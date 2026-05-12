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Falta de conductores de camión en Aragón: cómo dos jóvenes ayudan a las empresas de transporte ante la escasez de personal

Easiploy es una empresa especializada en encontrar conductores, personal de tráfico, administrativo y de almacén 

Olga Perxés y Nizar Gaabour pusieron en marcha Easiploy en 2024

Olga Perxés y Nizar Gaabour pusieron en marcha Easiploy en 2024 / Cedida

Marcos Allué

Zaragoza

El sector del transporte por carretera en Aragón lleva años haciendo frente a un gran problema: la falta de personal, sobre todo de conductores de tráiler y de camión rígido. En 2024, por ejemplo, asociaciones como la Federación de Transporte de Mercancías de Zaragoza (Fetraz) advertían de que hacían falta entre 1.000 y 2.000 conductores para cubrir la demanda y de que la edad media de los profesionales superaba los 50 años. 

Esta situación, que no es exclusiva de Aragón, ha llevado a adoptar medidas como la agilización del canje de carnés extranjeros por parte de la DGT, con el objetivo de que las empresas de transporte puedan contratar más rápidamente a conductores recién llegados. Aun así, esta medida está lejos de ser suficiente para paliar el problema. 

El transporte de mercancías por carretera y el sector logístico tienen un peso muy importante en la comunidad, especialmente en Zaragoza, principal nodo que conecta Madrid con el norte y el noreste peninsular. Según los datos económicos de Aragón, el sector representa el 7,7 % de su PIB. 

Una startup que conecta empresas de transporte con conductores y personal logístico

Con el objetivo de ayudar a las empresas de transporte a encontrar buen personal, Olga Perxés y Nizar Gaabour fundaron Easiploy en 2024. Después de estar en contacto diario con empresas y conductores, ambos han comprobado que el verdadero problema no es solamente la falta de conductores, sino también que muchas empresas no saben cómo gestionarlos y atraerlos a su empresa.

Easiploy ha desarrollado un modelo 100% a éxito, es decir, sin ningún coste ni compromiso hasta que se decida contratar a algún candidato. En los dos primeros años de actividad de Easiploy, han entrevistado más de 1100 conductores y más de 1500 personas con experiencia en gestión de tráfico de toda España. Entre sus clientes figuran algunas de las empresas más importantes del sector, como Calsina Carré, Transportes Martín y STEF.  

Nizar Gaabour y Olga Perxés

Nizar Gaabour y Olga Perxés / Cedida

¿Cómo funciona Easiploy?

A diferencia de las ETT o de las plataformas online, Easiploy apuesta para ofrecer un servicio totalmente personalizado para cada empresa y vacante. Las empresas interesadas solicitan una reunión a través de la web y ahí comentan todo lo que necesitan. A partir de ahí, el equipo se encarga de todo el proceso de selección: identifica candidatos en la zona, contacta a los interesados, los entrevista y filtra los perfiles que mejor se ajustan a las necesidades de la empresa. 

Todos los perfiles que Easiploy presenta tienen DNI o NIE, permisos en regla, experiencia trabajando en España y viven cerca de la base. En la mayoría de los casos, presentan a los primeros candidatos en una semana o menos.  

Easiploy trabaja a éxito: ni la reunión ni la búsqueda de candidatos ni el proceso de entrevistas tienen coste, no hay que adelantar nada. Solamente se pagarían honorarios si encuentran el candidato adecuado y lo contratan, con tres meses de garantía de sustitución.  

¿Easiploy busca solamente conductores?

Otros perfiles muy demandados por las empresas de transporte y logística son, por ejemplo, operadores y jefes de tráfico, repartidores con carnet B o mozos de almacén. El equipo de Easiploy está especializado en todo tipo de perfiles relacionados con el transporte y la logística, por lo que también puede ayudar a las empresas en la búsqueda de este tipo de profesionales. 

Zaragoza es uno de los puntos neurálgicos del transporte de mercancías en la Península Ibérica

Zaragoza es uno de los puntos neurálgicos del transporte de mercancías en la Península Ibérica / Cedida

¿Cómo contactar con Easiploy?

Para concertar una reunión online con Easiploy, podéis hacerlo a través de este enlace: https://easiploy.com/es/empresas/ 

Durante la reunión, se analizarán las vacantes que más cuesta cubrir, recibirán consejos para mejorar su propia búsqueda y os explicarán en detalle cómo trabaja Easiploy, así como sus tarifas y servicios. 

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