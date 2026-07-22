CIRCE presenta 'All In. Una apuesta por la IA', un documental que muestra cómo la inteligencia artificial se convierte en soluciones reales para la industria

Aragón TV estrenará el documental All In. Una apuesta por la IA, una producción que refleja cómo la inteligencia artificial se ha convertido en una palanca central en la actividad y los procesos de innovación de CIRCE, permitiendo desarrollar tecnologías con aplicación directa en ámbitos como la industria, la energía, la movilidad y la sostenibilidad.

El documental se emitirá el sábado 25 de julio a las 12.00 h, tras el partido entre la S.D. Huesca y el Petro de Luanda, y posteriormente estará disponible en la nueva plataforma digital de la televisión autonómica.

Cartel 'All in, una apuesta por la IA', producido por CIRCE. / CIRCE

Dirigido por Adrián Buenaventura y producido por CIRCE, All In. Una apuesta por la IA muestra la evolución del centro tecnológico hacia un modelo en el que la inteligencia artificial se integra de forma transversal en la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica, acelerando el desarrollo de soluciones y la generación de nuevas oportunidades para empresas, administraciones públicas y sociedad.

Foto de familia antes de la presentación de CIRCE en el Ai4. / CIRCE

La producción toma como punto de partida las primeras OlimpIAdas de Inteligencia Artificial de CIRCE, una iniciativa impulsada hace un año con un enfoque de abajo arriba para explorar nuevas aplicaciones de esta tecnología. A diferencia de los modelos tradicionales, en los que las prioridades suelen definirse desde la dirección, fueron los propios profesionales del centro quienes identificaron oportunidades, propusieron ideas, formaron equipos multidisciplinares y desarrollaron propuestas orientadas a dar respuesta a retos reales relacionados con la industria, la transición energética, la movilidad sostenible y la digitalización.

Más de 100 personas participaron en esta experiencia, de la que surgieron 15 proyectos que demostraron el potencial de combinar conocimiento sectorial, tecnología y colaboración para acelerar la innovación.

El documental acompaña a los equipos participantes desde las primeras fases de desarrollo de sus propuestas en Zaragoza hasta su presentación en AI4 Las Vegas, uno de los principales eventos internacionales en el ámbito de la IA aplicada. La experiencia se completó con una inmersión en el ecosistema de innovación de Silicon Valley, donde los participantes pudieron conocer de primera mano a algunas de las organizaciones más relevantes del mundo en este ámbito.

El equipo de CIRCE en el Golden Gate. / CIRCE

La inteligencia artificial como capacidad estratégica

Para el director general de CIRCE, Andrés Llombart, el documental refleja una apuesta que va mucho más allá de la adopción de nuevas herramientas tecnológicas: “La mejor forma de entender el potencial de la inteligencia artificial es verla aplicada a problemas reales. Hoy en CIRCE contamos con desarrollos que ayudan a mejorar la movilidad urbana, optimizar infraestructuras energéticas, acompañar el despliegue sostenible de las energías renovables y automatizar procesos intensivos en conocimiento. Lo importante no es la tecnología en sí, sino su capacidad para generar valor para las empresas y la sociedad”.

A través de testimonios, experiencias y ejemplos reales, All In. Una apuesta por la IA muestra cómo estas tecnologías pueden acelerar la generación de conocimiento, la transferencia tecnológica y el desarrollo de nuevas capacidades.

Entre los proyectos desarrollados durante las OlimpIAdas se encuentran VoltIA, una solución capaz de diagnosticar el estado real de las baterías de vehículos eléctricos durante un proceso de carga estándar; OmniaLight, un sistema inteligente que combina IA y visión por computador para adaptar los semáforos al comportamiento real de peatones y vehículos; OrniGuard, una herramienta predictiva que ayuda a planificar parques eólicos minimizando su impacto sobre la biodiversidad; y La Ofertadora, un asistente inteligente diseñado para automatizar y agilizar la preparación de propuestas y licitaciones.

Pero la apuesta de CIRCE por la IA va mucho más allá de estas iniciativas. El centro trabaja actualmente en modelos capaces de predecir la producción de instalaciones fotovoltaicas y eólicas, optimizar la operación y el mantenimiento de activos energéticos, estimar la vida útil remanente de componentes críticos de aerogeneradores, reforzar la ciberseguridad de infraestructuras eléctricas y desarrollar sistemas avanzados de visión artificial aplicados al control de calidad, la inspección industrial y la gestión de residuos. También está incorporando herramientas predictivas y sistemas de apoyo a la toma de decisiones para ayudar a empresas e instituciones a mejorar la eficiencia de sus procesos y acelerar su transformación digital.

Pruebas del proyecto OmniaLight, en el laboratorio de visión artificial de CIRCE. / CIRCE

Cuando la innovación nace desde dentro

Más allá de documentar una iniciativa concreta, el documental refleja una visión de la innovación basada en la implicación activa de las personas. Las OlimpIAdas de IA demostraron que la adopción de nuevas tecnologías no depende únicamente de disponer de herramientas avanzadas, sino también de la capacidad de una organización para activar el conocimiento de sus equipos y convertirlo en proyectos con potencial para generar impacto.

Miguel Castán y Luis Luengo durante la presentación en el Ai$. / CIRCE

“Las OlimpIAdas de IA nos permitieron comprobar que la innovación no siempre surge de arriba abajo. Cuando se crea el contexto adecuado, son las propias personas quienes identifican oportunidades, proponen soluciones y aceleran la transformación. Este documental muestra cómo hemos utilizado la inteligencia artificial no solo para desarrollar nuevos proyectos, sino también para evolucionar nuestra forma de innovar y generar valor para las empresas y la sociedad”, señala Llombart.