Falta de conductores de camión en Aragón: cómo dos jóvenes ayudan a las empresas de transporte ante la escasez de personal
Easiploy es una empresa especializada en encontrar conductores, personal de tráfico, administrativo y de almacén
Marcos Allué
El sector del transporte por carretera en Aragón lleva años haciendo frente a un gran problema: la falta de personal, sobre todo de conductores de tráiler y de camión rígido. En 2024, por ejemplo, asociaciones como la Federación de Transporte de Mercancías de Zaragoza (Fetraz) advertían de que hacían falta entre 1.000 y 2.000 conductores para cubrir la demanda y de que la edad media de los profesionales superaba los 50 años.
Esta situación, que no es exclusiva de Aragón, ha llevado a adoptar medidas como la agilización del canje de carnés extranjeros por parte de la DGT, con el objetivo de que las empresas de transporte puedan contratar más rápidamente a conductores recién llegados. Aun así, esta medida está lejos de ser suficiente para paliar el problema.
El transporte de mercancías por carretera y el sector logístico tienen un peso muy importante en la comunidad, especialmente en Zaragoza, principal nodo que conecta Madrid con el norte y el noreste peninsular. Según los datos económicos de Aragón, el sector representa el 7,7 % de su PIB.
Una startup que conecta empresas de transporte con conductores y personal logístico
Con el objetivo de ayudar a las empresas de transporte a encontrar buen personal, Olga Perxés y Nizar Gaabour fundaron Easiploy en 2024. Después de estar en contacto diario con empresas y conductores, ambos han comprobado que el verdadero problema no es solamente la falta de conductores, sino también que muchas empresas no saben cómo gestionarlos y atraerlos a su empresa.
Easiploy ha desarrollado un modelo 100% a éxito, es decir, sin ningún coste ni compromiso hasta que se decida contratar a algún candidato. En los dos primeros años de actividad de Easiploy, han entrevistado más de 1100 conductores y más de 1500 personas con experiencia en gestión de tráfico de toda España. Entre sus clientes figuran algunas de las empresas más importantes del sector, como Calsina Carré, Transportes Martín y STEF.
¿Cómo funciona Easiploy?
A diferencia de las ETT o de las plataformas online, Easiploy apuesta para ofrecer un servicio totalmente personalizado para cada empresa y vacante. Las empresas interesadas solicitan una reunión a través de la web y ahí comentan todo lo que necesitan. A partir de ahí, el equipo se encarga de todo el proceso de selección: identifica candidatos en la zona, contacta a los interesados, los entrevista y filtra los perfiles que mejor se ajustan a las necesidades de la empresa.
Todos los perfiles que Easiploy presenta tienen DNI o NIE, permisos en regla, experiencia trabajando en España y viven cerca de la base. En la mayoría de los casos, presentan a los primeros candidatos en una semana o menos.
Easiploy trabaja a éxito: ni la reunión ni la búsqueda de candidatos ni el proceso de entrevistas tienen coste, no hay que adelantar nada. Solamente se pagarían honorarios si encuentran el candidato adecuado y lo contratan, con tres meses de garantía de sustitución.
¿Easiploy busca solamente conductores?
Otros perfiles muy demandados por las empresas de transporte y logística son, por ejemplo, operadores y jefes de tráfico, repartidores con carnet B o mozos de almacén. El equipo de Easiploy está especializado en todo tipo de perfiles relacionados con el transporte y la logística, por lo que también puede ayudar a las empresas en la búsqueda de este tipo de profesionales.
¿Cómo contactar con Easiploy?
Para concertar una reunión online con Easiploy, podéis hacerlo a través de este enlace: https://easiploy.com/es/empresas/
Durante la reunión, se analizarán las vacantes que más cuesta cubrir, recibirán consejos para mejorar su propia búsqueda y os explicarán en detalle cómo trabaja Easiploy, así como sus tarifas y servicios.
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