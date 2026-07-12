MLN acredita su seguridad digital y afronta los grandes retos industriales de Aragón

Aragón necesita empresas que estén a la altura de sus retos. La transición energética, la llegada de grandes inversiones industriales, el desarrollo de infraestructuras críticas y la ejecución de proyectos de obra pública exigen socios con capacidad técnica, solvencia financiera y madurez organizativa. El Grupo MLN es una de esas empresas, y lo acredita con hechos: la compañía obtuvo hace unos meses la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en Categoría Media, convirtiéndose en una de las primeras del sector de la construcción a nivel nacional en alcanzar este exigente distintivo oficial.

Seguridad digital como cultura organizativa

La obtención del ENS en Categoría Media es el resultado de una rigurosa auditoría externa que garantiza que la organización protege su información y sistemas bajo los estándares más estrictos definidos por el Estado. No se trata de un trámite administrativo ni de una certificación adoptada por inercia sectorial: el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es el marco que el Estado español establece para garantizar la protección de la información en sus propios sistemas. Grupo MLN ha decidido adoptarlo como referencia interna, al considerar que el nivel de exigencia aplicado a la información pública debe ser también el que protege la información de sus clientes, socios y proyectos.

A diferencia de estándares internacionales como la ISO 27001, el ENS es una normativa oficial que exige verificar medidas estrictas en personas, procesos y tecnología. Con esta certificación, Grupo MLN refuerza su capacidad para prevenir, detectar y gestionar ciberamenazas, fraudes o posibles fugas de información — una solvencia que muy pocas empresas del sector pueden acreditar hoy en día.

El socio estratégico que los grandes proyectos necesitan

La digitalización de los procesos de contratación pública, la obligatoriedad de la factura electrónica, la creciente exigencia de trazabilidad en las cadenas de suministro y la sofisticación creciente de los ataques cibernéticos han convertido la seguridad digital en un criterio de selección de proveedores. Grupo MLN ha anticipado esa exigencia.

Con esta certificación, la compañía se consolida como el aliado ideal para Administraciones Públicas y grandes clientes que gestionan proyectos críticos. La Categoría Media certifica que la empresa posee la capacidad necesaria para manejar datos sensibles y garantizar la continuidad de los servicios en cualquier circunstancia. En la práctica, esto significa que un ayuntamiento, una comunidad autónoma, el Estado, o una empresa privada que trabaje con Grupo MLN puede tener la certeza de que su información está protegida con los mismos criterios que el Estado aplica a sus propios sistemas.

Esta protección se extiende a toda la cadena de valor. Los subcontratistas, proveedores y colaboradores que participan en los proyectos de Grupo MLN comparten información sensible — planos, presupuestos, datos técnicos, documentación de obra — y la certificación ENS garantiza que esos flujos de información están igualmente protegidos. Trabajar con Grupo MLN es, en sí mismo, una garantía de seguridad para todos los agentes que forman parte del proyecto.

En el contexto aragonés, este posicionamiento adquiere especial relevancia. Los grandes proyectos que se están desarrollando en la región — logística, energía, infraestructuras, industria — requieren empresas capaces de operar con los mismos estándares que la Administración. Grupo MLN cumple esos estándares y puede demostrarlo.