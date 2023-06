El Real Zaragoza ha hecho una oferta en firme de traspaso por el jugador del Málaga Cristian Gutiérrez de 300.000 euros fijos y la posibilidad de elevar esa cantidad en caso de partidos jugados y ascenso, objetivos que la situarían en torno al millón, para intentar convencer al club andaluz, por ahora sin éxito, y lograr el fichaje del jugador zurdo, una de las revelaciones de esta temporada en el conjunto malaguista. El futbolista, apuesta personal del director deportivo, Juan Carlos Cordero, ha trasladado al club su deseo de salir y en la entidad malagueña tienen constancia del interés de otros equipos, incluido el Osasuna, que planteó un tanteo de 400.000 euros, aunque estaría por ver si en el club navarro tendría dorsal del primer equipo y además ese interés se ha ido desvaneciendo. Con todo, el destino del futbolista parece la categoría de plata y ahora mismo es la del Zaragoza la apuesta más firme.

El jugador, extremo y delantero en sus inicios, llegó al filial del Málaga, al Atlético Malagueño, el verano pasado tras militar en el segundo equipo del Granada, el Recreativo, con el que llegó a ir convocado con el primer equipo con Robert Moreno en Copa y sin debutar. Esta temporada, con 26 partidos de Liga, 21 de ellos de titular, ha firmado dos goles y cuatro asistencias. Debutó con Pepe Mel, pero fue al final con Pellicer cuando se hizo indiscutible para retrasar su posición en la banda izquierda y jugar de carrilero y en el tramo final hasta de lateral, con mucha proyección ofensiva. Es un jugador versátil, veloz y con buen disparo y que sería en el Zaragoza la apuesta para competir con Carlos Nieto en el costado zurdo, si bien su polivalencia le puede hacer jugar más adelantado.

El futbolista ya ha hecho saber al Málaga, concretamente este miércoles, su deseo de salir y le ha transmitido a través de sus representantes las ofertas y equipos interesados que tiene, entre ellas la más importante y la que más le seduce del Zaragoza, aunque hay varios equipos más de Segunda tras sus pasos. Loren Juarros, nuevo director deportivo del club andaluz, contaba con Cristian en el proyecto en Primera RFEF y de momento la negociación se antoja complicada, porque la cláusula del jugador es de tres millones y la respuesta del club malagueño es negativa. En ningún caso el jugador se marcharía cedido. El contrato que firmó Cristian el verano pasado fue de una temporada prorrogable a tres cuando alcanzara un número de partidos, lo que sucedió a finales de febrero, por lo que su vínculo se extiende hasta 2026.

Nacido en Marbella y de 22 años fue en el equipo de su ciudad donde se formó para marcharse después al Granada yy ser cedido al Huétor Vega, de Tercera y después al Atzeneta UE, ya en Segunda B, en la 20-21 y jugar en el filial nazarí en la 21-22, sin debutar en el primer equipo. Cristian es fichado como refuerzo para el Atlético Malagueño en Tercera RFEF el verano pasado, pero enseguida da el salto al primer equipo, con su debut ante el Leganés el 12 de octubre para consolidarse en el Málaga y terminar la temporada como fijo.

Con la salida de Gabi Fuentes, que regresa al Junior de Barranquilla colombiano al no ejecutarse la opción por él, donde le quedan 6 meses de contrato y con intención de seguir su carrera en Europa, el Zaragoza ha trabajado en el fichaje de un lateral izquierdo ofensivo y con recorrido desde febrero. Pablo Pérez fue el primer candidato, pero la dificultad de su salida del Sevilla, donde es clave en el filial y ha entrenado en no pocas ocasiones con el primer equipo, y después Diego Tasende (Villarreal B) también estuvo sobre la mesa, pero el club levantino solo quiere traspaso, y elevado, por un jugador que no contempla la cesión a la categoría de plata, ya que en ese caso seguiría en el filial.

Febas y Yáñez

El Zaragoza, tras el descenso del Málaga, ha intentado el fichaje de su portero, Rubén Yáñez, que se decidió por el Sporting por la elevada competencia que suponía Cristian Álvarez, ya que la oferta económica era similar, y sigue en la pelea por Aleix Febas, donde Albacete es el que más fuerte puja y están otros clubs de Segunda como Cartagena, Elche, Andorra, Leganés o Valladolid. Tanto Febas como Yáñez tenían contrato en el Málaga hasta 2025, pero quedaron liberados por el descenso, mientras que el pacto de Cristian, que esta temporada ha jugado con dorsal y ficha del filial, no cumple esa condición y sigue en vigor.