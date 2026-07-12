Grupo Milan Inagraf: Más de medio siglo liderando el 'packaging' y la impresión en Aragón

Grupo Milan Inagraf se ha consolidado como una empresa referente en Aragón en el sector del 'packaging' y la impresión desde su fundación en 1977. Con más de 50 años de trayectoria, esta empresa familiar zaragozana destaca por ofrecer un servicio integral y adaptado a las necesidades específicas de cada cliente.

Con una plantilla fija de 40 empleados, todos ellos indefinidos y altamente especializados, el grupo apuesta firmemente por el compromiso y la estabilidad laboral como bases para un servicio de calidad. Su equipo profesional, con décadas de experiencia, trabaja diariamente para lograr la perfección en cada proyecto, ofreciendo un asesoramiento completo y un acompañamiento cercano que convierten a la empresa en un socio estratégico para grandes clientes como Chocolates Lacasa, BSH o Certest Biotec, entre otros.

Especializada en soluciones de 'packaging' personalizadas, Grupo Milan Inagraf fabrica una amplia variedad de productos -cajas, estuches de cartón, expositores, maletines o muestrarios- dirigidos a sectores tan diversos como alimentación, cosmética o farmacia. La compañía también se adapta al auge del comercio electrónico, creando embalajes que potencian la identidad de marca para tiendas online.

En cuanto a las artes gráficas, el grupo ofrece una extensa gama de servicios de impresión comercial que incluyen calendarios, carpetas, carteles, etiquetas y catálogos, siempre ajustándose a la imagen corporativa y necesidades de cada cliente.

Ciclo total de reciclaje

La sostenibilidad es otro pilar fundamental para la empresa. Comprometida con el medio ambiente, la empresa trabaja con materiales reciclables y fuentes renovables, gestionando alrededor de veinte toneladas de cartón al mes para reciclaje. Sus procesos y materias primas respetuosos con el entorno, así como su colaboración en el ciclo completo de reciclaje, se ven reflejadas con la obtención del sello RSA, otorgado por el Gobierno de Aragón.

Con 7.000 metros cuadrados de instalaciones en Zaragoza, Grupo Milan Inagraf opera principalmente en el mercado local pero también tiene presencia en el ámbito nacional y en países vecinos como Francia. La empresa mantiene una filosofía clara: la combinación de calidad, voluntad de servicio y un equipo humano comprometido es la clave de su éxito y liderazgo en el sector.

En definitiva, Grupo Milan Inagraf no solo es sinónimo de tradición y experiencia en Aragón, sino también de innovación, sostenibilidad y una atención personalizada que les ha permitido mantenerse a la vanguardia del 'packaging' y las artes gráficas durante más de cinco décadas.