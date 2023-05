En familia, con Labordeta en el recuerdo y con una enorme bandera de Aragón, Chunta Aragonesista ha celebrado un mitin central con dos mensajes claros: solo ellos son la alternativa a la derecha en las instituciones y el trabajo de cuatro décadas le ha sentado "más que bien" a los aragoneses. Premisas, objetivos y mensajes a los "aprovechateguis" que quieren ocupar un espacio que para CHA solo pueden ocupar ellos.

"Unos aparecen, otros desaparecen, pero nosotros siempre seguimos", ha iniciado José Luis Soro, candidato a la presidencia autonómica, frente a las más de 280 personas concentradas en el Centro Cívico Tío Jorge, en referencia al convulso momento que atraviesan los partidos regionalistas en la comunidad. "Queríamos formar parte del paisaje y de aquí ya no nos saca nadie", ha recuperado Soro de esos primigenios mensajes 'chunteros', en los que ya se atisbaba que su partido es "la garantía del mejor Aragón posible".

El líder de los aragonesistas ha mantenido que su partido nació para "construir un Aragón orgulloso de sí mismo y consciente del potencial que tiene como país". "Debemos estar en la vanguardia, nunca en la cola, porque creemos en un Aragón a lo grande", ha mantenido el candidato autonómico, que ha asegurado que su partido es "diferente" y que ha demostrado "ser capaz de estar en las instituciones sin perder su coherencia": "No tenemos ni una sombra en nuestra historia, que es algo que otros no pueden decir".

"Solo somos gente de Aragón, que trabaja por Aragón y solo para Aragón", ha resumido Soro, que cree que su partido es "transformador, de izquierdas, pero sobre todo aragonesista". "Vamos a ser determinantes para conformar mayorías, somos imprescindibles y no habrá suma de progreso si Chunta no está dentro, y si no se da, nuestra vida la decididirá la derecha", ha concluido Soro.

El todavía consejero de Vertebración del Territorio ha aprovechado su intervención para agitar a sus posibles rivales en la carrera a las autonómicas. "Nosotros no vamos rectificando, seguimos gobernando en Aragón porque somos elemento de transformación social", en un dardo directo a Teruel Existe y las dudas que aún transmite para componer pactos. También ha habido golpes para Izquierda Unida, al que ha acusado de quedarse "fuera, sin hacer nada, abrazados al tarrico de las esencias".

"Espero un gobierno de izquierdas que nosotros sazonaremos con mucho aragonesismo", ha pronosticado Soro, que ha asegurado que la presencia de CHA en los dos últimos gobiernos autonómicos ha servido para "poner los cimientos, pero queda mucho trabajo por hacer y si Chunta no está en las instituciones de nuevo, a todos nos irá peor". "Quedan las mejores páginas por escribir para Chunta, quedan las mejores páginas de Aragón", para arrancar el aplauso final.

El resto de los candidatos

La otra estrella de la mañana ha sido Chuaquín Bernal, candidato a la alcaldía de Zaragoza y definido como "el hombre perfecto, el yerno perfecto". Bernal ha asegurado que "solo la presencia de CHA garantiza el cambio político que la capital aragonesa necesita".

"Zaragoza no es el problema, forma parte de la solución", ha mantenido el candidato aragonesista, que ha criticado duramente a "esos aprovechateguis cantonalistas que no conocen la realidad de Aragón".

Como las demás fuerzas progresistas del consistorio zaragozano, Natalia Chueca y Jorge Azcón han sido el objeto de las críticas: "La gestión municipal solo ha servido para beneficiar al alcalde y a sus amiguetes; y Chueca, la candidata digital, solo será la jefa de la oposición porque non está legitimada para gobernar después de su gestión de los servicios públicos".

"Queremos una ciudad de barrios", ha asegurado Bernal, que ha lanzado la posibilidad de un transporte público gratuito y un programa de cercanías con Huesca. La Romareda, protagonista absoluto de la campaña, también ha tenido su espacio: "Habrá estadio, sí, pero no así, no vamos a judicializar nada pero el estado debe ser municipal, público y de todos".

Sonia Alastruey, candidata para la alcaldía de Huesca, ha defendido que Chunta "tiene un modelo claro para la ciudad y devolverá la participación a la ciudadania", así como ha defendido esa conexión por cercanías con Zaragoza. Zésar Corella, el candidato para Teruel, ha asegurado que la unión con Espacio Municipalista es "una lista unida, una referencia para la ciudad, con la que queremos presentar un modelo alternativo y transformador para Teruel".

Por su parte, el presidente de Chunta y candidato a las Cortes por Huesca, Joaquín Palacín, ha dicho que su partido "ha defendido el territorio y volverá a ser la herramienta para construir el mejor Aragón para todos". "Volvemos a ser el voto útil, el optimista y el aragonesista, el que quiere cambiar las cosas", ha completado.

Chema Salvador, "escritor de éxito" por haber redactado el informe contrario a la unión de estaciones, ha mantenido que el de Chunta es "un proyecto honesto" y también se ha sumado a las críticas a Teruel Exista, afeando la "desacreditación y crítica a un proyecto que ha hecho mucho por la comunidad y que está abierto a todo el aragonesismo, si es de izquierdas".