Comunidades energéticas en Aragón: reflexiones, retos y oportunidades para su futuro inmediato
La Oficina de Transformación Comunitaria Aragón Energía Propia organiza una jornada para compartir resultados y experiencias sobre el modelo energético colaborativo
MONOGRÁFICOS
En un mercado donde los costes de la electricidad llevan años disparados y con fluctuaciones importantes, formar parte o unirse a una comunidad energética puede ser una alternativa. Pero, ¿sabemos de verdad qué es una comunidad energética ¿Sabemos quién puede formar parte de ella? ¿Cuáles son sus beneficios o si realmente pueden ayudarnos a reducir nuestra factura de la luz?
Sobre estas y otras cuestiones se hablará el próximo 3 de diciembre en la jornada organizada por la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) Aragón Energía Propia. Bajo el título ‘Comunidades energéticas: conectar, producir, compartir’, la Sala Goya del Gobierno de Aragón en Zaragoza acogerá desde las 9.30 horas un programa cuyo objetivo es presentar los resultados y experiencias del trabajo realizado por la OTC.
La OTC Aragón Energía Propia ha desarrollado una intensa actividad a lo largo del último año, consolidándose como un referente en el impulso de las comunidades energéticas. Su labor ha abarcado asesoramiento técnico, administrativo y legal, además de una amplia acción divulgativa en todo el territorio aragonés. Gracias a este trabajo, la oficina ha llegado a las 33 comarcas, donde ha informado y formado a más de 600 personas, 73 pymes, 160 entidades locales y 32 organizaciones no empresariales, contribuyendo de manera decisiva a la expansión de un modelo energético más participativo y sostenible.
Una jornada abierta a todos
Aunque principalmente esta jornada está dirigida a personas del sector, la misma puede ser útil para cualquier persona ya que “las comunidades se basan en un modelo de energía que es colaborativo. Sus particulares beneficios ayudan a rebajar la factura energética y promueve la cohesión social”, destacan los organizadores.
La jornada está enfocada en compartir el trabajo desarrollado por la OTC Aragón Energía Propia, compartirá su visión a partir de la experiencia acumulada durante el último año. Junto a destacados expertos del sector energético, se abordarán los principales retos y oportunidades que afrontan las comunidades energéticas tanto en entornos vecinales como en ámbitos empresariales, ofreciendo una perspectiva amplia y estratégica sobre su evolución a nivel nacional y potencial que representan en Aragón. Asimismo, la jornada contará con la participación de la distribuidora energética, que explicará el papel que desempeña dentro de este modelo de energía compartida y cómo contribuye a impulsar y facilitar el desarrollo de las comunidades energéticas.
Además, habrá una mesa redonda bajo el título “Comunidades energéticas en Aragón: Lecciones aprendidas” donde representantes de las OTCs que han desarrollado su labor en Aragón compartirán sus experiencias y la evolución de sus proyectos, poniendo en común los aprendizajes acumulados, los hitos alcanzados y los principales factores que han marcado su trayectoria. Este intercambio permitirá identificar claves de éxito y desafíos comunes en el impulso de las comunidades energéticas.
Programa de la jornada
Fecha: 3 de diciembre de 2025
Lugar: Sala Goya sede del Gobierno de Aragón. Pl. de San Pedro Nolasco 7, Zaragoza
09:30 Bienvenida institucional a cargo de Yolanda Vallés, Directora General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón.
10:00 – 10:30 Retos y oportunidades para las comunidades energéticas en el contexto actual - Ponente: Joan Herrera Torres. Abogado. Especialista en energía y medio ambiente. Socio de Samso.
10:30 – 11:00 ENERCOOP Una iniciativa consolidada. Modelo de integración vertical cooperativo. - Ponente: Joaquín Mas Belso. Director General de Enercoop.
11:00 – 11:30 El papel de la distribuidora en el impulso de las comunidades energéticas - Ponente: Jordi Agustí García. Responsable Gestión Operaciones Comerciales en edistribución.
11:30 – 12:00 Descanso – Café
12:00 – 12:30 Impulso de las Comunidades Energéticas desde la Administración Local - Ponente: Olga Arjona García. Directora de la OTC Diputación de Cáceres
12:30– 13:00 Comunidades energéticas en áreas industriales - Ponente: Miguel Ángel Cuartero Monsalve. Director Gerente de OTC ZINCAMAN
13:00 – 13:20 Presentación de resultados de la OTC Aragón Energía Propia - Ponente: Fco Javier Hernández Lázaro. Responsable del Proyecto OTC Aragón energía Propia
13:20 – 13:45 Mesa redonda: “Comunidades energéticas en Aragón: Lecciones aprendidas”. Participantes: Todas las OTCs que han desarrollado su actividad en Aragón.
- Silvia Rodrigo Blasco - OTC Aragón Energía Propia
- Laureana Luciana Zabaleta - OTC Ayuntamiento de Zaragoza
- Carlos Pesqué - OTC Energía en Común
- Isabel Guedea Medrano - OTC Participa Energía
Modera: José María Yusta. Catedrático de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos.
13:45 – 14:00 Clausura y conclusiones
14:00-15:00 Cóctel
