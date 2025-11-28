Comunidades energéticas en Aragón: reflexiones, retos y oportunidades para su futuro inmediato

En un mercado donde los costes de la electricidad llevan años disparados y con fluctuaciones importantes, formar parte o unirse a una comunidad energética puede ser una alternativa. Pero, ¿sabemos de verdad qué es una comunidad energética ¿Sabemos quién puede formar parte de ella? ¿Cuáles son sus beneficios o si realmente pueden ayudarnos a reducir nuestra factura de la luz?

Sobre estas y otras cuestiones se hablará el próximo 3 de diciembre en la jornada organizada por la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) Aragón Energía Propia. Bajo el título ‘Comunidades energéticas: conectar, producir, compartir’, la Sala Goya del Gobierno de Aragón en Zaragoza acogerá desde las 9.30 horas un programa cuyo objetivo es presentar los resultados y experiencias del trabajo realizado por la OTC.

La OTC Aragón Energía Propia ha desarrollado una intensa actividad a lo largo del último año, consolidándose como un referente en el impulso de las comunidades energéticas. Su labor ha abarcado asesoramiento técnico, administrativo y legal, además de una amplia acción divulgativa en todo el territorio aragonés. Gracias a este trabajo, la oficina ha llegado a las 33 comarcas, donde ha informado y formado a más de 600 personas, 73 pymes, 160 entidades locales y 32 organizaciones no empresariales, contribuyendo de manera decisiva a la expansión de un modelo energético más participativo y sostenible.

Sesión informativa de la OTC en la sede de la Comarca de Cinco Villas en Ejea de los Caballeros. / Sarga

Una jornada abierta a todos

Aunque principalmente esta jornada está dirigida a personas del sector, la misma puede ser útil para cualquier persona ya que “las comunidades se basan en un modelo de energía que es colaborativo. Sus particulares beneficios ayudan a rebajar la factura energética y promueve la cohesión social”, destacan los organizadores.

La jornada está enfocada en compartir el trabajo desarrollado por la OTC Aragón Energía Propia, compartirá su visión a partir de la experiencia acumulada durante el último año. Junto a destacados expertos del sector energético, se abordarán los principales retos y oportunidades que afrontan las comunidades energéticas tanto en entornos vecinales como en ámbitos empresariales, ofreciendo una perspectiva amplia y estratégica sobre su evolución a nivel nacional y potencial que representan en Aragón. Asimismo, la jornada contará con la participación de la distribuidora energética, que explicará el papel que desempeña dentro de este modelo de energía compartida y cómo contribuye a impulsar y facilitar el desarrollo de las comunidades energéticas.

Además, habrá una mesa redonda bajo el título “Comunidades energéticas en Aragón: Lecciones aprendidas” donde representantes de las OTCs que han desarrollado su labor en Aragón compartirán sus experiencias y la evolución de sus proyectos, poniendo en común los aprendizajes acumulados, los hitos alcanzados y los principales factores que han marcado su trayectoria. Este intercambio permitirá identificar claves de éxito y desafíos comunes en el impulso de las comunidades energéticas.