Fayón revive la Batalla del Ebro con más de 300 recreacionistas

Fayón, con poco más de 400 habitantes, se convertirá un año más en un gran escenario al aire libre para revivir uno de los episodios más duros de la Guerra Civil española. Este sábado 25 de julio se celebrará la XVIII Recreación de la Batalla del Ebro, una de las recreaciones históricas con más trayectoria y experiencia de España, que cada año congrega en Fayón a más de 300 recreacionistas y a cientos de visitantes llegados de toda la geografía nacional e internacional.

Con 18 ediciones a sus espaldas, la recreación se ha consolidado como un referente dentro del turismo histórico y de memoria, gracias a un riguroso trabajo de documentación y a la implicación de una comunidad de recreacionistas veterana que año tras año perfecciona la fidelidad histórica de la puesta en escena.

La Batalla del Ebro, iniciada en la madrugada del 25 de julio de 1938, fue el enfrentamiento más largo, cruento y decisivo de toda la contienda, con más de 20.000 bajas en apenas unos días. Fayón, situado en el punto donde el ejército republicano cruzó el río para intentar recuperar terreno frente a las tropas franquistas, mantiene viva esta memoria histórica a través de esta recreación, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2021 y considerada la única en España que combina medios terrestres, fluviales y aéreos.

A la cita de Fayón acudirán grupos de recreacionistas procedentes de distintos puntos de España -Aragón, Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid, Andalucía o Valencia- y de países como Francia, Inglaterra, Polonia o Estados Unidos, que dan vida tanto al bando republicano como al franquista y también a la población civil que sufrió la contienda en primera persona.

Un fin de semana de actividades para todos

El programa se despliega durante todo el fin de semana. Los actos comenzarán este viernes con un collage de la recreación en medios nacionales a las 19.00 horas en el Salon de Cine de la Sociedad Juventud Fayonense y el IV Concurso de Indumentaria Militar y Civil de la Batalla del Ebro en la Plaza Mayor, a las 20.00 horas.

Por su parte, este sábado 25, día central de la recreación, la jornada arranca por la mañana con la feria de militaria y antigüedades y las visitas guiadas a los dioramas, unos espacios recreados que permiten conocer, de la mano de soldados de ambos ejércitos, tanto la vida cotidiana como la vertiente bélica de la guerra. Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, se abre el acceso a la zona de recreación, donde a las 18.00 horas comienza la formación de tropas, seguida del paso del Ebro, la escenificación de los combates y, ya al atardecer, un emotivo acto de homenaje y recuerdo a las víctimas.

El domingo 26, la actividad se traslada a la posición Nº36, una colina fortificada recuperada arqueológicamente, donde tiene lugar la Trinchera Viviente Los secretos de la Posición Nº36, una visita guiada que desvela los hallazgos de este espacio histórico.

Durante todo el fin de semana permanecerá abierto el Museo de la Batalla del Ebro de Fayón, que reúne una amplia colección de material bélico y documentación recuperada en el propio término municipal.

Rigor histórico, vivencia teatral y un mensaje de paz

Más allá de su espectacular puesta en escena -con vehículos históricos, caballería, aviación y armamento de época-, la Recreación de la Batalla del Ebro tiene como principal objetivo acercar al público la historia reciente de España desde una perspectiva vivencial y teatral. La experiencia permite trasladarse al lugar y al momento exactos en que sucedieron los hechos, comprender su contexto y aproximarse a ellos de una forma cercana, directa y didáctica.

Pese a recrear un episodio bélico, la organización insiste en que el mensaje final del evento es siempre de paz y de reconciliación: recordar el sufrimiento de quienes vivieron la contienda, tanto combatientes como población civil, para poner en valor la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones que solo a través de la paz se consigue progresar.

La Recreación de la Batalla del Ebro de Fayón nació en 2007 impulsada por la asociación Memoria Histórico-Militar Ebro 1938, que impulso el Museo de la Batalla del Ebro. Se ha consolidado como uno de los eventos culturales más relevantes de España en torno a la Guerra Civil, referencia para el turismo histórico y de memoria en Aragón.