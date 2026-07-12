MLN acredita su seguridad digital y afronta los grandes retos industriales de Aragón
La compañía cuenta con la certificación del Esquema Nacional de Seguridad en categoría media, convirtiéndose en una de las primeras del sector de la construcción a nivel nacional en alcanzar este exigente distintivo oficial
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Aragón necesita empresas que estén a la altura de sus retos. La transición energética, la llegada de grandes inversiones industriales, el desarrollo de infraestructuras críticas y la ejecución de proyectos de obra pública exigen socios con capacidad técnica, solvencia financiera y madurez organizativa. El Grupo MLN es una de esas empresas, y lo acredita con hechos: la compañía obtuvo hace unos meses la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en Categoría Media, convirtiéndose en una de las primeras del sector de la construcción a nivel nacional en alcanzar este exigente distintivo oficial.
Seguridad digital como cultura organizativa
La obtención del ENS en Categoría Media es el resultado de una rigurosa auditoría externa que garantiza que la organización protege su información y sistemas bajo los estándares más estrictos definidos por el Estado. No se trata de un trámite administrativo ni de una certificación adoptada por inercia sectorial: el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es el marco que el Estado español establece para garantizar la protección de la información en sus propios sistemas. Grupo MLN ha decidido adoptarlo como referencia interna, al considerar que el nivel de exigencia aplicado a la información pública debe ser también el que protege la información de sus clientes, socios y proyectos.
A diferencia de estándares internacionales como la ISO 27001, el ENS es una normativa oficial que exige verificar medidas estrictas en personas, procesos y tecnología. Con esta certificación, Grupo MLN refuerza su capacidad para prevenir, detectar y gestionar ciberamenazas, fraudes o posibles fugas de información — una solvencia que muy pocas empresas del sector pueden acreditar hoy en día.
El socio estratégico que los grandes proyectos necesitan
La digitalización de los procesos de contratación pública, la obligatoriedad de la factura electrónica, la creciente exigencia de trazabilidad en las cadenas de suministro y la sofisticación creciente de los ataques cibernéticos han convertido la seguridad digital en un criterio de selección de proveedores. Grupo MLN ha anticipado esa exigencia.
Con esta certificación, la compañía se consolida como el aliado ideal para Administraciones Públicas y grandes clientes que gestionan proyectos críticos. La Categoría Media certifica que la empresa posee la capacidad necesaria para manejar datos sensibles y garantizar la continuidad de los servicios en cualquier circunstancia. En la práctica, esto significa que un ayuntamiento, una comunidad autónoma, el Estado, o una empresa privada que trabaje con Grupo MLN puede tener la certeza de que su información está protegida con los mismos criterios que el Estado aplica a sus propios sistemas.
Esta protección se extiende a toda la cadena de valor. Los subcontratistas, proveedores y colaboradores que participan en los proyectos de Grupo MLN comparten información sensible — planos, presupuestos, datos técnicos, documentación de obra — y la certificación ENS garantiza que esos flujos de información están igualmente protegidos. Trabajar con Grupo MLN es, en sí mismo, una garantía de seguridad para todos los agentes que forman parte del proyecto.
En el contexto aragonés, este posicionamiento adquiere especial relevancia. Los grandes proyectos que se están desarrollando en la región — logística, energía, infraestructuras, industria — requieren empresas capaces de operar con los mismos estándares que la Administración. Grupo MLN cumple esos estándares y puede demostrarlo.
El punto de partida hacia una mayor excelencia
Este logro es el reflejo de una estrategia sostenida que entiende la seguridad como una cultura organizativa y no solo como una inversión técnica. Obtener el ENS en Categoría Media no es el final del camino, sino la confirmación de que la dirección es la correcta. En un entorno que avanza hacia la digitalización total, la certificación representa tanto un hito de llegada como el punto de partida hacia estándares de excelencia aún más exigentes. Una exigencia que se aplica a todas las delegaciones.
Para Grupo MLN, la seguridad digital es una forma de entender la empresa: rigurosa, responsable y orientada a generar confianza en cada relación que establece, ya sea con la Administración, con grandes corporaciones o con los profesionales y comunidades que participan en sus proyectos. Esa cultura de excelencia es, en definitiva, lo que define a una empresa estratégica.
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