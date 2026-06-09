El Auditorio de Zaragoza se prepara para convertirse en un gran teatro de ópera con ‘Turandot’

Hay noches en las que la música envuelve la sala, el escenario se transforma en una experiencia única y cada voz parece abrir una puerta al misterio, al deseo y a la emoción más intensa. Zaragoza se prepara para una de esas citas irrepetibles con Turandot, la última ópera de Giacomo Puccini y una de las obras más fascinantes del repertorio lírico universal.

La Orquesta Reino de Aragón y el Auditorio de Zaragoza se unen para transformar la Sala Mozart en un gran teatro de ópera. Será los días 18, 19, 20 y 21 de junio, a las 19.30 horas, en una producción de gran formato que reunirá a más de 200 artistas en escena entre solistas de renombre internacional y nacional y miembros de la orquesta y el Coro Amici Musicae. Una oportunidad excepcional para disfrutar de la ópera como una experiencia total: música, teatro, voces, escenografía, iluminación, vestuario y emoción.

Una gran producción operística para Zaragoza

La llegada de Turandot a Zaragoza es uno de los grandes acontecimientos culturales de 2026. La propuesta, impulsada por la Orquesta Reino de Aragón en colaboración con el Auditorio de Zaragoza, clausurará la temporada de Grandes Conciertos con una producción ambiciosa, pensada para desplegar toda la fuerza dramática y musical de Puccini.

Sergio Guarné, director general de la Orquesta Reino de Aragón, resume la dimensión del proyecto con una idea clara: el público va a poder ver “ópera de verdad”. “Para mí es una de las grandes producciones operísticas que se van a poder ver en Zaragoza en los últimos 30 años. Vamos a hacer que la Sala Mozart se convierta en un gran teatro de ópera”, afirma.

El reto no es menor. Aunque la Sala Mozart no es un teatro de ópera al uso, su calidad acústica y su capacidad escénica permitirán levantar un montaje especialmente concebido para la ocasión. "Es acústicamente maravillosa, una de las mejores salas del mundo", recuerda. La producción incorporará pasarelas, elementos multimedia, subtítulos, iluminación específica y una puesta en escena diseñada para aprovechar al máximo las posibilidades del espacio. La Orquesta Reino de Aragón ya ha llevado allí títulos como Madame Butterfly, Carmen o La Bohème.

El centenario de 'Turandot' y el recuerdo de Miguel Fleta

Esta producción de Turandot en el Auditorio de Zaragoza llega, además, en un año cargado de simbolismo. En 2026 se cumple el centenario del estreno de la ópera, que tuvo lugar en La Scala de Milán en 1926. Zaragoza se suma así a la conmemoración de una obra que los grandes escenarios vuelven a mirar en este aniversario. “Debemos rendir ese homenaje. Los grandes teatros de todo el mundo están programando este año Turandot y Zaragoza no podía ser menos”, defiende Guarné.

Aquel estreno estuvo marcado por la figura del más ilustre tenor aragonés, Miguel Fleta, quien dio vida por primera vez al príncipe Calaf y se convirtió en una referencia imprescindible de la lírica internacional. "Fue la persona que lo estrenó en el rol principal, el de Calaf. Ya venía de cantar en los grandes teatros italianos y de ópera de todo el mundo, entre ellos Nueva York. Ese estreno tuvo mucha relevancia para Fleta a nivel mundial y marcó un impulso decisivo para su carrera", indica.

La cita será, por tanto, mucho más que una representación operística: será también un reconocimiento al legado de Puccini, a la historia de la ópera y a la huella de uno de los grandes nombres aragoneses del canto, Miguel Fleta.

El tenor aragonés Miguel Fleta representó el 'rol' principal el día del estreno mundial de Turandot, hace 100 años en La Scala de Milán

Una historia de enigmas, poder y amor imposible

Considerada una de las grandes obras maestras de Giacomo Puccini, Turandot transporta al público a una China legendaria, imaginada desde la tradición operística occidental, donde el poder, el miedo y el deseo conviven en una atmósfera de misterio.

La princesa Turandot impone una prueba imposible a quienes aspiran a casarse con ella: resolver tres enigmas. Quien fracase, morirá. El príncipe Calaf acepta el desafío y desencadena una trama de enorme intensidad emocional, en la que el amor, el sacrificio y la compasión alcanzan una fuerza conmovedora. Junto a ellos, el personaje de la enamorada Liú aporta una de las líneas más humanas y desgarradoras de la ópera. “Es una ópera dramática, muy emocional, muy oscura y muy auténtica. Es una historia de amor universal”, resume Sergio Guarné.

