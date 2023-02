Escribá: "Nuestra realidad está en intentar una salvación cómoda"

El Real Zaragoza llega el lunes a La Rosaleda con una renta de cinco puntos con la permanencia y muy lejos, a cuatro victorias, de la promoción de ascenso. Hasta ahora, Fran Escribá no había querido hablar de objetivos a largo plazo, pero este sábado sí lo hizo. “Nuestra realidad está más en intentar una salvación cómoda y hacer un año tranquilo para sentar las bases de lo que venga luego. Esa sería la lectura actual, otras de ilusionarse con dos victorias o decepcionarse con dos derrotas yo no las suelo hacer”, dijo el entrenador valenciano, consciente también de la necesidad de ganar en Málaga y de evitar una derrota ante un rival en descenso que sí haría disparar más las alarmas. “Sé que si eso ocurriera sería la lectura, del tropiezo ante un rival de abajo y la sensación de más peligro. Yo pienso que vamos a ganar siempre. La dificultad del partido es enorme. El Alavés perdió en Málaga hace dos meses y a nosotros nos metió cuatro”, añadió el técnico, que dejó claro que Pau Sans es uno más a todos los efectos tras su irrupción ante el Alavés y que dejó entrever cambios en el eje de la zaga, con Francés como candidato a quedarse fuera.

Con el delantero del juvenil, la idea de es que de momento se quede en el primer equipo, tanto por su excelente nivel como por las bajas de Azón y Mollejo, sin descartar incluso su titularidad en breve, hasta ya en Málaga, aunque parece menos probable. “Claro que tiene posibilidades a corto plazo de ser titular. En este caso además de su nivel le ha beneficiado la lesión de dos compañeros, de Mollejo y Azón. Su calidad le ha dado esa opción y claro que contamos con él. Es jugador nuestro estas semanas y por ahora va a ser uno más. Después, en función de necesidades de jugadores disponibles o del tipo de partidos veremos si vuelve a bajar al juvenil o al filial”, señaló Escribá.

“Me gusta la gente que derriba puertas. Pau posee desparpajo, esa naturalidad, ya que juega casi sin presión. En lo único que va a depender su participación es que sea el partido idóneo para él, pero no voy a mirar su edad, solo su rendimiento”

En todo caso, con Sans no tiene un plan con el ariete zaragozano a sus 18 años en cuanto a una entrada progresiva en el equipo. Otros como Zapater, Vallejo y Soro en su día o más recientemente Francés, Francho o Azón no lo tuvieron y no tardaron en dar su mejor versión: “Me gusta la gente que derriba puertas. Posee desparpajo, esa naturalidad, ya que juega casi sin presión y eso para dar el salto es tan importante casi como la calidad. El otro día, salvo en la primera acción que se le vio un poco nervioso, nadie habría dicho que ese chico debutaba. Estoy encantado con él, conmigo siempre han debutado jóvenes en todos los equipos y desde el momento que están son uno más. En lo único que va a depender su participación es que sea el partido idóneo para él, jugando de inicio o guardándolo para después, pero no voy a mirar su edad, solo su rendimiento”, añadió el entrenador zaragocista.

"Cuando estemos todos absolutamente seguros, Azón volverá, pero primero las pruebas tienen que revelar que no haya lesión y que sus sensaciones sean buenas. A lo mejor la semana que viene empieza con el grupo, pero prefiero dejarle tranquilo”

