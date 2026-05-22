CICA acelera la construcción industrializada en Aragón: claves de su II asamblea general

El Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA) reunió en Zaragoza a empresas, expertos y representantes institucionales para medir el pulso del sector y, sobre todo, identificar qué falta para que la construcción industrializada pase de ser una solución puntual a convertirse en modelo. La conclusión fue clara: la tecnología y los sistemas offsite están maduros y ya se aplican en proyectos reales, pero el salto de escala exige ajustar marco legal y financiación a una nueva forma de construir.

El encuentro llega en un momento en el que la industrialización se plantea como palanca para acortar plazos y dar respuesta a retos como vivienda, productividad y sostenibilidad. La II asamblea general, celebrada el 14 de mayo en Saltoki Empresarium, sirvió además para hacer balance del crecimiento del clúster y reforzar su papel como agente estratégico en la transformación del sector de la construcción hacia modelos más innovadores, colaborativos e industrializados y conectar a empresas con administración y agentes del conocimiento.

La ponencia “Construcción industrializada: casos y aprendizajes. SEI y Saltoki Offsite” mostró experiencias reales de aplicación de sistemas industrializados en edificación. / Servicio especial

Industrialización: soluciones que ya reducen plazos y mejoran eficiencia

Uno de los bloques centrales se dedicó a la ponencia ponencia “Construcción industrializada: casos y aprendizajes. SEI y Saltoki Offsite”, donde se mostraron experiencias reales de aplicación de sistemas industrializados en edificación, evidenciando cómo la fabricación offsite se está consolidando como una solución para reducir plazos de obra, mejorar la eficiencia y aumentar la sostenibilidad de los procesos constructivos.

Cambios en las reglas del juego: seguridad jurídica y financiación

La asamblea sirvió también para abordar uno de los debates más relevantes en la evolución del sector: la adaptación del marco legal y financiero a los nuevos sistemas constructivos. En una mesa redonda específica, expertos jurídicos y representantes del sector financiero analizaron las necesidades de actualización normativa y los nuevos modelos de financiación que requiere la construcción industrializada, un ámbito que avanza con rapidez y plantea nuevos retos para promotores, constructoras y entidades financieras.

La asamblea del CICA también abordó la necesidad de adaptar el marco jurídico y los modelos de financiación a la construcción industrializada. / Servicio especial

Próximos pasos: proyectos colaborativos y financiación

El encuentro sirvió también para hacer repaso de las actividades del último año y mostrar el crecimiento de su base asociativa, así como las distintas iniciativas promovidas en ámbitos como la innovación, la cooperación empresarial y la captación de financiación para proyectos estratégicos.

CICA quiere consolidarse como agente tractor en Aragón, impulsando iniciativas colaborativas y explorando vías de financiación como las Ayudas a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) para proyectos de alto impacto que aceleren la modernización del sector.

La jornada cerró con networking y visita a las instalaciones, con el objetivo de generar nuevas sinergias entre socios.