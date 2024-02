Akim Zedadka, sin duda la incorporación más sorprendente en este enero en el Real Zaragoza, lucirá el dorsal 2, uno de los que había libres en la plantilla, el número de un lateral derecho de toda la vida, lo que es el jugador franco-argelino, que ha hecho la mayor parte de su carrera en la Ligue 1 francesa, la élite, y que ahora baja un escalón. “No es para nada un paso atrás, no tengo ningún problema en ir a Segunda, incluso es el equivalente de los equipos en los que he estado en la máxima categoría francesa", dijo el defensa, que se ve apto para saltar de inicio ante el Sporting, lo que ante las lesiones y las bajas de Fran Gámez y Borge apunta a hacer en el carril diestro, aunque primero tiene que ponerse a las órdenes de Julio Velázquez, ya que no llegó a la sesión de esta mañana de viernes por lo apresurado de su viaje.

"Tengo ambición y no he tenido la ocasión de jugar lo que quería en Francia, me gusta el fútbol y quería sentir placer al hacerlo mucho otra vez. He escogido el Zaragoza porque tiene mucha historia y muy buena afición, muchos fans. Quería conocer otro tipo de campeonato”, argumentó Zedadka, que siempre ha jugado en Francia, donde se consagró en el Clermoont Foot, desde donde dio el salto al Lille, en el que apenas ha jugado desde 2022, aunque sí mucho en su cesión al Auxerre en la temporada pasada, con 28 partidos de Liga y dos de Copa. Este curso, sin embargo, en el Lille, del que llega cedido sin opción de compra, y con la competencia de Diakité y Tiago Santos, solo ha jugado en dos encuentros de Copa y en dos de Conference League. Sin embargo, se ve ya para saltar al césped. “Por supuesto que lo estoy, llevo mucho tiempo entrenando con el Lille. En enero ya estaba perfectamente preparado para jugar”.

“El Zaragoza es de los 10 clubs más conocidos de España, no he vivido la mejor época del club, porque soy joven, pero estando aquí conoceré mejor la historia, tengo muchas ganas de adaptarme y hacerlo lo mejor posible”, dijo el jugador, lateral con clara vocación ofensiva y que se puede adaptar también al costado izquierdo, lo que ha hecho puntualmente en Francia. “He jugado mucho en defensas de 4, también tengo un perfil ofensivo más de contraatacar. Con mi forma de jugar estoy más cómodo en una defensa de 5, porque me da la posibilidad de atacar”, argumentó, reconociendo su desconocimiento de la categoría de plata, ya que “conozco solo algunos clubs y a algunos jugadores franceses que están en esta Liga. Antes de venir me vi muchos partidos para saber el nivel que hay y el tipo de juego. Es un campeonato muy técnico y eso le va bien a mis condiciones”.

En su presentación, donde tuvo bien la lección aprendida cuando se le preguntó sobre el ascenso y habló solo del siguiente partido, soltó antes de las preguntas un “hola a todos” con el que quiso demostrar el leve conocimiento de español que Sanllehí, director general, había anticipado que tenía. Y Zedadka “aseguró estar “muy contento, he club ha hecho muchos esfuerzos y ha querido venir lo antes posible, seguro que podemos hacer grandes cosas”, explicó el lateral argelino, de 28 años y presentado antes por Cordero como “un jugador técnico, rápido y que se proyecta muy bien al ataque. Es lateral derecho, pero se ha adaptado también al izquierdo. Su experiencia nos viene bien, la necesitamos en estos 5 meses y el jugador ha tenido predisposición para venir, puso mucho de su parte pese a tener ofertas de Francia o de Italia (Hellas Verona). El Lille nos ayudó mucho", sentenció el director deportivo.