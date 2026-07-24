Ahorro de agua: AWS y Agrow Analytics ponen la inteligencia artificial al servicio del campo aragonés

Cuando hablamos de inteligencia artificial, es fácil pensar en grandes ordenadores, robots o aplicaciones capaces de responder preguntas en segundos. Sin embargo, esta tecnología también puede convertirse en una aliada en actividades tan tradicionales y esenciales como la agricultura. En Aragón, de hecho, ya está ayudando a algunos agricultores a conocer mejor sus cultivos, planificar los riegos y ahorrar miles de litros de agua.

Esto es posible gracias a la colaboración entre Amazon Web Services (AWS) y Agrow Analytics, una compañía que utiliza la nube y la inteligencia artificial para ofrecer a los profesionales del campo información útil sobre las necesidades reales de sus explotaciones. A través de esta tecnología, los agricultores pueden reducir hasta un 50% el consumo de agua destinado al riego cada año.

El objetivo es sencillo y pasa por aportar más información para que cada decisión sea más precisa. En un contexto en el que las condiciones meteorológicas cambian constantemente y afectan tanto al estado del suelo como al desarrollo de los cultivos, saber cuándo y cuánto regar se ha convertido en una cuestión fundamental.

La eficiencia hídrica no solo permite aprovechar mejor un recurso limitado. También contribuye a reducir desplazamientos, evitar riegos innecesarios y mejorar la planificación diaria de las explotaciones agrícolas.

A través de esta tecnología, los agricultores pueden reducir hasta un 50% el consumo de agua destinado al riego cada año. / Jaime Galindo

Del terreno a la pantalla del móvil

Hasta hace no demasiado tiempo, comprobar el estado de un cultivo obligaba a desplazarse hasta cada parcela. El agricultor debía revisar el terreno, regar y volver días después para comprobar si la humedad era suficiente o si era necesario aportar más agua.

Ese era también el día a día de Diego Ballesteros, agricultor de Tardienta, antes de empezar a utilizar la plataforma desarrollada por Agrow Analytics con tecnología en la nube de Amazon Web Services. Ahora, la herramienta le permite acceder a una orientación más precisa sobre las necesidades hídricas de sus cultivos sin tener que acudir constantemente al terreno para comprobar su estado.

Gracias a la información que recoge y procesa la plataforma, puede saber con mayor antelación si una parcela necesita agua y organizar los riegos en función de datos objetivos.

"Te permite saber las necesidades hídricas del cultivo y tener una orientación mucho mayor sin tener que ir al campo para comprobarlo”, explica Ballesteros.

Esta información resulta especialmente útil para quienes gestionan varias parcelas o explotaciones de gran extensión. Al contar con una visión general de las necesidades de cada cultivo, pueden establecer prioridades, organizar el trabajo y evitar riegos excesivos.

El agricultor de Tardienta asegura que ha notado una mejora en el rendimiento de su explotación, ya que conocer de antemano las necesidades hídricas evita tener que “sobrerregar”.

Para Ballesteros, la utilidad de la herramienta va más allá del ahorro de agua. También facilita la planificación y permite gestionar mejor el tiempo y los recursos disponibles.

“Es una herramienta que te ayuda a planificar los riegos y, además, según el volumen de tierra que llevas, es una orientación muy importante para poder gestionar mejor toda la explotación”, señala.

A ello se suma la facilidad de uso. Aunque detrás de la plataforma existe un sistema tecnológico complejo, la información se presenta de forma sencilla y accesible. Ballesteros destaca que la aplicación es “muy intuitiva”, un aspecto especialmente importante para favorecer que este tipo de soluciones puedan incorporarse al trabajo cotidiano del campo.

Diego Ballesteros, agricultor del maíz en Tardienta. / Jaime Galindo

Datos para regar solo cuando es necesario

El funcionamiento de la plataforma combina diferentes fuentes de información. El sistema utiliza sensores instalados en el terreno, imágenes obtenidas por satélite, datos meteorológicos y herramientas de inteligencia artificial.

Todos esos elementos permiten analizar de forma conjunta aspectos como la humedad del suelo, la evolución de los cultivos y las condiciones ambientales. A partir de esa información, la plataforma ofrece recomendaciones que ayudan a decidir cuándo es el mejor momento para regar y cuánta agua necesita cada parcela.

La clave está en transformar grandes cantidades de datos en indicaciones prácticas. No se trata de sustituir la experiencia del agricultor, sino de complementarla con información que sería difícil obtener únicamente mediante la observación directa.

De esta forma, el conocimiento acumulado durante años en el campo se combina con nuevas herramientas digitales que permiten anticiparse a las necesidades de los cultivos y tomar decisiones con mayor precisión.

Este sistema de riego inteligente ya beneficia a más de 400 agricultores de El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca, territorios en los que Amazon está presente a través de varios centros de datos.

La implantación de esta tecnología demuestra que la digitalización del sector agrícola no tiene por qué estar vinculada únicamente a grandes maquinarias o procesos complejos. En ocasiones, puede comenzar con algo tan cotidiano como consultar una aplicación antes de organizar la jornada de riego.

El ahorro de agua tiene un impacto directo en la sostenibilidad y la rentabilidad de las explotaciones. / Jaime Galindo

Tecnología al servicio del campo

La colaboración entre AWS y Agrow Analytics se enmarca en el compromiso de Amazon con la gestión responsable del agua y con las comunidades locales de los territorios en los que desarrolla su actividad.

A través de la infraestructura en la nube de AWS, Agrow Analytics puede procesar los datos recogidos en las explotaciones y convertirlos en información útil para los agricultores. Esta capacidad tecnológica permite que la plataforma analice distintas variables y ofrezca recomendaciones adaptadas a cada terreno y cultivo.

El ahorro de agua tiene además un impacto directo en la sostenibilidad y la rentabilidad de las explotaciones. Regar únicamente cuando es necesario permite reducir el consumo de recursos y evitar costes derivados de un uso excesivo del agua.

Al mismo tiempo, una gestión más precisa del riego puede contribuir a reforzar la resiliencia de la producción agrícola ante escenarios de mayor incertidumbre climática.

Iniciativas como esta muestran que la inteligencia artificial puede tener una aplicación directa y cercana. Lejos de ser una tecnología reservada a laboratorios o grandes empresas, también puede ayudar a resolver problemas cotidianos y ofrecer nuevas herramientas a sectores esenciales para el territorio.

En los campos aragoneses, esa transformación ya está en marcha. La experiencia de agricultores como Diego Ballesteros demuestra que unir conocimiento agrícola, datos y tecnología puede ayudar a aprovechar mejor cada gota de agua y a gestionar las explotaciones de una forma más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades actuales.