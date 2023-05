Usted representa a la perfección lo que se denomina caer de pie. En apenas unos meses se ha ganado a todo el mundo.

La verdad es que me encuentro muy bien. Estoy jugando y me siento importante para mis compañeros, en el equipo y para el club, y cuando uno siente algo así y las cosas se dan así de bien, con goles y el cariño de la afición incluidos, no tiene motivo alguno para estar triste. Sí, me siento muy feliz.

¿Se esperaba todo lo que se ha encontrado?

No, la verdad es que no. Ya me sorprendió, cuando llegué, la estructura del club y la afición, pero es que aun ahora me siguen sorprendiendo muchas cosas. El club ha demostrado que tiene una gran capacidad y dimensión para estar en una mejor posición. Y estoy seguro de que pronto llegará a Primera División, que es donde debe estar.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

Sin duda, la gente. No sabía que esta afición era tan grande. Está siempre con el equipo, apoya hasta el final y siente al Zaragoza como algo único. Eso ha sido lo que más me ha impactado.

Y, además, le adora.

Tenemos una relación muy buena, sí. Siento que estoy haciendo algo bueno y espero que, al final, las cosas sigan así y me quieran igual. Eso querrá decir que hemos acabado la temporada de una buena forma.

¿Tiene la sensación de que el Zaragoza se ha cruzado en su camino en el momento preciso, justo cuando lo necesitaba?

Lo que necesitaba era ser feliz, jugar. Llevaba tiempo sin hacerlo y desde que llegué me recibieron muy bien. He jugado siempre, el equipo está bien y estamos en nuestro mejor momento tras haber acumulado diez jornadas ya sin perder. No podemos pedir más y que hay que seguir así. Las cosas siempre pasan por algo y yo tenía que estar aquí estos meses. En el futuro ya veremos qué pasará.

¿Se ha reencontrado con su mejor versión?

No creo que este sea mi mejor momento ni se esté viendo el 100% de Bebé, pero sí que hace tiempo que no me sentía así. Me siento en un buen momento de forma y participando en lo que el equipo y el míster me piden.

O sea, que el mejor Bebé aún está por llegar…

Sí, puedo dar mucho más y voy a seguir trabajando para ser aún más importante y aportar más goles. Quiero acabar la temporada y que la gente diga que lo he hecho bien y que guarden un grato recuerdo de mí. Me gustaría que cuando me vean por la calle se acuerden de cómo he jugado aquí. Sé que pase lo que pase siempre tendré abierta la puerta del Zaragoza.

¿Y qué cree que pasará?

La gente no deja de preguntármelo y la verdad es que no lo sé. Tengo contrato con el Rayo Vallecano, un club al que le tengo mucho cariño y mi casa. Pero no es algo que dependa solo de mí, sino que hay muchos otros factores, como si sigue el actual entrenador del Rayo o llega otro y, en ese caso, cuenta conmigo. O si el presidente me deja salir. O mi ficha, que también es alta. No le puedo decir nada más porque desconozco lo que puede suceder, pero aquí tendré la puerta abierta y veremos lo que pasa. Será cuestión de hablar entre todos y llegar a un acuerdo.

¿Qué priorizará Bebé: el Rayo, Primera División o ser feliz?

Mi prioridad va a ser ser feliz y jugar.

Pues el Zaragoza argumentará que le dará ambas cosas.

Sé que el Real Zaragoza me va a proponer eso, o al menos lo creo. Aquí, es verdad, estoy jugando y soy feliz. Seguramente, será más fácil jugar aquí que en el Rayo pero ya le digo que todo depende de cosas como que siga o no el actual entrenador y que se cuente o no conmigo. Después de la temporada que estoy haciendo, no quiero estar seis meses sin jugar, sino dar continuidad a mi fútbol y seguir siendo importante. Quiero jugar, disfrutar y aprovechar el momento en el que me encuentro. Me siento bien para seguir jugando muchos años más y tengo claro que quiero disfrutar cada instante.

Si finalmente no sigue, va a ser un bajonazo para la afición…

La gente me transmite eso y creo que es bueno porque quiere decir que he hecho algo bueno por el equipo y el club y me siento orgulloso porque se valora. Es un orgullo personal que me gustaría seguir sintiendo.

¿Qué le dicen por la calle?

Me piden fotos y me piden que me quede. Me dicen que vamos a subir a Primera y me quieren aquí para ello porque soy importante.

En principio, se prepara un proyecto ambicioso.

