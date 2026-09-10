Envejecer sí, pero bien: con salud y con sentido

El aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes retos sociales de la actualidad. Hoy en día, una persona de 65 años puede esperar vivir 21 años más, por lo que cultivar un envejecimiento saludable y con sentido se ha convertido en una prioridad.

Por esa razón el programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa”, con más de un siglo de trayectoria, da respuesta a las necesidades de este grupo poblacional en un entorno cambiante y cada vez más heterogéneo.

Y lo hace impulsando este curso miles de actividades cuyas propuestas se centran en:

• La mejora de la salud física

• Las competencias digitales

• El desarrollo personal

•Las acciones comunitarias y creativas

Con el objetivo de promover la participación activa de las personas mayores y poner en valor su rol en la sociedad, su compromiso social y participación comunitaria, así como ayudar a que puedan llevar a cabo un proyecto personal propio con el que disfruten de su vida.

Los talleres se desarrollan en cinco líneas de acción que pretenden atender las necesidades, intereses e inquietudes, para mejorar el bienestar físico y emocional.

Mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad. Está pensado para estimular de forma integral las áreas sensorial, motora y cognitiva para que las personas mayores puedan seguir estando activas y con unos hábitos de vida saludables. Por ejemplo: «En forma, Entrena, Actívate, Bienestar en el vestir, Alimenta tu Bienestar o Menos dolor, más vida» Fomento del desarrollo personal. Para incentivar la capacidad de crecimiento, la reflexión y el empoderamiento para llevar la vida que quieran y que se conforme a sus valores. Por ejemplo: Vivir bien, sentirse mejor, Buen trato, Cuestión de Dignidad y de Derecho o Vivir con Sentido». Creatividad y reflexión. Talleres e iniciativas orientados a fomentar la imaginación y la toma de conciencia de las habilidades personales. Participación social y comunitaria. Acciones solidarias en las que los mayores se pueden implicar transmitiendo y compartiendo su experiencia o ayudando a la integración social de los colectivos más vulnerables. Mejora de las competencias digitales. Para facilitar las herramientas y recursos necesarios para que puedan desenvolverse en este nuevo escenario digital. Por ejemplo, «Comunícate en la red, Haz trámites por internet, Prepara tu salida o desplazamiento»

Lo que se aprende Taller edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo. Una de las novedades de este curso ha sido este innovador taller, que a través de voluntariados, en los que ya han participado más de 1.600 personas, pretende hacer frente a la discriminación relacionada con su edad. Talleres de autoformación online. Abordan temas como la alimentación saludable, el ejercicio, rutinas para el bienestar o el uso de las aplicaciones tecnológicas. Minitalleres Aula abierta. Forma a los voluntarios para enseñar a otros a usar las aplicaciones digitales más populares, así como a realizar las gestiones más habituales a través de internet. Una mirada hacia el futuro. Acompañar y facilitar una nueva etapa vital para combatir el aislamiento y la soledad, con apoyo mutuo, el cuidado propio y la atención de quienes nos rodean.

Este curso han participado 550.000 personas mayores En más de 20.000 actividades En los 634 centros propios y conveniados con las administraciones de toda España

Ana María: "La vida de la tercera edad es muy bonita"

Ana María, 74 años. / SERVICIO ESPECIAL

Ana María, de 74 años, es la presidenta del Centro de Día del Boterón en Zaragoza y ha participado durante 3 años en los talleres de gerontogimnasia impartidos por la Fundación ‘La Caixa’. Gracias a estos talleres, Ana María ha conseguido mejorar en salud. «Aparte de ganar movilidad, he podido conocer a otras personas de mi edad». Para Ana María, esta iniciativa es una forma de levantarse del sofá, sentirse activo y socializar. Por ello, invita a las personas mayores a probar estos cursos. «Les diría que hay que tener vida, que la vida de la tercera edad es muy bonita».

Carlos: "Nos ayudan a que nuestra mente siga estando viva"

Carlos, 67 años. / SERVICIO ESPECIAL

A sus 67 años, Carlos participa desde hace casi 5 años en los talleres de la Fundación ‘La Caixa’ en el Hogar y Centro de Día Luis Aula de San José en Zaragoza. Gracias a los cursos sobre informatica, escritura creativa o comprensión lectora ha conseguido mantenerse activo tras su jubilación. «Sobre todo nos ayudan a que nuestra mente siga estando viva, que aunque seamos personas mayores, podemos hacer muchas cosas y somos importantes para esta sociedad actual». Además, es una forma de hacer amistades. «Cuando acabamos nos vamos a tomar un café y hacemos hasta grupos de amigos».