Azcón y la oposición vuelven a enzarzarse por la memoria democrática

La comunión en las Cortes de Aragón por el anuncio de Amazon Web Services duró solo un día. Este viernes, el presidente Jorge Azcón y la oposición, con PSOE y CHA a la cabeza, han vuelto a tener un intenso debate en torno a la memoria democrática, la derogación de la ley autonómica y el rechazo del Ejecutivo aragonés a la bilateral con el ministerio.

La portavoz del PSOE y líder de la oposición, Mayte Pérez, ha afeado al presidente Azcón el estar "instalado en la radicalidad más absoluta y el haber aparcado el sentido de Estado" para abordar las relaciones con otras instituciones. "Protagoniza muchas noticias estridentes por sus conflictos", ha criticado Pérez, que ha exigido al presidente "respeto a los alcaldes y concejales de otros partidos, que son ninguneados en sus visitas". El propio Azcón ha respondido: "Soy el primer presidente de Aragón que se reúne con todos los concejales y alcaldes en sus consejos comarcales".

Pérez ha continuado con su rechazo a las relaciones del presidente, criticando que "difícilmente podrá estar a la altura" Azcón de su cargo porque es "inaudito" la negativa a la bilateral: "Es una muestra más de la actitud desafiante de su Gobierno y es el primer presidente que declara a la DGA en rebeldía".

"Mostrar diferencias no es razón para negar el diálogo y el encuentro", ha continuado la socialista, que ha clasificado como "irrespetuosa y cobarde" la actitud de Azcón frente al Gobierno de España. Entrando en el informe de los relatores de la ONU sobre la derogación del texto autonómico, Pérez ha afirmado que al presidente "le molesta que le digan las verdades" y que tuvo "una reacción vergonzosa". "Empiece a ser el presidente de todos los aragoneses, porque su estrategia arrastra la imagen de Aragón por los suelos", ha concluido.

La respuesta de Azcón ha sido visibilizar las complejas relaciones internacionales que Pedro Sánchez y su Gobierno mantienen en las últimas jornadas. "Usted pertenece a un partido que rompe relaciones como nunca antes, nunca antes ha habido un Gobierno que rompa tantas relaciones internacionales", ha acusado el presidente a la portavoz del PSOE, a la que ha recordado que hace tiempo que Aragón "pidió la conferencia de presidentes para informar de sus asuntos, pero ni me he reunido ni me han contestado a la petición". "Ustedes ya saben lo que es que Sánchez ni conteste", ha ironizado Azcón, por las difíciles relaciones que existen entre la dirección nacional del PSOE y la autonómica.

"La ley de memoria es una utilización partidista para deslegitimar estas Cortes, expliquen por qué es inconstitucional que no tengamos una ley que no tiene Galicia o que no tiene Castilla-La Mancha", ha completado Azcón.

Chunta critica la respuesta al informe de los relatores de la ONU

"La respuesta que usted envió a la ONU desautorizando a los relatores está llena de falsedades e inexactitudes", ha criticado el portavoz de CHA José Luis Soro, que ha desglosado parte de la carta enviada. "Es falso que se impusiera un relato sesgado, porque en el prámbulo y en el articulado se incluye a todas las personas que sufrieron la Guerra Civil", ha relatado Soro, que ha señalado que Azcón "mintió en la carta" ya que la derogación sí incluye el borrado de mapas o la supresión de los lugares de memoria.

"Si tiene la conciencia tranquila, ¿por qué no está dispuesto a hablar con el Gobierno de España?", ha preguntado el aragonesista al líder del Ejecutivo, que ha definido como "huida hacia delante y una posición reaccionaria y negacionesta". Para completar, Soro ha acusado a Azcón de mantener "una postura propia de nostálgicos del régimen franquista" en los temas de memoria democrática.

El presidente ha cimentado en la defensa de "la voz propia" de las Cortes de Aragón su respuesta a CHA. "No hay voz con más autoridad que la de este Parlamento cuando se decide sobre una ley", ha esgrimido Azcón, que ha afirmado que "desde que se derogó el texto, ninguno de los diputados de la izquierda me ha contestado a por qué debemos tener una ley cuando hay una mayoría política que ganó unas elecciones a las que se presentó diciendo que la iba a derogar".

"Ustedes quieren imponer con su minoría un relato ideológico", ha aseverado el jefe del Ejecutivo aragonés, que ha terminado tachando de "peligrosa" esa actitud: "La ley de memoria debe ser la de la democracia y la de la concordia, en la que podamos sentirnos reflejados los que consideramos a la dictadura franquista una dictadura, pero reconociendo también la Transición y a las víctimas del terrorismo".