Un acompañamiento personal que facilita el éxito en la búsqueda de empleo

. / .

Los programas de orientación e inserción laboral del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) siguen mostrando resultados positivos en Aragón. Según los últimos datos disponibles, en el año 2026, 9.454 personas han participado en itinerarios personalizados de inserción laboral, y de ellas 4.254 han encontrado un empleo en los seis meses posteriores, lo que supone una tasa de inserción del 45%.

Además, más de 2.000 participantes lograron un contrato indefinido, un dato que pone de relieve no solo la capacidad de estos programas para facilitar el acceso al empleo, sino también para favorecer la estabilidad laboral.

Pero esos itinerarios son mucho más que número e informes, son personas que acuden al Inaem con la esperanza de encontrar trabajo, formación o simple orientación. Una de esas personas es Juan Ceballos, un venezolano de 40 años que en apenas unos meses consiguió reincorporarse al mercado laboral en su sector, la informática.

El primer contacto

La historia de Juan comienza en diciembre del año pasado cuando llegó a España con una carrera como informático bajo el brazo. En abril entró por primera vez en la oficina del Inaem en la calle compromiso de Caspe de Zaragoza, donde explica que «desde el guardia de seguridad» todos le ayudaron a resolver sus dudas. Esta era la primera vez que acudía a una institución de este tipo y «no tenía ni idea» de cómo funcionaba. Pero, en sus palabras, «todo fue buena voluntad», porque distintos técnicos y trabajadoras de la oficina le fueron guiando y explicando el proceso para «entrar en el sistema».

Juan nos explica que en ese momento se encontraba «en medio del proceso de regularización» y no podía apuntarse al Inaem para encontrar un empleo, pero aún así, le explicaron el proceso y los pasos que debía seguir una vez obtuviera el permiso de trabajo.

Asimismo, la animaron a participar en una de las charlas mensuales que se ofertan en la oficina para conocer el proceso de incorporación y resolver dudas. Allí, Juan conoció a Ana Calvo, tutora de empleo.

Orientador/a laboral

Ana explica que su función como tutora tiene como objetivo ofrecer a los usuarios «una referencia constante» durante todo su proceso de búsqueda o mejora profesional, proporcionando una «atención cercana, personalizada y adaptada a sus circunstancias». Este apoyo ayuda a identificar oportunidades, tomar decisiones, acceder a recursos y mantener la motivación, evitando que la persona afronte sola un proceso que a menudo genera dudas e incertidumbre.

En ese sentido, las oficinas de empleo del Inaem trabajan de forma coordinada a través de las áreas de Demandas, Ofertas y Orientación, donde los compañeros detectan las necesidades de los usuarios desde el primer contacto. Gracias a esta labor inicial , las personas que acuden pueden ser derivadas a orientación y acceder a recursos que impulsan su empleabilidad.

Así ocurrió con Juan, cuya necesidad fue identificada en esa primera atención. Como explica Ana, los compañeros le informaron de los talleres mensuales y su primer contacto con el Inaem fue precisamente su participación en el taller de búsqueda de empleo impartido en la oficina de empleo de Compromiso de Caspe. A partir de ahí comenzó su proceso de orientación.

Con él se desarrolló un acompañamiento personalizado que incluyó su derivación al programa Progo (Programa de colaboración para las actividades de prospección empresarial e intermediación laboral) de la Fundación San Valero, el uso de una herramienta de entrevistas con IA para practicar desde casa y un seguimiento continuo desde la oficina. Todo este proceso culminó con su incorporación al mercado laboral en una empresa en Zaragoza donde puede aprovechar todos esos años de experiencia acumulada como informático.

Para Juan, este «final feliz» ha sido posible gracias a «todas esas personas» que, tanto desde la oficina del Inaem como desde Fundación San Valero, han dedicado «tiempo y esfuerzo» en asesorarle y orientarle. Explica que «sin estas instituciones» sería mucho más complicado, pero apunta que «las personas hacen las instituciones» y el «factor humano» es lo que marca la diferencia.

Gran abanico de servicios

Desde 2022, cerca de 53.000 aragoneses han participado en programas ofertados por el Inaem. En ese periodo, más de 28.000 personas encontraron empleo en los seis meses posteriores a su participación.

Los datos reflejan la consolidación de estos programas como una herramienta eficaz para mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral. Además, la participación femenina es mayoritaria, representando alrededor del 56% de las personas atendidas, lo que evidencia también su relevancia para favorecer la igualdad de oportunidades en el empleo.

María Teresa Vieitez, la directora de la oficina de Compromiso de Caspe, explica que estos talleres se imparten mensualmente en las oficinas de empleo del Inaem tienen una «gran acogida» entre los usuarios y constituyen, en muchos casos, «la puerta de entrada a los servicios de orientación laboral». A través de estas actividades, las personas participantes adquieren herramientas prácticas para «mejorar su empleabilidad y afrontar con mayores garantías su búsqueda de empleo».

La oferta incluye contenidos relacionados con la elaboración de currículum, el uso de LinkedIn e inteligencia artificial aplicada al empleo, la orientación formativa, la acreditación de competencias profesionales mediante el procedimiento PEAC, la gestión telemática de trámites y las oportunidades laborales en Europa a través de Eures. Asimismo, los talleres incorporan metodologías innovadoras basadas en la gamificación, como escape rooms, dinámicas con cartas, juegos de roles y actividades con piezas Lego, que permiten trabajar competencias profesionales, potenciar la creatividad, mejorar la comunicación y ayudar a los usuarios a identificar sus fortalezas y objetivos laborales de una manera práctica, participativa y motivadora.