El Real Zaragoza tiene el sueño del regreso de Bebé desde que acabó el mercado de verano y con el extremo permaneciendo en el Rayo tras su exitosa cesión en la segunda vuelta del pasado curso. El deseo ha estado y está ahí, latente, aunque siempre, y también ahora, como una vía de muy difícil o casi imposible consecución, también por el esfuerzo económico, a medio y largo plazo que supone, pero el jugador portugués, ahora con Cabo Verde en la Copa de África, mantiene al club zaragocista como una alternativa, pese a la idea del Rayo de no dejarle salir en este enero. “El Zaragoza la verdad es que es una opción, no puedo decir que no ni mentir. Es una de las posibles salidas. En el Rayo no estoy siendo muy protagonista, no estoy teniendo los minutos que me corresponden, los que necesito y quiero. Tengo contrato, pero no descarto la opción de volver al Zaragoza”, ha asegurado el futbolista en Radio Marca Zaragoza.

Bebé tiene contrato hasta junio, con un salario elevado y con una cláusula de renovación automática hasta 2025 por partidos que tiene difícil cumplir. “No escondo que se está hablando con el Zaragoza. A Cordero le tengo mucho cariño, está siempre pendiente de mí y hablamos mucho. Él me llamó para ir al allí, respeto mucho el vínculo con el Rayo, pero con 33 años quiero definir mi futuro, si en el Rayo, en el Zaragoza o en otro sitio”. La idea de Bebé pasa por rescindir su contrato en el club vallecano y tener la carta de libertad, aunque para eso tendrá que llegar a un acuerdo con Martín Presa, presidente y muy amigo del extremo de ascendencia caboverdiana, teniendo en cuenta que Francisco está contando con el jugador, ya que lo ha utilizado en 14 partidos de Liga y dos en la Copa (281 minutos oficiales y 4 goles en total), donde ha sido titular y el Rayo fue eliminado el miércoles por el Girona. En el torneo regular el entrenador, con el que Bebé comparte agencia de representación, lo está usando como revulsivo en los últimos minutos, para buscar el gol o para aguantar un resultado por su capacidad con el balón. Es, pues, una pieza valiosa, aunque no titular.

De hecho, a principios de enero y desde el entorno del futbolista, en concreto desde su agencia, se descartaba su salida en esta ventana en declaraciones a este diario. "No hay tema con Bebé, no va a salir. El Rayo no nos ha dicho que saliera. Hace un año apenas jugaba y se pudo dar, pero ahora lo está haciendo. El Zaragoza no nos dijo nada de forma oficial y, si ha tanteado eso con el Rayo, lo normal es que le hayan dicho que no sale", se aseguraba.

“Quiero decidir también para mi vida, no quiero seis meses y después volver al Rayo, deseo estar tranquilo y estable. Quiero saber lo que el Rayo me propone, lo que el entrenador piensa"

La versión que da Bebé no es la misma, porque sí habla abiertamente de una salida en las próximas semanas, cuando vuelva del trofeo africano. Eso sí, lo que descarta es una nueva cesión. “Quiero decidir también para mi vida, no quiero seis meses y después volver al Rayo, deseo estar tranquilo y estable. Quiero saber lo que el Rayo me propone, lo que el entrenador piensa, Con el club quiero hacer las cosas de la mejor manera, no por detrás ni hacer nada que enfade a la entidad o la afición”, añadió el jugador desde Costa de Marfil, en plena Copa de África, que como pronto acabará para Cabo Verde el 22 de enero, aunque el triunfo en el primer partido ante Ghana, donde Bebé fue titular, augura una presencia más larga en un torneo que acaba el 11 de febrero con la final. Con todo, su salida del Rayo no se tratará hasta finales de mes y, ahora mismo, sigue siendo más probable que se quede en Vallecas a que se marche.

Un último gran contrato

Si sale, el deseo de Bebé es firmar un último gran contrato, de varios años, lo que supone también una hipoteca para el Zaragoza, y que probablemente tendría que ser en el extranjero, en Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes, aunque la opción del club aragonés también le atraiga, por ser protagonista por ejemplo de nuevo en La Romareda, una dualidad por la que fue preguntado en Radio Marca. “El dinero es muy importante, pero soy de las personas que la felicidad es de las cosas más importantes para mí. Me gusta estar a gusto, protagonista y sentirme bien. Ahora estoy con la cabeza en la Copa de África, en hacer historia con mi país y cuanto mejor haga las cosas a aquí más opciones y más equipos pueden aparecer. Hay que esperar y ver opciones y tomarla decisión correcta”.

"En el Zaragoza me ayudaron bastante, me recibieron muy bien, fui feliz jugando y me gané el respeto y el cariño de la gente. Siempre le voy a tener en mi corazón a ese equipo, porque me dieron mucho cariño, ya que me ofrecieron la oportunidad y la ilusión de volver a disfrutar del fútbol"

En todo caso, Bebé no oculta el cariño por el Zaragoza en esos seis meses del curso pasado, donde anotó 4 goles claves en la permanencia tranquila sellada el curso pasado en 16 citas como zaragocista. “Guardo muchos recuerdos, es un club al que le tengo mucho cariño, aunque solo estuviera seis meses. Me ayudaron bastante, me recibieron muy bien, fui feliz jugando y gané el respeto y el cariño de la gente. Siempre le voy a tener en mi corazón a ese equipo, porque me dieron mucho cariño, ya que me dieron la oportunidad y la ilusión de volver a disfrutar del fútbol, que es lo que más me gusta hacer”, añadió en la emisora zaragozana, donde también reconoció que el zaragocismo no le deja de insistir en su regreso porque “me llegan muchos mensajes, la gente me escribe y me pide que vuelva y que me están esperando”