Recreación escénica de la ópera 'Turandot'. / Orquesta Reino de Aragón

Puccini murió en 1924 sin concluir la partitura, y fue Franco Alfano quien completó la obra por encargo de Arturo Toscanini. En Zaragoza se interpretará el final más habitual en una producción que buscará respetar la dimensión original de la obra. "Hemos intentado llevar a escena la ópera en las condiciones en las que Puccini la ideó".

Ficha artística Dirección musical : Ricardo Casero

: Ricardo Casero Dirección de escena : Emilio López

: Emilio López Dirección coral: Igor Tantos e Isabel Solano La princesa Turandot : Maribel Ortega (18, 20) e Ingegjerd Bagøien Moe (19, 21)

: Maribel Ortega (18, 20) e Ingegjerd Bagøien Moe (19, 21) El príncipe desconocido Calaf: Jihoon Park (18, 20) y Max Jota (19, 21)

Jihoon Park (18, 20) y Max Jota (19, 21) Liú : Angelina Akhmedova (18,20) y Verónica Tello (19,21)

: Angelina Akhmedova (18,20) y Verónica Tello (19,21) Timur: Rubén Amoretti

Rubén Amoretti Ping: Isaac Galán

Isaac Galán Pang: Jorge Juan Morata

Jorge Juan Morata Pong: Jorge Franco

Jorge Franco El emperador Altoum: Javier Agulló

Javier Agulló Un mandarín: Jorge Tello

Jorge Tello Pianista repertorista: Silvia Mkrtchian Orquesta Reino de Aragón

Coro Amici Musicae

Más de 200 artistas para una noche monumental

La magnitud de Turandot exige una maquinaria artística y técnica excepcional. La producción contará con alrededor de 200 personas, entre los 80 músicos de la Orquesta Reino de Aragón, los más de 100 integrantes del Coro Amici Musicae y el coro infantil y la pléyade de solistas. La producción supera las más de 250 personas implicadas, incluyendo el equipo técnico y artístico. “Vamos a hacer una gran inversión para tener una escena bonita, un vestuario potente, una gran orquesta, un gran coro y grandes artistas internacionales”, explica Guarné.

La ópera, recuerda el director general de la Orquesta Reino de Aragón, es el género "que auna todas las artes escénicas". "Es un género muy potente porque aúna la parte teatral, donde los actores intervienen y teatralizan lo que sucede, y la parte vocal, donde se canta. Es el cine de época". Por tanto, música, voz, teatro, voz, iluminación, escenografía, vestuario, maquillaje, peluquería... deben coordinarse para que todo funcione como una única emoción sobre el escenario.

Voces internacionales y talento aragonés

El reparto de Turandot en Zaragoza reunirá voces de proyección internacional y artistas vinculados a Aragón. La princesa Turandot será interpretada por Maribel Ortega e Ingegjerd Bagøien Moe; el papel de Calaf recaerá en Jihoon Park y Max Jota; y Liú será encarnada por Angelina Akhmedova y Verónica Tello.

Junto a ellos actuarán Rubén Amoretti como Timur, Isaac Galán como Ping, Jorge Franco como Pong, Javier Agulló como el emperador Altoum y Jorge Tello como mandarín. La pianista repertorista será Silvia Mkrtchian.

Ficha técnica Director general: Sergio Guarné

Sergio Guarné Dirección técnica: Sergio Claveras

Sergio Claveras Ayudante de dirección: Maikel Tapia

Maikel Tapia Iluminación: Alfredo Mompel

Alfredo Mompel Asistente y traducción: Alicia Calleja

Alicia Calleja Diseño gráfico: Sara Monerri

Sara Monerri Maquillaje y peluquería: Elisa García Makeup Academy

“Queremos que Zaragoza pueda disfrutar de esta ópera con artistas de mucho nivel internacional, voces que podrían estar en cualquier cartelera europea”, afirma Guarné. La presencia de intérpretes aragoneses como Isaac Galán, Jorge Juan Morata y Jorge Franco responde también al compromiso de la Orquesta Reino de Aragón con el talento local. “Siempre intentamos contar con el mejor talento aragonés en nuestras producciones. Queremos darle continuidad, apoyarlo y apoyar a nuestra gente”, concluye.

Entradas para Turandot en Zaragoza

Turandot se representará en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza los días 18, 19, 20 y 21 de junio, a las 19.30 horas. Las entradas ya están a la venta para una de las grandes experiencias culturales de 2026. Una ópera monumental, un homenaje a Puccini y a Miguel Fleta, más de 200 artistas sobre el escenario y una producción concebida para transformar el Auditorio de Zaragoza en un gran teatro lírico. Para quienes ya aman la ópera y para quienes desean descubrirla por primera vez, Turandot promete una noche de belleza, emoción y grandeza difícil de olvidar.