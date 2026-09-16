La DO Somontano propone tres eventos en Zaragoza para disfrutar sus vinos en septiembre y octubre

La Denominación de Origen Somontano organiza tres eventos muy especiales en tres fechas distintas en lugares emblemáticos de Zaragoza invitando a disfrutar de sus vinos y bodegas a los fans de Somontano de la capital aragonesa con el lema Zaragoza Vino Somontano. Una campaña organizada por la DO Somontano con Aragón Sabor de Verdad y financiada por el Gobierno de Aragón.

Zaragoza Vino Somontano es una oportunidad para disfrutar de los vinos y bodegas de la denominación de origen a través de tres propuestas diferentes como dos originales maridajes y la llegada de Somontano en Ruta, que por primera vez, llega a Zaragoza celebrando de nuevo la vida en una de las calles más céntricas de la capital aragonesa.

El evento de carácter multitudinario tendrá lugar en el centro de la ciudad con entrada libre y los otros dos, en espacios emblemáticos de Zaragoza y con aforo limitado.

Una noche de cine y vino con la DO Somontano

El jueves, 17 de septiembre, a las 9 de la noche, en la Filmoteca de Zaragoza, tendrá lugar este especial maridaje protagonizado por el comunicador y experto en vinos, Mariano Navascués, y el crítico de cine y cortometrajista, Dani Calavera.

Un formato fresco y divertido que marida personajes del cine con diferentes vinos. Una cata que, en esta ocasión y por primera vez en Zaragoza, se realiza en una sala de cine.

La Denominación de Origen Somontano organiza tres eventos muy especiales en tres fechas distintas en lugares emblemáticos de Zaragoza. / DO Somontano

Somontano en Ruta llega a Zaragoza

Un evento en torno a la gastronomía y, por supuesto, el vino, en el que celebramos la vida. Es el cuarto año que Somontano en Ruta recorre diferentes lugares del Aragón, hasta ahora, en la provincia de Huesca y este año, por primera vez llega a Zaragoza.

Un evento en el que la música, las tapas y el vino vestirán la mañana del sábado, 26 de septiembre, en la calle Segismundo Moret de Zaragoza, en pleno centro de la ciudad.

Allí, se organizarán diferentes puestos a lo largo de la calle donde se podrán degustar vinos y tapas acompañados de música en directo y reconocidos DJs.

Bodegas y restaurantes participantes Las bodegas Fábregas, Enate, Viñas del Vero, Pirineos, Laus, Abinasa, Sommos, Meler, Alodia, Sers, Monte Odina, Mipanas, El Grillo y la Luna, Idrias y Leo & Niné Wines ofrecerán sus vinos mostrando la magia y personalidad de la DO Somontano definida por su ubicación a los pies de las montañas de Huesca mientras que la propuestas gastronómica la protagonizarán Massala, Brutal, Quesos de Radiquero, Maitai, La Jaula de Grillos, Julián Mairal e IberJabugo.

Maridaje Sonoro en la Sala Oasis de Zaragoza

El maridaje es la unión armoniosa de dos elementos entre sí. Tanto el vino como la música se pueden adjetivar y así descubrir el vino que más se disfruta con una canción y viceversa. Acompañarán este maravilloso viaje de vino Somontano y música, Jesús Bombín, “selector musical” en Radio 3 y Meritxell Falgueras, sumiller y comunicadora del mundo del vino.

Una sesión divertida e interesante, el 3 de octubre, que acompañará a los asistentes a descubrir una fantástica interacción, la del vino y la música, a través de un recorrido por diferentes vinos, variedades, estilos y grupos musicales.

DO Somontano

Tres iniciativas que te descubrirán lo mejor de las viñas del Somontano sin salir de la capital aragonesa.