JORNADA OTC ARAGÓN ENERGÍA PROPIA

Comunidades energéticas en Aragón: reflexiones, retos y oportunidades para su futuro inmediato

La Oficina de Transformación Comunitaria Aragón Energía Propia organiza una jornada para compartir resultados y experiencias sobre el modelo energético colaborativo

La OTC Aragón Energía Propia colabora con un taller sobre las actividades adicionales de las comunidades energéticas en la Fiesta de la Energía de Isuerre.

MONOGRÁFICOS

En un mercado donde los costes de la electricidad llevan años disparados y con fluctuaciones importantes, formar parte o unirse a una comunidad energética puede ser una alternativa. Pero, ¿sabemos de verdad qué es una comunidad energética ¿Sabemos quién puede formar parte de ella? ¿Cuáles son sus beneficios o si realmente pueden ayudarnos a reducir nuestra factura de la luz?

Sobre estas y otras cuestiones se hablará el próximo 3 de diciembre en la jornada organizada por la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) Aragón Energía Propia.  Bajo el título ‘Comunidades energéticas: conectar, producir, compartir’, la Sala Goya del Gobierno de Aragón en Zaragoza acogerá desde las 9.30 horas un programa cuyo objetivo es  presentar los resultados y experiencias del trabajo realizado por la OTC.

“Comunidades energéticas: conectar producir compartir”

La OTC Aragón Energía Propia ha desarrollado una intensa actividad a lo largo del último año, consolidándose como un referente en el impulso de las comunidades energéticas. Su labor ha abarcado asesoramiento técnico, administrativo y legal, además de una amplia acción divulgativa en todo el territorio aragonés. Gracias a este trabajo, la oficina ha llegado a las 33 comarcas, donde ha informado y formado a más de 600 personas, 73 pymes, 160 entidades locales y 32 organizaciones no empresariales, contribuyendo de manera decisiva a la expansión de un modelo energético más participativo y sostenible.

Sesión informativa de la OTC en la sede de la Comarca de Cinco Villas en Ejea de los Caballeros.

Una jornada abierta a todos

Aunque principalmente esta jornada está dirigida a personas del sector, la misma puede ser útil para cualquier persona ya que “las comunidades se basan en un modelo de energía que es colaborativo. Sus particulares beneficios ayudan a rebajar la factura energética y promueve la cohesión social”, destacan los organizadores. 

La jornada está enfocada en compartir el trabajo desarrollado por la OTC Aragón Energía Propia, compartirá su visión a partir de la experiencia acumulada durante el último año. Junto a destacados expertos del sector energético, se abordarán los principales retos y oportunidades que afrontan las comunidades energéticas tanto en entornos vecinales como en ámbitos empresariales, ofreciendo una perspectiva amplia y estratégica sobre su evolución a nivel nacional y potencial que representan en Aragón. Asimismo, la jornada contará con la participación de la distribuidora energética, que explicará el papel que desempeña dentro de este modelo de energía compartida y cómo contribuye a impulsar y facilitar el desarrollo de las comunidades energéticas.

Además, habrá una mesa redonda bajo el título “Comunidades energéticas en Aragón: Lecciones aprendidas” donde representantes de las OTCs que han desarrollado su labor en Aragón compartirán sus experiencias y la evolución de sus proyectos, poniendo en común los aprendizajes acumulados, los hitos alcanzados y los principales factores que han marcado su trayectoria. Este intercambio permitirá identificar claves de éxito y desafíos comunes en el impulso de las comunidades energéticas.

Programa de la jornada

Fecha: 3 de diciembre de 2025

Lugar: Sala Goya sede del Gobierno de Aragón. Pl. de San Pedro Nolasco 7, Zaragoza

09:30 Bienvenida institucional a cargo de Yolanda Vallés, Directora General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón.

10:00 – 10:30 Retos y oportunidades para las comunidades energéticas en el contexto actual - Ponente: Joan Herrera Torres. Abogado. Especialista en energía y medio ambiente. Socio de Samso.

10:30 – 11:00 ENERCOOP Una iniciativa consolidada. Modelo de integración vertical cooperativo. - Ponente: Joaquín Mas Belso. Director General de Enercoop.

11:00 – 11:30 El papel de la distribuidora en el impulso de las comunidades energéticas - Ponente: Jordi Agustí García. Responsable Gestión Operaciones Comerciales en edistribución.

11:30 – 12:00 Descanso – Café

12:00 – 12:30 Impulso de las Comunidades Energéticas desde la Administración Local - Ponente: Olga Arjona García. Directora de la OTC Diputación de Cáceres

12:30– 13:00 Comunidades energéticas en áreas industriales - Ponente: Miguel Ángel Cuartero Monsalve. Director Gerente de OTC ZINCAMAN

13:00 – 13:20 Presentación de resultados de la OTC Aragón Energía Propia - Ponente: Fco Javier Hernández Lázaro. Responsable del Proyecto OTC Aragón energía Propia

13:20 – 13:45 Mesa redonda: “Comunidades energéticas en Aragón: Lecciones aprendidas”. Participantes: Todas las OTCs que han desarrollado su actividad en Aragón.

  • Silvia Rodrigo Blasco - OTC Aragón Energía Propia
  • Laureana Luciana Zabaleta - OTC Ayuntamiento de Zaragoza
  • Carlos Pesqué - OTC Energía en Común
  • Isabel Guedea Medrano - OTC Participa Energía

Modera: José María Yusta. Catedrático de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos.

13:45 – 14:00 Clausura y conclusiones

14:00-15:00 Cóctel

Comunidades energéticas en Aragón: reflexiones, retos y oportunidades para su futuro inmediato

