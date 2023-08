El Real Zaragoza afronta el segundo de sus dos partidos iniciales de Liga en La Romareda, esta vez ante el Valladolid (21.30 horas. LaLiga TV y Vamos) tras superar con solvencia al Villarreal B en el estreno liguero, con la idea de dar otro paso más en su caminar en una competición que ha empezado ilusionante, con el equipo con más mimbres y mejor pinta que en los últimos años, pero sabiendo lo largo que se hace un curso en esta categoría de plata que el Zaragoza, de forma lastimosa, conoce tan bien con su undécima campaña seguida en esa condena. Con todo, superar al Valladolid, un recién descendido y uno de los equipos que tienen en mente como obligado el ascenso, y reafirmar lo vivido en el debut no significaría un paso más para este equipo de Fran Escribá, tendría unas connotaciones más amplias, sobre todo por el tamaño del rival.

Trata el entrenador, al igual que hace Cordero y la plantilla, de nombrar lo menos posible la palabra ascenso. Se recurre al mantra del partido a partido y se evita caer en la tentación de una ilusión que se vive en la afición desde que comenzó el verano y Cordero empezó a desgranar los nombres del proyecto. A falta de solo un fichaje, o como mucho dos, de ese atacante polivalente que tiene en Bebé y en Manu Vallejo los principales candidatos, el Zaragoza tiene buen aspecto, una plantilla de más calado y con más recursos que hace un año. Escribá cuenta con menos jugadores, pero más donde elegir y la competencia es mucho mayor que hace un año. Todo eso redunda en beneficio de un Zaragoza que empezó contra el Villarreal B con una victoria cómoda y justa en la que se vio que las señales positivas tenían refrendo en el césped y con casi 17.000 espectadores en las gradas en medio del puente de agosto.

Es previsible que la entrada ante el Valladolid sea algo superior, aunque no ayude nada la cita en viernes y pese a que el periodo vacacional sigue muy presente en esta Liga que es siempre descafeinada en agosto, con el mercado de fichajes abierto y con muchos aficionados lejos de sus ciudades y sin poder ver a los suyos. También estará presente el calor, que repetirá como en el estreno liguero.

Está por ver si Escribá también repite el once y el esquema, con rombo en el medio, que superó al filial groguet. La lógica invita a pensar en no tocar lo que funciona bien, pero no es menos cierto que el rival es mucho más poderoso en sus alas y además tanto Bermejo como Mollejo y sobre todo Germán Valera ya acumulan una semana más de preparación y pueden ocupar los flancos y que el 4-4-2 de Escribá vuelva a ser el más clásico y no con rombo en el medio.

La inscripción de Mouriño y Lecoeuche

También Maikel Mesa puede adelantar su posición provocando una entrada en banda, pero lo más factible es que se repita el equipo que superó al Villarreal B y que lo haga también en defensa, donde Mouriño, aún no inscrito en la Liga, lo mismo que Lecoeuche, y último fichaje aguardaría turno tras la llegada del central uruguayo esta misma semana.

Con todo, resulta obvio que Escribá tiene más y mejores argumentos donde elegir y esa afirmación tiene una comprobación más que sencilla viendo el nivel de los relevos ante el Villarreal B (Valera, Sergi Enrich, Bermejo, Mollejo o Grau) o echando un vistazo rápido a la plantilla, a la espera de esa guinda que, al menos, falta por llegar a este Zaragoza ilusionante.

Pleno al seis

En sus diez temporadas anteriores en Segunda el equipo no pudo arrancar con una victoria doble en las dos primeras citas, algo que puede lograr en esta ocasión para firmar un pleno de seis puntos que le dejaría en la zona de ascenso directo, ya que de hecho dormiría líder tras vencer al Valladolid esta noche, un hito que aumentaría la sensación de ilusión por un Zaragoza que volvió a pisar zona de playoff tras derribar al Villarreal B, algo que no había logrado en las tres temporadas anteriores, ya que no lo hacía desde la última jornada de la 19-20, la campaña en la que la pandemia frenó un ascenso que parecía cantado y que se fue al traste. En el trienio reciente, el mal inicio de curso ha sido el denominador común y eso ha lastrado cualquier sueño de ascenso, algo que en esta ocasión se quiere evitar a toda costa.

El Valladolid empezó con idéntica victoria casera que el Zaragoza por 2-0 y ante el Sporting y llega a La Romareda con un bloque en el que aún se esperan muchos cambios en esta recta final del mercado, empezando por las salidas de Fresneda, Malsa, Amallah y el exzaragocista Narváez. Pezzolano, que cumple sanción, por lo que Camilo Speranza y el exzaragocista Álvaro Rubio serán los encargados de dirigir al equipo en el césped, se ha mantenido en el banquillo pese al descenso, aunque Fran Sánchez, director deportivo, sí hizo las maletas.

Al cuadro pucelano, donde es factible repetir alineación, le restan no menos de cinco fichajes y lleva el mismo número (Boyomo, De la Hoz, Moro, Montiel y Meseguer, con estos dos últimos por debutar aún). Tiene las bajas de Javi Sánchez, David Torres y Anuar y dudas en defensa, pero es un buen equipo y jóvenes como Cedric y Tunde han irrumpido con fuerza en un proyecto que aspira a volver a Primera y que será un examen exigente para que este Zaragoza siga empeñado en ilusionar a los suyos.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Nieto; Francho, Aguado, Toni Moya, Maikel Mesa; Bakis y Azón.

Valladolid: Masip; Luis Pérez, Víctor Rofino, Boyomo, Escudero; Monchu, De la Hoz; Moro, Iván Sánchez, Tunde; y Cedric.

Árbitro: Ávalos Barrera (C. Catalán)

Estadio: La Romareda

Hora: 21:30