiples aplicaciones, Megalito se utiliza como mobiliario urbano. Muchos de estos bancos, instalados en espacios públicos de la ciudad de Zaragoza, permiten mostrar de manera visible y tangible la contribución de los clientes de Casalé al desarrollo sostenible: los residuos se convierten en mobiliario urbano al servicio de la ciudadanía.

Casalé impulsa en Zaragoza el proyecto 'Redol' Casalé participa en el proyecto europeo Redol de economía circular, que pretende aportar soluciones y crear sinergias para conseguir que Zaragoza sea un ejemplo de ciudad sostenible. Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar cinco cadenas de residuos urbanos (plástico, papel y cartón, textiles, de construcción, y electrónicos) a través de sinergias industriales y tecnologías avanzadas de reciclaje. Casalé participa en el proyecto como socio operativo, aportando experiencia técnica y capacidades de planta para avanzar en la cadena de valor de residuos de construcción y demolición, poniendo a disposición su planta de gestión de residuos en el Parque Tecnológico de Reciclaje de Zaragoza. Redol se implantará en Zaragoza con el objetivo de convertirla en una ciudad libre de residuos en 2040. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dando continuidad a su contribución diaria a la Agenda 2030 a través de su actividad y prácticas responsables.

El Megalito es un sistema de construcción flexible. Estos bloques macizos están presentes en la construcción de naves agrícolas e industriales, vallados, barreras acústicas, muros de contención o separación de materiales (grano, cereal, metales...). No requiere instalación ni mantenimiento y se puede cambiar de ubicación de forma sencilla. Además, esta solución constructiva tiene excelentes propiedades de resistencia al fuego y al ruido y una elevada inercia térmica.

Casalé forma parte del Clúster de Economía Circular de Aragón (Circlear). / Casalé

Alianza con los clústeres de Aragón

En el marco de su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la implicación con el territorio, Casalé es socio del Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA) y del Clúster de Economía Circular de Aragón (Circlear). El primero se erige como la brújula del cambio necesario del sector, a través de la colaboración de sus socios en el desarrollo de iniciativas que favorezcan la industrialización, digitalización y la innovación. Por su parte, el Circlear impulsa la transición hacia un modelo productivo sostenible, innovador y alineado con los principios de la economía circular en Aragón, fortaleciendo la competitividad del territorio.

Casalé, que este año celebra su 35 aniversario, ejerce así un papel esencial como actor principal, gracias a su compromiso ambiental, su apuesta por la innovación tecnológica y su contribución al tejido productivo aragonés, reforzada por su participación en los dos clústeres aragoneses.

Casalé participa como socio en el Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA). / Casalé

Experiencia, carácter innovador y calidad del servicio llevan el sello de Casalé. Fruto de su crecimiento, mejora continua y carácter innovador en apenas seis años ha duplicado su plantilla hasta contar hoy día con más de 40 profesionales. Casalé tiene sus oficinas centrales en el Parque Expo Zaragoza Empresarial, mientras que su planta de gestión de residuos, con una superficie de 60.000 metros cuadrados, está ubicada en el Parque Tecnológico de Reciclaje (PTR) de Zaragoza.