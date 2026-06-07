Levitec, ingeniería e instalaciones sostenibles para construir el futuro

En los últimos años, el entorno empresarial ha vivido una profunda transformación. Los modelos tradicionales centrados solo en los resultados económicos han evolucionado para responder a retos como el cambio climático, la escasez de recursos y la demanda de una gestión más ética, transparente y responsable. Levitec se anticipó a este cambio antes de que la sostenibilidad se consolidara como una prioridad estratégica. Desde sus inicios, integró criterios de eficiencia, sostenibilidad y compromiso social en su modelo de negocio, adelantándose a las tendencias del mercado y apostando por un crecimiento responsable.

Gracias a esta visión, la compañía ha demostrado que es posible crecer de manera sólida y competitiva al tiempo que se impulsa un modelo empresarial alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los principios ESG. Con una trayectoria consolidada en sectores como data centers, energías renovables, logístico-industrial y autoconsumo, Levitec ha integrado los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su actividad diaria. La sostenibilidad no se gestiona como un área independiente, sino como un eje transversal que guía las decisiones, desde la relación con proveedores hasta la ejecución técnica de los proyectos.

Economía circular y gestión de residuos

La apuesta por la sostenibilidad se traduce, en primer lugar, en la forma de concebir los proyectos. Levitec adopta un enfoque basado en la economía circular, centrado en optimizar recursos, alargar la vida útil de los materiales y mantener su valor el máximo tiempo posible.

Diseñar instalaciones más eficientes permite reducir emisiones y minimizar impactos a lo largo de toda la vida útil de los proyectos, integrando desde el inicio criterios de eficiencia, trazabilidad y uso de energía verde. Este enfoque es especialmente relevante en energías renovables e infraestructuras de elevado consumo energético, como los centros de procesamiento de datos, donde el objetivo es que la energía proceda de fuentes limpias. En estas infraestructuras, la gestión eficiente del agua adquiere también un papel clave mediante sistemas de refrigeración de bajo consumo hídrico, circuitos cerrados y reutilización de agua.

Hablar de economía circular es hablar también de concienciación, planificación y decisiones técnicas bien tomadas desde el inicio. Es consumir menos, consumir mejor y hacerlo con energía limpia. Ese es el tipo de sostenibilidad práctica y estructural que forma parte del ADN de Levitec.

Cadena de suministro responsable

Pero el impacto social de Levitec no se limita a su actividad directa. La compañía entiende que su responsabilidad se extiende a toda la cadena de valor. Por ello, trabaja con proveedores y subcontratas que cumplen estándares exigentes en materia ética, laboral, ambiental y de seguridad, en línea con sus criterios internos y con las exigencias de clientes internacionales.

Levitec gestiona sus relaciones con partners bajo criterios de trazabilidad, responsabilidad, transparencia y cumplimiento normativo. Para ello, cuenta con un sistema de selección y homologación de proveedores basado en criterios objetivos, en el que se valoran experiencia, solvencia, capacidad de suministro, plazos de entrega, condiciones económicas y certificaciones , además de la calidad, seguridad y respeto al entorno.

Este enfoque se complementa con una política de compras responsables, orientada a priorizar soluciones que reduzcan el impacto ambiental, fomenten la economía circular y contribuyan a la eficiencia en el uso de los recursos, promoviendo progresivamente la adopción de buenas prácticas entre proveedores y colaboradores.

La compañía mantiene, además, mecanismos de control, registro y seguimiento de su cadena de suministro, lo que permite garantizar la trazabilidad de los procesos de contratación y el cumplimiento de los estándares internos.

