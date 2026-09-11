Ambar: tradición, innovación y una cerveza "perfecta"

Ambar ha sabido conjugar sus raíces aragonesas y su esencia familiar con un firme compromiso con la calidad y la innovación, manteniendo siempre la capacidad de anticiparse a la evolución de los hábitos y a las nuevas formas de consumo. Una apuesta constante por la excelencia que ha vuelto a obtener reconocimiento internacional.

Ambar Especial ha sido elegida mejor cerveza del mundo en el World Beer Challenge 2026, convirtiéndose en la única participante en alcanzar la puntuación perfecta de 100 sobre 100. La cerveza insignia de Ambar repite así el hito logrado en 2024 y consolida su prestigio a nivel mundial.

La distinción se dio a conocer hace poco más de un mes en Estoril (Portugal). Las cervezas fueron evaluadas mediante catas a ciegas por 125 expertos de 29 países, que valoraron aspectos como la calidad, el equilibrio, la complejidad aromática y la excelencia técnica. Este logro pone también en valor la elaboración de Ambar Especial con lúpulo recién molido, una técnica desarrollada por la compañía aragonesa para preservar mejor sus aromas y aportar mayor frescura e intensidad.

«Conseguir una puntuación perfecta una vez es extraordinario. Conseguirla dos veces y seguir siendo la única cerveza que alcanza el 100/100 en esta edición supone una enorme satisfacción y una validación internacional de nuestra forma de entender la cerveza: innovación, inconformismo y máxima exigencia en cada elaboración», destaca Antonio Fumanal, maestro cervecero y responsable de I+D de Cervezas Ambar.

El éxito de Ambar Especial se completó con otras 10 medallas para Ambar, entre ellas los oros de Ambar Export, Ambar Especial Sin Gluten, Ambar Radler, Ambar 125 y las tres referencias de Ambar Triple Zero. Por su parte, Moritz obtuvo otras cinco distinciones. En conjunto, Grupo Agora se alzó con 16 medallas y 1.494 puntos, reforzando su posición entre las compañías cerveceras más reconocidas en esta edición y su apuesta por la calidad, la innovación y la excelencia cervecera. Un reconocimiento que llega además en un año simbólico para Ambar, que culmina la celebración de su 125 aniversario, consolidándose como una de las cerveceras independientes con mayor trayectoria y personalidad de España.

Medio siglo de inconformismo

Ambar ha vuelto a demostrar que la innovación no siempre surge de seguir los caminos establecidos. A veces, nace de atreverse a cuestionarlos.

Hace 50 años, la compañía lanzó la primera cerveza sin alcohol de España. Desde entonces ha desarrollado diferentes avances en esta categoría, entre ellos la primera cerveza 0,0 sin gluten del mundo y, más recientemente, la gama Ambar Triple Zero, elaborada 0,0 alcohol, 0 azúcar y con distintas variedades adaptadas a nuevas prefencias de consumo.

«La Ambar Triple Zero es el resultado de la suma de múltiples avances: selección de enzimas, optimización de fermentaciones, control microbiológico, tecnologías de separación y herramientas analíticas capaces de verificar objetivamente que el producto cumple lo que promete. Porque la ciencia no solo sirve para desarrollar nuevos alimentos. También sirve para demostrar, con datos, que aquello que aparece en la etiqueta es realmente cierto», exponen Antonio Fumanal y Javier Butrón, investigador del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), autores del estudio Haciendo que la cerveza esté rica... y sea saludable. «Cuando la tradición cervecera y el rigor científico trabajan juntos, el resultado puede ser una cerveza capaz de satisfacer tanto al consumidor que busca disfrutar de una cerveza fresca en una terraza como al que quiere hacerlo sin renunciar a sus objetivos de salud», añaden.

Ambar demuestra que, incluso en un universo con miles de años de historia, todavía quedan territorios por explorar. Y lo ha hecho ampliando los límites de lo que una cerveza puede llegar a ser, sin dejar nunca de ser cerveza.

La Ambar Triple Zero Probiótica® será la primera cerveza probiótica con patente en el mundo. / Carlos Canales Ciudad

Ambar da un nuevo salto con su cerveza probiótica

Pero la exploración y la innovación no ha terminado ahí. El siguiente reto ha sido ir un paso más allá y preguntarse si, además de reducir o eliminar determinados componentes, una cerveza puede incorporar otros con potenciales beneficios para la salud.

Ese planteamiento ha dado lugar este año a Ambar Triple Zero Probiótica®, una cerveza con mil millones de probióticos que mantiene la experiencia cervecera y busca contribuir al cuidado de la microbiota intestinal. Su desarrollo ha supuesto un importante reto técnico: conseguir que los probióticos permanezcan viables en una cerveza sin azúcares residuales. Para ello, Ambar parte de fermentaciones completas y elimina posteriormente el alcohol mediante destilación a baja temperatura, preservando el sabor, el aroma y el cuerpo de la cerveza.

Esta nueva creación coincide además con el 50 aniversario de Ambar Sin en un contexto en el que las opciones Sin se han consolidado como parte habitual de los nuevos hábitos de consumo. A estos lanzamientos se suma Ambar 125, creada para conmemorar los 125 años de la compañía y elaborada con cereal de Aragón y lúpulo fresco alemán recién molido.

Desde la excelencia de Ambar Especial, reconocida a nivel internacional, hasta los nuevos desarrollos en cerveza sin alcohol y probiótica. Todos estos hitos responden a una misma filosofía, y no es otra que evolucionar sin perder la esencia, anticiparse a las demandas del consumidor y seguir aunando tradición, calidad e innovación.