Creo que el club lo va a intentar el próximo año. Independientemente de los jugadores que haya, creo que va a tratar de contar con gente con experiencia y ganas de subir al equipo a Primera. El club sabe que tiene que dar algo más, otro paso, y estoy seguro de que lo hará bien.

¿Qué jugador le ha sorprendido más?

Somos un equipo muy joven pero con mucha calidad y con gente que quiere llegar alto, a Primera y si puede ser con el Zaragoza, mucho mejor. Pau (Sans), por ejemplo, me encanta. Es un jugador muy atrevido y con mucho fútbol. O Giuliano, que me ha sorprendido mucho. Es joven, peleón y con mucha capacidad de presión y eso me gusta. O Iván, que tiene un gran futuro. O la calidad técnica de Bermejo. Y otros que no están jugando que tienen mucho nivel, como Manu (Molina) o Vada, y que hacen que haya buena competencia. ¿Sabe? Recuerdo que, tras mi primer partido, creía que este equipo era demasiado joven y que eso iba a ser un problema, pero después tuve claro que había equipo para hacer algo más y ahora lo estamos demostrando. Nuestro nivel es muy alto y no estamos aquí para bromas, se nos tiene que respetar más. Si hace unos partidos hubiésemos estado al nivel actual, hablaríamos de otra cosa.

O sea que Pau…

Me ha impactado, sí. No lo conocía y me ha sorprendido mucho porque no para de aprender. Me gusta enseñarle lo poco que pueda saber por mi experiencia y, si puedo ayudarle, lo haré. Es atrevido y no gira la cara ante nadie, sea quien sea el que esté delante. Si está con nosotros es por algo. Puede jugar 5 minutos, 10, 45 o ser titular. Así lo veo. Está preparado para competir, no tengo ninguna duda sobre eso.

Usted tiene 32 años. ¿Tiene fútbol para rato?

Es que estoy muy bien, me siento joven y las rodillas no me están dando problemas. Voy año a año, tratando de disfrutar el momento y cuando las cosas no salgan empezaré a preparar otra cosa, pero ahora mismo me siento muy bien, genial.

¿Disfruta más desde que vivió aquel infierno durante dos años con cuatro operaciones y la amenaza de no volver a jugar?

Disfruto más después de aquello, sí. Es que no sabía si iba a volver a jugar o no y, si lo hacía, en qué condiciones iba a hacerlo o qué iba a sentir. Pensaba un montón de cosas y todo aquello me ha hecho valorar todo mucho y disfrutar más.

¿Qué le ha dado el Zaragoza a Bebé y Bebé al Zaragoza?

El Zaragoza me ha dado la oportunidad de volver a sentirme importante y me ha devuelto la alegría de volver a jugar al fútbol. Llevaba tiempo sin jugar, andaba triste y sin ánimo de entrenar pero el Zaragoza ha hecho que vuelva a disfrutar. ¿Qué le he dado yo? Creo que alegría y ánimo a los jugadores. Desde que llegué hemos logrado buenos resultados y ojalá sigamos así, todos juntos, en los partidos que restan.

Escribá había querido ficharlo para el Elche y el Getafe, pero no pudo. Aquí lo ha conseguido. ¿Es como se esperaba en las distancias cortas?

Trabajar con Fran es fácil. Es directo y dice lo que piensa, lo cual me gusta mucho. Está siendo una gran experiencia. Pudimos coincidir antes pero no se pudo dar y ahora me ha dado la oportunidad de volver a sentirme importante en el Zaragoza. Cuando me propusieron venir, la elección fue mucho más fácil sabiendo que él estaba aquí y, desde luego, fue un factor clave a la hora de emprender esta aventura.

¿Qué le ha faltado al Zaragoza para dar un paso más y elevar sus aspiraciones?

Deberíamos haber sido más malos, más macarras. Cabrones. No respetar tanto al rival. Mala leche. Ahora también nos entendemos más en el campo y sabemos cómo juegan los compañeros y estamos más compenetrados. Estamos en el buen camino.

Imagino qué me responderá si le pregunto por su mejor virtud, pero ¿Qué tiene pendiente de mejorar?

Mi mejor virtud es el remate. Confío mucho en él y lo trabajo mucho tanto de cerca como de lejos y desde ambos lados. Creo que es algo que me caracteriza y que sigo trabajando. ¿Mejorar? Sé que puedo hacerlo en el aspecto defensivo, aunque poco a poco estoy mejorando a base de mucho trabajo.