El Zaragoza, con Gueye ya en el ostracismo por su más que pobre rendimiento, recurre a Sans y espera a Azón para acompañar a Giuliano, aunque con Iván se va a ir con calma tras la lesión en el musculatura isquiosural que sufrió ante la Ponferradina el 30 de enero, teniendo en cuenta que ya se lesionó en esa zona en octubre y no volvió hasta después del parón navideño: “No pondría plazos en su caso por los antecedentes. Sé que trabaja muy bien y se encuentra bien. Cuando estemos todos absolutamente seguros, volverá, pero primero las pruebas tienen que revelar que no haya lesión y que sus sensaciones sean buenas. A lo mejor la semana que viene empieza con el grupo, pero se irá viendo, prefiero dejarle tranquilo”, dijo Escribá, dejando entrever que al ariete no lo ve tampoco ante el Burgos el 26 y que como pronto habría que esperar al duelo en Lugo el 5 de marzo. Sí estará en Málaga Bermejo, que ya jugó en el tramo final ante el Alavés algo mermado por el golpe en la cresta ilíaca que sufrió en Andorra: “Seguía con mucha molestia contra el Alavés y le dimos dos o tres días para que estuviera al margen, pero ahora se incorporó perfecto y ya diría que está al 100%”.

Cambios en la defensa

Todo apunta a que ante el Málaga el mediapunta madrileño volverá al once, ya que ha sido fijo para Escribá cuando ha estado disponible y a plenitud en un Zaragoza donde los cuatro goles del equipo vitoriano y las dudas que hubo en el eje pueden traer cambios, con Francés como posible damnificado para que vuelva Lluís López junto a Jair. “Siempre que pierdes de una forma así te planteas cambiar, no porque estés descontento sino porque todo el mundo tiene que tener su momento. No soy muy de repetir alineaciones, creo que no lo he hecho aquí. Claro que te planteas cambios y de normal alguno va a haber”.

"En los goles sé lo que somos y que vamos a seguir teniendo dificultad para marcar, porque tenemos esa carencia. Necesitamos hacer muchas ocasiones porque no tenemos esa facilidad. Lo normal es que nos cueste”

El Zaragoza, que suma solo 23 dianas y que hasta en 13 partidos se ha quedado sin marcar, no lo ha hecho en ninguna de las primeras partes de este 2023, otro dato revelador. “Nos vendría bien en Málaga hacerlo y hay partidos en los que el ambiente está enrarecido que nos puede beneficiar mucho eso. En los goles sé lo que somos y que vamos a seguir teniendo dificultad para marcar, porque tenemos esa carencia. Ante el Alavés hicimos 17 remates, una barbaridad, muchos más que ellos. Necesitamos hacer muchas ocasiones porque no tenemos esa facilidad. Lo normal es que nos cueste”, aseveró el preparador valenciano, que sabe que adelantarse en el marcador traería los nervios de un Málaga en crisis y permitiría que el Zaragoza jugara con la ansiedad del rival, aunque “no somos un equipo especialmente bueno en el otro fútbol, que maneje bien eso, somos un muy nobles, no tenemos esa picaresca de perder tiempo o de fingir lesiones. No me gustan esas cosas por un lado, pero también son parte del fútbol que en momentos determinados te vienen bien y en este partido puede ser de esos. Llevar el ritmo del choque será importante el lunes”.

Con todo, las posibles victorias de Ponferradina, que juega esta tarde ante el Levante, y Racing, que lo hace este domingo con el Villarreal B, dejarían el peligro más cerca al saltar a La Rosaleda el lunes por la noche, y “sería inevitable que hubiera jugadores que vieran mayor cercanía y sientan esa presión. Mi planteamiento va a ser el mismo, hay que ir a ganar, lo demás no digo que nos da igual, pero es que eso no depende de nosotros”, señaló el entrenador zaragocista, que advirtió del potencial del rival: "Parece que hay obligación de ganar porque el Málaga va mal, pero si ves la plantilla no la tiene para estar abajo, cuentan con jugadores con un recorrido excelente hasta en la élite en una ciudad muy futbolera como la nuestra. Llevan a engaño sus puntos, pero no sus resultados, en su casa y salvo ante Las Palmas todos fueron ajustados. Aquí fuimos mejores, ellos con uno menos y generamos mucho, pero casi empatamos de milagro”, sentenció Escribá, que destacó la fortaleza ofensiva del enemigo, su balón parado y sus centros laterales, donde el Zaragoza flojea, por cierto, aunque el míster es optimista por naturaleza: “Tenemos la idea clara y estamos preparados para hacer un buen partido”.