Zaragoza se mueve: una semana de karts, coches eléctricos, tecnología y retos
Para celebrar la Semana de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre la ciudad contará con actividades que van desde karts a realidad virtual, pasando por vehículos eléctricos y encuentros profesionales
Monográficos
Karts a pedales, realidad virtual, coches eléctricos, retos urbanos, tecnología aplicada al tráfico, arte en la calle y 140 años de historia del transporte público. Zaragoza celebra desde hoy una Semana Europea de la Movilidad con actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad y una programación que combina divulgación, innovación, seguridad vial y participación ciudadana.
Hasta el próximo 22 de septiembre, la capital volverá a sumarse a una iniciativa que cada año invita a reflexionar sobre cómo nos desplazamos y qué cambios necesita la ciudad para avanzar hacia una movilidad más sostenible, segura y eficiente. El programa impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con instituciones, asociaciones y empresas, combina propuestas para profesionales y expertos con otras dirigidas al público general, las familias y los centros educativos.
La Semana Europea de la Movilidad tiene además una vertiente cultural. Una nueva edición de Parada Asalto ha transformado desde el viernes 11 de septiembre seis marquesinas del Tranvía de Zaragoza en espacios de arte contemporáneo a pie de calle, este año con una propuesta vinculada a la naturaleza y los ecosistemas urbanos.
La movilidad eléctrica será uno de los primeros focos de atención. Hoy miércoles 16, la plaza del Pilar acogerá entre las 10.00 y las 15.00 horas una exposición de vehículos híbridos y eléctricos organizada por la Asociación Provincial de Autotaxi y la Cooperativa de Taxis. La muestra permitirá conocer algunas de las novedades que están acompañando la transición hacia formas de transporte menos contaminantes, especialmente en un sector, el del taxi, que acumula miles de kilómetros diarios por la ciudad.
Una experiencia inmersiva
La seguridad vial ocupará también buena parte de la programación. Entre el 16 y el 19 de septiembre, el Anfiteatro de la Expo acogerá Kartex Urban Explorers, una experiencia inmersiva y gratuita que combina vehículos a pedales, realidad virtual y dinámicas participativas para enseñar a tomar decisiones seguras en los desplazamientos urbanos.
Los participantes tendrán que investigar las causas de un accidente simulado a través de una dinámica de investigación, aprender cómo actuar ante una emergencia mediante el protocolo PAS —proteger, avisar y socorrer— y realizar una llamada simulada al 112. El recorrido terminará en una ciudad virtual en la que, utilizando karts a pedales y visores de realidad virtual, tendrán que identificar riesgos y decidir cómo circular de manera segura. La actividad está abierta tanto a centros educativos como a particulares.
Y los más pequeños volverán a ser protagonistas el domingo 20. Ese día, entre las 10.00 y las 14.00 horas, la Policía Local instalará en la plaza del Pilar su Escuela Infantil de Tráfico y Educación Vial. La actividad está dirigida a niños y niñas de entre 7 y 13 años y busca acercar de forma práctica conceptos relacionados con la circulación segura, la convivencia entre los distintos usuarios de la vía y el conocimiento de las normas y señales de tráfico.
Después de recibir explicaciones básicas, los participantes podrán poner en práctica lo aprendido en un circuito con bicicletas, karts de pedales y patinetes. La jornada contará además con actividades complementarias en una carpa anexa y con la presencia de motoristas de la Policía Local de Zaragoza.
Innovation Day
A partir del jueves 17, el foco se desplazará con fuerza hacia la innovación. Etopia acogerá el día 17 el XI Innovation Day, organizado en colaboración con Mobility City de Fundación Ibercaja y dedicado a los Sistemas Inteligentes de Transporte y la gobernanza del dato. Representantes institucionales, expertos, empresas, startups e inversores debatirán sobre el papel que juegan las nuevas tecnologías, los sensores y la gestión de la información en la mejora de la seguridad vial, el tráfico, las infraestructuras y la logística.
La jornada contará con la participación, entre otros, de ITS España, Grupo Etra, Idom, Invar y diferentes startups especializadas.
Mobility Summit y Hackathon
El viernes 18 será el turno del Mobility Summit Zaragoza 2026, que se celebrará en La Azucarera bajo el lema Movilidad para todas las personas. De 9.30 a 13.30 horas, administraciones, empresas, universidades, operadores y ciudadanía compartirán experiencias y planteamientos sobre algunos de los grandes retos que afronta la movilidad urbana.
Entre ellos figuran la accesibilidad universal, la movilidad autónoma, la gestión de datos, el transporte metropolitano, la electrificación o los desplazamientos al puesto de trabajo. La programación contará, entre otros, con representantes de Fundación Down Zaragoza, Bolt, Aedive y el proyecto europeo Elabor.
Las conclusiones del Summit servirán como punto de partida para el Hackathon de Movilidad Zaragoza 2026, que se desarrollará esa misma tarde y durante el sábado 19. Cincuenta jóvenes, organizados en equipos multidisciplinares y acompañados por mentores especializados en movilidad, urbanismo, tecnología y sostenibilidad, tendrán que plantear soluciones concretas a distintos desafíos urbanos.
Un viaje por 140 años de transporte público
La Semana de la Movilidad ofrece también la oportunidad de mirar hacia atrás para comprobar cuánto ha cambiado la forma de desplazarse por Zaragoza.
La exposición fotográfica ‘Todo cambia para que nada se detenga’, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza, repasa en Gran Vía la historia del transporte público desde los primeros tranvías de mulas de 1885 hasta los modernos autobuses eléctricos que forman parte de la flota actual.
A través de fotografías y ‘collages’, la muestra recupera vehículos históricos, carrocerías singulares y modelos más recientes, pero también algunos servicios que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad, como el bus turístico, las lanzaderas, la red de la Expo 2008 o el bibliobús.
El recorrido pone también el foco en las personas que hacen posible el funcionamiento diario del transporte público y en los propios usuarios, mostrando cómo la evolución de la red y de la flota ha avanzado en paralelo al crecimiento y transformación de Zaragoza. La exposición podrá visitarse hasta el 27 de septiembre.
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