Construcción industrial en Aragón: control económico y cumplimiento de plazos

Aragón vive un momento de fuerte dinamismo industrial y logístico. Pero, cuando un empresario o inversor decide acometer una inversión productiva en Aragón —ya sea una nave industrial, una planta de fabricación o un edificio residencial— se enfrenta a una decisión estratégica: elegir la constructora adecuada. Y en esa elección, dos factores marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso del proyecto: el control económico riguroso y el cumplimiento estricto de los plazos de entrega.

Corban GES, empresa aragonesa especializada en construcción industrial, edificación residencial y proyectos del sector terciario, ha consolidado en sus más de 20 años de trayectoria una propuesta de valor clara que la diferencia en el mercado: “Nosotros ofrecemos seriedad, fiabilidad y eficacia”, explica César Boloix, director de Comunicación y Marketing de Corban GES. De hecho, explica que trabajan alineados con los objetivos del cliente y ofrecen un servicio de “llaves en mano”.

Por qué la fiabilidad es crítica en construcción industrial

Para un empresario o inversor un edificio o una nave es mucho más que eso: es un activo que debe entrar en funcionamiento en una fecha concreta y con una estructura de costes prevista. Cualquier desviación en la fase de construcción impacta en la producción, logística, contratación, financiación o comercialización.

Por eso, los valores de Corban GES son mucho más que una declaración de principios, resumen una forma de trabajo que prioriza lo que el cliente necesita para crecer, desde la planificación hasta la ejecución. Esos valores son:

Cualquier desviación en plazos o presupuesto durante la fase de construcción tiene un efecto dominó sobre toda la operación. Por eso, Corban GES ha construido su modelo de negocio sobre tres pilares fundamentales:

Profesionalización y calidad

Un equipo técnico que conoce en profundidad cada tipología de proyecto, desde naves logísticas automatizadas hasta plantas industriales complejas o edificios residenciales.

Fiabilidad y seriedad

Control directo de todos los aspectos de la dirección y ejecución del trabajo. La confianza del cliente es el activo más valioso, y se gana cumpliendo lo prometido.

Eficacia y rentabilidad

Orientación a resultados, optimización de recursos y flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto sin perder el foco en tiempo y coste.

Corban GES cuenta con un equipo de profesionales con capacidades para abordar proyectos complejos con fiabilidad y eficacia. / Corban GES

Corban GES: más que una constructora, un socio estratégico para el cliente

Corban GES nació en Aragón hace más de dos décadas y en este tiempo ha evolucionado hasta consolidar un equipo de profesionales con capacidades para abordar proyectos complejos y de gran impacto. Todo ello gracias a una línea de trabajo basada en el compromiso, la optimización de plazos y la orientación a resultados y en la que la construcción industrializada es un pilar fundamental.

Un posicionamiento que encaja a la perfección con lo que buscan hoy muchos promotores industriales: un partner o socio que entienda su proyecto también desde la dimensión económica (coste, calendario, riesgos) y que sea capaz de responder con seriedad y planificación.

"Nosotros no somos simplemente una constructora. Somos un socio estratégico que entiende que cada edificio, cada nave, cada instalación es un activo productivo que debe entrar en funcionamiento en la fecha prevista y con la estructura de costes planificada", explica César Boloix, director de Comunicación y Marketing de Corban GES.

Construcción industrial y logística: cuando el plazo es fundamental

En la construcción industrial, cumplir los plazos es una parte fundamental del proyecto. Bien lo saben en Corban GES que actualmente está desarrollando proyectos industriales de gran envergadura en los que confluyen logística, automatización y sostenibilidad.

César Boloix pone un ejemplo: el nuevo centro de distribución que están construyendo para la farmacéutica Novaltia en Zaragoza. Boloix destaca que será el primero del mundo con certificación Passivhaus Plus, algo más frecuente cuando se habla de viviendas pero que resulta “novedoso” en el ámbito industrial y productivo. Este tipo de edificación que incorpora el enfoque de eficiencia energética, requiere de mayor coordinación técnica y precisión en ejecución, añade Boloix.

Pero no es el único edificio industrial que tienen en marcha, también han ejecutado una planta de radiofármacos para Novartis en Salamanca y están construyendo las nuevas instalaciones de Operon, una empresa biotecnológica ubicada en la Plataforma Logística Plaza.

Corban GES

El salto hacia la construcción del futuro: industrialización, sostenibilidad y economía circular

Además, de forma paralela, la industria está impulsando proyectos donde la construcción ya no se mide solo por el binomio coste/plazo, sino también por aspectos como la eficiencia energética, la circularidad y la huella ambiental. Demandas a las que Corban GES también es capaz de dar respuesta.

En esa línea se enmarca el proyecto Gypsum Board 5.0 del grupo Alier en Zaragoza y que ha confiado a Corban GES: una plantapara recuperación y fabricación de placas de yeso, declarada de interés autonómico, y enfocada en la eficiencia y en la economía circular. Un complejo que se levanta en una parcela de 27.000 m2 en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano en la que se construirán tres naves industriales.

Corban GES está construyendo 194 viviendas en Valdespartera que serán de alquiler asequible. / El Periódico de Aragón

Edificación residencial y oficinas: calidad y compromiso social

La fiabilidad y el control de plazos que CorbanGES aplica en construcción industrial se trasladan también a la edificación residencial, donde los clientes —ya sean promotores privados o administraciones públicas— exigen las mismas garantías.

En esta rama de actividad, Corban GES está ejecutando en Zaragoza la construcción de 194 viviendas en el barrio de Valdespartera para alquiler asequible impulsadas dentro de un proyecto de colaboración público privada entre el Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y una UTE formada por dos de las principales promotoras de la ciudad. Se trata de un proyecto residencial en el que ya se están aplicando materiales y técnicas construcción industrializada, que es hacia donde se encaminan ahora las tendencias del mercado, puntualiza Boloix.

Y aunque este es el proyecto de más envergadura, Corban GES también está terminando la construcción de un edificio de viviendas en Valdefierro y va a iniciar otro en la plaza San Felipe, como avanza César Boloix.

Recreación del edificio en construcción de 194 viviendas en el barrio de Valdespartera. / CORBAN GES

Corban GES, socio fundador del CICA

El Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA) nació hace poco más de un año como respuesta a la necesidad del sector de unir fuerzas, compartir conocimiento y afrontar conjuntamente los retos de industrialización, sostenibilidad y digitalización.

Corban GES fue socio fundador del CICA desde el primer momento, consciente de la importancia de construir un ecosistema colaborativo en Aragón.

"Vimos que había que poner en valor nuestro trabajo y tener una voz más uniforme para afrontar los retos que tenemos en la construcción, que son muchos y variados", explica César Boloix. "El CICA va por el buen camino, y nosotros estamos aportando nuestra experiencia".

De hecho, Corban GES forma parte de dos grupos de trabajo estratégicos del CICA:

Grupo de Industrialización: trabajando en la modernización de procesos constructivos, estandarización y prefabricación. Grupo de Rehabilitación, Eficiencia y Sostenibilidad: impulsando proyectos de construcción sostenible, economía circular y edificación de consumo casi nulo.

Esta participación no solo refuerza el liderazgo de Corban GES en el sector, sino que permite a la empresa estar en la vanguardia de las tendencias, normativas y oportunidades que marcarán el futuro de la construcción en Aragón.

Porque el auge inversor que vive Aragón abre un mundo de oportunidades, pero también eleva el listón. Y en construcción industrial y en edificación de viviendas o edificios singulares, ganan las empresas que convierten el proyecto en un proceso controlado, aportando seriedad, fiabilidad y eficacia.