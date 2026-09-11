Remolinos da el pistoletazo de salida a sus fiestas

Remolinos se prepara para vivir desde hoy hasta el 15 de septiembre sus fiestas patronales con una gran variedad de actos festivos. Unos días que no serían posibles sin la gran implicación de los vecinos, que hacen posible que la tradición siga intacta año tras año. Y es que, como explica el alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar, «las fiestas se preparan con mucha antelación y lo hacen los concejales contando con las asociaciones y peñas del municipio que son las que ayudan para que el programa se desarrolle con éxito». Y añade que «es primordial que los vecinos se impliquen. Nos basamos en ellos para que todo salga bien. Si las fiestas salen bien es porque la vecindad lo ha provocado estando y participando en todos los actos».

Unas propuestas festivas entre las que destacan las verbenas, vaquillas, pasacalles y sobre todo la actuación de los danzantes con la subida a la Ermita del Santo Cristo el día 15.

Los encierros volverán a tener un papel fundamental en el desarrollo de las fiestas. / A. Baudin

Esos actos comenzarán hoy 11 de septiembre con el pregón, que este año correrá a cargo de la Asociación Amigos del Vino Francisco Javier Giménez Lara por su 25º aniversario, acto que marcará el pistoletazo de salida a las fiestas desde la plaza España. Ya por la tarde, el desfile de carrozas y comparsas llenará las calles de color, alegría y buen ambiente.

Por delante quedan otras cuatro jornadas en las que no faltarán las verbenas, las vaquillas, el toro de ronda, los fuegos artificiales, los actos religiosos o el tradicional toro de fuego, que este año se realizará sin ratas para garantizar una mayor seguridad y reducir el ruido. Además las mañanas festivas comenzarán con la tradicional diana floreada con la charanga.

El dance, protagonista

Sin embargo, si hay un acto que destaca por encima de todos los demás, es la actuación de los danzantes con la subida a la Ermita del Santo Cristo el día 15, una tradición que los vecinos de la localidad viven con mucha ilusión. «Para los remolineros son días muy especiales que marcan el final del verano y el comienzo de un año intenso y se aprovechan para convivir con la gente que gusta estar, buscando ratos de diversión y recuerdo», destaca Zaldívar.

Por todo ello, el alcalde de la localidad anima también a los visitantes a disfrutar de estos días y a conocer sus tradiciones. «Que no duden en venir, serán bien recibidos y acogidos por los remolineros como siempre lo hemos hecho».

Alfredo Zaldívar, alcalde de Remolinos. / SERVICIO ESPECIAL

Proyectos e inversiones

Y todo ello llega en un buen momento para Remolinos en el que la localidad ha conseguido consolidarse y seguir creciendo gracias a diferentes proyectos e inversiones. Una de las actuaciones más destacadas que se ha llevado a cabo recientemente ha sido la ejecución de los tramos 7 y 9 de la Estrategia Ebro Resilience, unas mejoras que han consistido en restaurar las orillas del río Ebro con el objetivo de evitar posibles inundaciones. «Son obras que favorecen el paso del río cuando hay avenidas importantes y además defienden el casco urbano en las extraordinarias, que últimamente se habían acercado mucho a las primeras viviendas del pueblo», explica Zaldívar.

Pero si hay un proyecto que va a revolucionar el municipio en los próximos años es la inversión de Eurocontainer en la localidad. La empresa logística invertirá un total de 15,8 millones de euros en la construcción de nuevas naves en Remolinos. Este proyecto, declarado de interés autonómico y previsto para culminar en 2030, expandirá el complejo logístico en más de 7.500 m² adicionales para centralizar progresivamente gran parte de su producción general. «Estamos inmersos en una gran transformación gracias a la instalación del Grupo Eurocontainer en nuestro municipio, con la preparación de una zona industrial que dé cabida a 300 trabajadores. Va a ser una empresa de referencia en un futuro próximo con los centros de datos». Pero las inversiones también llegan de sectores tradicionales como las minas de sal. En este sentido, Zaldívar señala que «también Ibérica de Sales está invirtiendo y desarrollando nuevos productos con la sal y, paralelamente, el pueblo se va dotando de nuevos parques, nuevas redes de abastecimiento, saneamiento y riego junto con otras instalaciones que aumentan la calidad de vida en Remolinos».