Tres áreas de negocio ‘Data centers’: eficiencia energética y estándares internacionales. Levitec participa en proyectos en España y Portugal, aportando soluciones eléctricas de alta eficiencia en entornos exigentes, especialmente para operadores internacionales comprometidos con los estándares más avanzados de sostenibilidad. Con ello, la compañía contribuye al desarrollo de una infraestructura digital más eficiente, responsable y preparada para el futuro. Energías renovables: impacto tangible en la transición energética. Uno de los pilares del impacto ambiental de Levitec es su contribución al desarrollo de energías renovables. Con más de 350 MWp instalados, la empresa aragonesa ha logrado abastecer a unos 330.000 hogares y evitar la emisión de 320.000 toneladas de CO₂, equivalente a 7,5 millones de árboles. Autoconsumo: sostenibilidad aplicada al tejido productivos. El autoconsumo energético es otra línea clave para Levitec, con soluciones que ayudan a empresas y administraciones a reducir su factura eléctrica, ganar resiliencia y avanzar hacia modelos más sostenibles. Con más de 120 MW instalados, sus proyectos evitan 88.000 toneladas de CO₂ al año, junto a iniciativas de reforestación y movilidad sostenible.

‘Calidad sostenible’ y cultura corporativa

En Levitec, la calidad y la sostenibilidad se conciben como elementos medibles e integrados en todas las fases del ciclo de vida de los proyectos. Este enfoque ha evolucionado desde un modelo centrado exclusivamente en el cumplimiento técnico hacia una visión global en la que la calidad se vincula con la gestión ambiental y la protección de las personas, configurando un modelo de «calidad sostenible».

Así, la compañía mantiene un enfoque basado en proyectos a medida, propio de una boutique especializada, que permite una relación cercana con el cliente y una elevada capacidad de adaptación técnica. Este modelo le permite competir al mismo nivel que grandes operadores del sector, abordar proyectos de alta complejidad y consolidar la confianza de clientes internacionales de primer nivel.

En esta línea, Levitec ha sido evaluada por Clarity, obteniendo la categoría de líder con una puntuación del 85%, lo que la sitúa entre las empresas mejor posicionadas del sector en sostenibilidad, gobernanza y desempeño ESG. Este reconocimiento independiente refuerza la solidez de su modelo de gestión y valida la integración real de criterios de sostenibilidad en su actividad.

Este compromiso se articula a través de un Sistema Integrado de Gestión certificado conforme a las normas ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (gestión ambiental) e ISO 45001(seguridad y salud en el trabajo). La integración de estos sistemas permite aplicar criterios combinados de calidad, seguridad y sostenibilidad en todas las etapas del proceso, desde el diseño hasta la ejecución y el mantenimiento. Además, Levitec dispone de su huella de carbono calculada, lo que refuerza su compromiso con la descarbonización y permite monitorizar el impacto climático de su actividad.

Por su parte, los equipos técnicos incorporan metodologías avanzadas como el análisis del ciclo de vida, evaluando la eficiencia energética, la selección responsable de materiales y la optimización de recursos con el objetivo de reducir el impacto ambiental de las instalaciones. Este enfoque preventivo permite anticipar riesgos, minimizar consumos y maximizar el rendimiento de las soluciones implementadas.

Personas y empleo, el eje del impacto social Levitec ha experimentado un crecimiento significativo de su plantilla, multiplicando por cinco su tamaño en cinco años, hasta alcanzar los 570 profesionales. Esta evolución ha resultado especialmente relevante en un mercado altamente competitivo en captación de talento, como es el de ingeniería y las instalaciones en sectores de alta cualificación técnica. Este crecimiento sostenido refleja su capacidad para atraer y retener perfiles especializados, así como la solidez de su modelo organizativo y de desarrollo profesional. En Levitec, el verdadero valor diferencial depende directamente de contar con equipos preparados, motivados y alineados con los valores de la compañía. Por ello, sitúa la gestión en el centro de su estrategia, desarrollando una política de recursos humanos basada en un modelo integral que garantiza la coherencia y alineación de todas las acciones orientadas al desarrollo profesional y personal de su equipo. Este modelo se apoya en tres ejes fundamentales: atraer, desarrollar y fidelizar el talento. Desde este enfoque, Levitec trabaja de forma continua para incorporar profesionales cualificados, impulsar su crecimiento dentro de la organización y consolidar relaciones laborales duraderas basadas en la confianza y el compromiso.

