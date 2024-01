La despedida de Bermejo ya empieza a tomar forma

La salida en enero de Sergio Bermejo del Real Zaragoza empieza a tomar forma y ya hay dos clubs de Segunda División interesados en la cesión del mediapunta madrileño, que con la próxima llegada de Arnau Puigmal desde el Almería todavía tiene más papeletas de dar forma a una despedida del club en este mercado de enero de la que ya se sentaron las bases hace semanas. El jugador está dispuesto a salir y el club entiende esa posición y también es partidario de un cambio de aires de un futbolista que no ha asumido el rol de protagonista que se le suponía con la renovación en verano de 2022 de su contrato y, sobre todo, tras su gran final de temporada el curso pasado.

El Zaragoza no cierra ninguna vía en esa salida y sería partidario de intentar obtener un traspaso por el jugador, aunque de momento no hay ofertas en ese sentido. Sí sería más factible un acuerdo por objetivos y a coste cero, pero de momento solo por Bermejo se atisban esas dos posibilidades en forma de cesión para seguir jugando en Segunda. Con todo, el club y los agentes del mediapunta aún tienen pendiente una reunión en las próximas fechas para establecer el mecanismo más factible para esa salida para la que no parece haber marcha atrás.

Bermejo, que pudo marcharse al Tianjin de la Superliga china cedido por 10 meses en febrero de 2022 con una buena propuesta tanto para el club como para él y que al final no dio ese salto y que renovó en ese verano hasta 2025, llegó al Zaragoza en agosto de 2020 de la mano de Lalo Arantegui y ha jugado desde entonces con mucha continuidad, tanto con Baraja, como con Iván Martínez, JIM, Carcedo y Escribá, aunque en esta campaña es donde menos está teniendo presencias en el once, con diferencia muy clara sobre el resto, y todavía no ha sido titular con Julio Velázqauez, que eso sí le ha dado minutos en los cinco partidos en el banquillo del entrenador salmantino.

En lo que va de temporada, el mediapunta ha jugado en 20 partidos de Liga, pero solo cuatro de titular, además de su presencia en el once en Copa ante el Atzeneta. La destitución de Fran Escribá, su gran valedor y que le hizo debutar en su día en el Celta, no le favorece, como tampoco el perfil más físico e intenso que demanda Velázquez ni las muestras de reprobación que ha recibido de La Romareda, sobre todo en el derbi ante el Huesca. En este sentido, Cordero tiene decidido desde hace semanas que no pondrá obstáculos a su salida si llega una oferta que convenza a todas las partes.

Poussin, la prioridad

La salida de Bermejo no será la única en este enero, ya que el club busca acomodo para Marcos Luna, que apunta a salir cedido con la Primera RFEF como posibilidad más latente, mientras que la despedida de Sergi Enrich también es factible, aunque le queda un año y medio de contrato tras fichar el verano pasado. La salida más clara de todas es la de Poussin, que puede encontrar acomodo en Francia, regresando a su país, preferentemente a la Ligue 2, ya que en la Primera gala no tiene mercado, o en alguna Liga de segundo nivel de Europa, como Grecia, Chipre o Turquía. Con todo, la necesidad de su salida es absoluta tras el fichaje de Edgar Badía y es la prioridad mayor en este momento.

La lesión de Arnau Puigmal

Arnau Puigmal, centrocampista del Almería que tiene muy avanzada su cesión al Real Zaragoza con opción de compra en caso de ascenso, se retiró lesionado en el entrenamiento de este lunes del equipo almeriense con gestos de dolor en la parte posterior del muslo derecho tras un choque con un compañero en el tramo final de la sesión.