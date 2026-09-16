Mobility City: Un espacio creado para diseñar la movilidad del futuro

Hablar hoy de movilidad ya no significa hablar únicamente de vehículos. Significa hablar a la vez de sostenibilidad, innovación, tecnología, energía, digitalización, seguridad, planificación urbana y calidad de vida. De cómo se diseñan las ciudades, de qué espacio se reserva a cada medio de transporte o de qué soluciones permitirán desplazarse de forma más eficiente y segura.

En torno a todas estas cuestiones se está construyendo un nuevo ecosistema económico, tecnológico y social en el que participan fabricantes de automóviles, empresas energéticas y tecnológicas, administraciones públicas, universidades, centros de investigación, startups y ciudadanos. Y Zaragoza cuenta con un espacio que reúne todas esas miradas.

Impulsado por Fundación Ibercaja, Mobility City se ha consolidado como uno de los lugares de referencia en España para analizar, debatir y divulgar los grandes retos y oportunidades de la movilidad del siglo XXI.

Ubicado en el icónico puente diseñado por Zaha Hadid, Mobility City ejerce como punto de encuentro entre empresas, instituciones, universidades, investigadores, emprendedores y ciudadanos. Su actividad va mucho más allá de la simple dimensión museística y expositiva y combina la divulgación dirigida al público general con jornadas profesionales, todo ello con un objetivo claro: construir una movilidad más sostenible, inteligente, conectada, segura e inclusiva.

Y en ese papel como punto de encuentro permanente para intercambiar conocimiento y generar ideas, Mobility City se dispone a acoger este otoño nuevas jornadas y congresos sobre algunos de los ámbitos que están marcando ya la transformación del sector.

Premios a la innovación

Una de las primeras citas será la VI edición de los Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible, organizados por Anfac, Faconauto, Sernauto y Mobility City de Fundación Ibercaja y cuya gala se celebrará en octubre en Zaragoza.

Desde su nacimiento en 2021, más de 120 proyectos han concurrido a unos premios cuyo objetivo es identificar y dar visibilidad a soluciones capaces de hacer avanzar una movilidad sostenible, eficiente, segura, conectada y automatizada.

El planteamiento de los galardones refleja además la amplitud que ha adquirido el concepto de movilidad. Las cuatro categorías de esta sexta edición reconocerán el mejor proyecto innovador de una startup española, proyectos de movilidad sostenible para zonas urbanas, desarrollos aplicados al mundo rural e iniciativas relacionadas con la movilidad eléctrica y conectada.

Una combinación que permite contemplar la transformación desde realidades muy distintas. Porque los desafíos no son los mismos en el centro de una gran ciudad que en un pequeño municipio y tampoco las soluciones tecnológicas tienen sentido si no terminan generando un impacto económico, ambiental o social medible.

Empresas, ‘starups’ y profesionales comparten sus proyectos innovadores en este espacio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Seguridad sobre dos ruedas

La seguridad será otra de las grandes cuestiones. Los días 21 y 22 de octubre, Mobility City albergará por segundo año el Foro Internacional de Seguridad Vial en Moto, promovido por la Dirección General de Tráfico y Anesdor y organizada por Fundación Ibercaja.

La cita servirá para analizar los principales desafíos de la seguridad vial del motorista desde ámbitos como las políticas públicas, las infraestructuras, los propios vehículos, el comportamiento de los usuarios, la formación, la innovación tecnológica o la atención posterior a los siniestros.

Todo ello en un contexto en el que las motocicletas representan ya el 16% del parque de vehículos en España y los motoristas suponen el 28% de las víctimas mortales registradas en carretera en lo que va de año, según los datos recogidos por la organización del encuentro.

En su primera edición, celebrada en 2024, participaron organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea o el Foro Internacional de Transporte de la OCDE, además de instituciones y entidades de numerosos países. La segunda edición pretende profundizar en ese intercambio internacional de experiencias y buenas prácticas.

Vehículo autónomo y conectado

El otoño culminará los días 24 y 25 de noviembre con otra de las grandes citas de la programación: Aucon 2026, I Congreso de Vehículo Autónomo y Conectado.

El encuentro llegará bajo el lema Conectando hoy con mañana, y pretende abordar cuestiones regulatorias, jurídicas, tecnológicas y empresariales. Así, se analizará cuál es el nivel real de despliegue de la conducción autónoma y los modelos de negocio que están surgiendo en Europa, Estados Unidos o China, además de los proyectos piloto y programas europeos que ya se desarrollan en ciudades y corredores españoles.

Pero el congreso también incidirá en la regulación española y europea, la responsabilidad legal, la homologación de vehículos, la ciberseguridad o el papel de la inteligencia artificial, entre otros.

También se analizará cómo esta transformación puede modificar la cadena de valor tradicional del automóvil con la entrada de startups, empresas tecnológicas y nuevos modelos de negocio.

Unos premios, un foro internacional y un congreso que en los próximos meses reunirán en Zaragoza a administraciones, empresas, investigadores, expertos y emprendedores alrededor de problemas concretos de la movilidad y en busca de soluciones reales, haciendo de Mobility City una auténtica plataforma de conocimiento y relaciones sobre la movilidad el mañana.