Seguridad y salud

Por otro lado, la seguridad y salud de las personas trabajadoras en Levitec constituye una prioridad estratégica. La compañía dispone de un sistema de gestión de seguridad y salud alineado con estándares internacionales, que garantiza un enfoque estructurado y eficaz en la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales. Este modelo contribuye a la mejora continua de las condiciones de trabajo y al desarrollo de entornos laborales seguros, saludables y sostenibles.

Los resultados de este enfoque evidencian la eficacia de las medidas preventivas adoptadas, situando a Levitec entre las compañías con mejores indicadores del sector en materia de seguridad y salud, como demuestra la reciente obtención del Premio MAZ. Esta mejora continua repercute directamente en un entorno de trabajo más seguro, en una mayor satisfacción del personal y en el refuerzo de la confianza y reputación de la organización. Más allá del cumplimiento normativo, Levitec impulsa un modelo de prevención activa basado en la implicación de todas las personas de la organización. Este enfoque se articula a través de diversas herramientas y políticas que refuerzan una cultura de seguridad compartida.

Igualdad, diversidad y empleo de calidad

También en Levitec, el empleo de calidad se considera un pilar esencial para la integración social, el desarrollo personal y la igualdad de oportunidades. El modelo de gestión de personas se basa en el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la diversidad y el trato equitativo, principios que guían todas las políticas y decisiones internas.

Levitec dispone de un Plan de Igualdad actualizado, que actúa como herramienta transversal para identificar y corregir desigualdades, fomentar la corresponsabilidad y garantizar la igual de todo el equipo. La igualdad se impulsa a lo largo de todo el ciclo de gestión del talento mediante procesos de selección sin sesgos y abiertos a la diversidad, criterios objetivos en la clasificación profesional y la promoción, acceso equitativo a la formación y políticas retributivas transparentes y justas.

El modelo laboral se basa en el empleo estable y de calidad, con un alto porcentaje de contratación indefinida, reservando la temporalidad a necesidades concretas. Asimismo, se impulsan medidas de conciliación como la flexibilidad horaria, el teletrabajo en puestos compatibles y el derecho a la desconexión digital.

Compromiso social y reconocimiento institucional

El compromiso social de Levitec se extiende más allá de su actividad empresarial a través de la colaboración con entidades sociales, organizaciones sin ánimo de lucro y proyectos comunitarios. Estas iniciativas se enmarcan en el plan estratégico de la compañía —estructurado en más de 120 acciones concretas— que incorpora de forma transversal objetivos sociales, ambientales y de gobernanza, y refleja una visión global orientada a generar un impacto positivo en el entorno y contribuir al bienestar de la sociedad.

La compañía colabora de forma activa con distintas organizaciones que desarrollan su labor en ámbitos como la integración social, la infancia o la atención a colectivos vulnerables. Este compromiso se traduce en el apoyo a iniciativas solidarias, campañas de sensibilización y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas, reforzando el papel de la empresa como agente activo en la comunidad.

Asimismo, Levitec impulsa acciones orientadas al fomento del empleo inclusivo, colaborando con entidades que facilitan la inserción laboral de personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. Este enfoque contribuye a generar oportunidades reales y a promover entornos laborales más diversos e inclusivos.

El apoyo al deporte constituye también una línea relevante dentro de su actuación social. A través de patrocinios y colaboraciones con entidades deportivas, la compañía promueve el deporte base y contribuye al desarrollo de iniciativas que fomentan valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la igualdad y la convivencia. Estas actuaciones permiten reforzar el tejido social y favorecer la participación de jóvenes y comunidades en actividades saludables.

En conjunto, estas colaboraciones reflejan un modelo de empresa comprometida con su entorno, en el que el crecimiento se acompaña de una contribución activa al desarrollo social. A través de estas iniciativas, Levitec refuerza su vínculo con la comunidad y consolida una forma de actuar basada en la responsabilidad, la proximidad y la generación de valor compartido.