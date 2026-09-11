Sergio Ortiz: "Cariñena vive un momento de inversiones que son prioritarias"

-Cariñena comienza hoy las fiestas en honor al Santo Cristo de Santiago, que se prolongarán hasta el miércoles 16 de septiembre. ¿Qué actos destaca?

-Hay propuestas para todas las edades y gustos. En Cariñena existe una gran afición por los festejos taurinos y, además, hay programadas numerosas actuaciones musicales. Como novedad se celebrará la actividad Nos comemos el mundo. Cariñena tiene vecinos de 41 nacionalidades y varios de ellos prepararán platos típicos de sus lugares de origen para que todos podamos conocerlos y degustarlos.Y este año, los pregoneros son los residentes del centro de Adislaf, que tienen una enorme ilusión.

-Más allá de las fiestas, ¿qué momento atraviesa Cariñena y cuáles son sus principales retos?

-Tenemos varios proyectos empresariales para el polígono Entreviñas. En el ámbito agrícola se está produciendo un redimensionamiento de la vitivinicultura, un sector que debe seguir siendo nuestro emblema y que no podemos permitir que se pierda. Al mismo tiempo, están surgiendo otros proyectos agrícolas que van a contribuir a diversificar una actividad tradicional y muy ligada a nuestro territorio.

-¿Qué proyectos tienen sobre la mesa y cuáles son prioritarios?

-Estamos impulsando distintas inversiones con el apoyo de la Diputación de Zaragoza, lo que nos permitirá desarrollar numerosos proyectos en los ámbitos educativo, cultural y deportivo. Además, con la colaboración del Gobierno de Aragón, vamos a contar con un nuevo helipuerto nocturno que permitirá el aterrizaje de los helicópteros del 112 y supondrá un importante salto cualitativo en la atención sanitaria de Cariñena y su comarca. Otro proyecto prioritario es externalizar y reforzar la limpieza viaria, también en fines de semana y festivos, especialmente en el casco antiguo porque queremos que Cariñena proyecte una imagen mejor.

-¿Está previsto que lleguen nuevas inversiones al municipio? ¿Qué impacto podrían tener?

-HMY-Yudigar va a acometer una importante ampliación de su centro logístico, un proyecto estratégico que permitirá seguir impulsando la actividad económica y el empleo.Estamos trabajando en la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística, para hacer posible esta expansión, que supondrá la creación de alrededor de 200 nuevos puestos de trabajo. Además, la Diputación de Zaragoza realizará una importante inversión para poner en marcha un nuevo parque de bomberos en el polígono Entreviñas.

-La vivienda es una de las principales preocupaciones en muchos municipios. ¿Cuál es la situación en Cariñena y qué medidas se están impulsando para facilitar el acceso a la vivienda?

-El Gobierno de Aragón, a través de Suelo y Vivienda, ha adquirido en esta legislatura 25 pisos que ha destinado al alquiler asequible. En estos momentos, 12 están ocupados y el resto se encuentran a disposición de quienes, cumpliendo los requisitos, muestren interés. Además, el ayuntamiento ha vuelto a impulsar, un año más, y ya son diez, las ayudas de notaría y registro para jóvenes que compran su primera vivienda. También trabajamos para avanzar en una nueva fase del edificio municipal de la calle Ribo Izquierdo, que contará con siete viviendas destinadas al alquiler asequible.

-¿Qué líneas de ayudas o bonificaciones ofrece el consistorio a los vecinos del municipio?

-En la última década hemos ido implementando distintas ayudas, como el cheque-bebé, para que las familias de los nacidos en Cariñena reciban 1.000 euros para consumir en el comercio local; las becas de estudios para los mejores expedientes académicos; las ayudas a la compra de suelo industrial o a la inversión en locales comerciales y de hostelería; y, como novedad este año, las ayudas a los mayores de la residencia.

-¿Qué supone para Cariñena la adquisición del Centro Mercantil Industrial y Agrícola?

-Nos hemos quedado con un emblema de Cariñena. Se trata de un edificio cuya valoración está cercana al millón de euros y que el ayuntamiento ha adquirido por 229.000. Ya llevábamos tiempo haciendo uso de este espacio para gran parte de la programación que desarrolla la Universidad Popular, así como para actividades deportivas y eventos festivos.