Los ecosistemas urbanos se hacen arte en las paradas del tranvía

La ciudad es un ecosistema vivo, un espacio en constante transformación donde personas, animales y plantas conviven y se adaptan al ritmo de sus calles, su luz y sus formas de habitar. Más allá del hormigón y el movimiento, existe una naturaleza cotidiana que muchas veces pasa desapercibida. Y es en esa naturaleza en la que se inspira la edición 2026 de Parada Asalto, cuyas obras se pueden ver desde el 11 de septiembre.

El proyecto impulsado por Festival Asalto y Los Tranvías de Zaragoza vuelve a transformar varias marquesinas de la red en una gran exposición de arte contemporáneo al aire libre. Desde su creación en 2015, la iniciativa utiliza estos espacios como soporte artístico y acerca la creación contemporánea a miles de viajeros, convirtiendo el trayecto diario en una oportunidad para detenerse y mirar la ciudad de otra manera.

En esta edición, seis artistas han trabajado alrededor del concepto «Ecosistemas urbanos», explorando la convivencia entre personas, animales, plantas y otros seres vivos dentro de una ciudad en transformación. Javier Garanto Satué, Leticia Fabra, María Felices, María Pinta, Marta Vilella y Víctor Solana inspiran sus creaciones en aquello que suele pasar desapercibido: flores que brotan en lugares inesperados, aves, insectos, pequeños jardines, animales o rincones en los que la naturaleza sigue abriéndose paso como la ribera.

Arte más allá del tranvía

El recorrido de Parada Asalto no termina este año en las marquesinas. Se extiende también hasta el Espacio Joven Fundación Ibercaja. Sus instalaciones acogen una exposición que muestra el trabajo previo que existe detrás de cada intervención. Una muestra dedicada al proceso creativo de los seis artistas, en la que pueden verse bocetos, referencias, pruebas de composición, estudios de color y distintas fases de trabajo anteriores a la obra definitiva.

El Community Wall del Espacio Joven Fundación Ibercaja acoge también una intervención en vivo del artista Javier Garanto Satué, que bajo el título Flores, reflexiona sobre la presencia de la naturaleza en los espacios urbanos y sobre la capacidad de la vida para encontrar su lugar incluso en los entornos más inesperados.

Por último, el proyecto se completará entre los meses de noviembre y diciembre con talleres impartidos por Javier Garanto Satué, Leticia Fabra, María Pinta, Marta Vilella y Víctor Solana que, a través de diferentes enfoques y disciplinas, acercarán el proyecto a la ciudadanía.

Dónde ver las obras: artistas, creaciones y paradas

Javier Garanto | Fernando el Católico

Las flores son el eje de la intervención de Javier Garanto. El artista oscense las utiliza como símbolo de fragilidad, resistencia, transformación y adaptación, poniendo el foco en su capacidad para aparecer incluso allí donde aparentemente no deberían existir.

Javier Garanto en la parada de Fernando el Católico. / JAVIER GARANTO

Leticia Fabra | Plaza España y Emperador Carlos V

La ilustradora, diseñadora gráfica y tatuadora zaragozana dirige su mirada hacia las múltiples formas de vida que conviven simultáneamente en la ciudad. Su propuesta parte de la idea de que árboles, animales, personas, parques o espacios de agua forman parte de una misma red.

Leticia Fabra en Plaza España y Carlos V / LETICIA FABRA

María Felices | César Augusto

Las escenas creadas por María Felices, ilustradora y diseñadora gráfica zaragozana, se inspiran en la flora, la fauna y el imaginario de las riberas del Ebro, junto a actividades cotidianas como pasear, recorrer el río en bicicleta, navegar en piragua o disfrutar del paisaje.

María Felices en César Augusto / MARÍA FELICES

María Pinta | Gran Vía

La obra de María Pinta pone el foco en todos esos seres que comparten el espacio urbano. La artista plástica recuerda que en la ciudad conviven especies que estaban antes que nosotros, otras que llegaron después y se adaptaron y algunas que simplemente están de paso.

María Pinta en Gran Vía / MARÍA PINTA

Marta Vilella | Plaza Aragón

La artista e ilustradora leridana Marta Vilella utiliza el ‘collage’ para mezclar árboles, animales, raíces, calles, objetos y personas, elementos que habitualmente conviven sin que apenas reparemos en ellos. La poesía funciona como hilo conductor de su propuesta.

Marta Vilella en Plaza Aragón. / MARTA VILELLA

Víctor Solana | Plaza San Francisco

El artista zaragozano Víctor Solana propone mirar la naturaleza urbana desde la perspectiva de un niño que convierte un paseo por el parque en un territorio lleno de descubrimientos. Su intervención reúne cuatro escenas centradas en esos pequeños hallazgos.