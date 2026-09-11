Una carrera entre viñedos que acaba en brindis: el plan de la DOP Cariñena para este septiembre

Imagínate empezar el sábado con las zapatillas puestas, corriendo entre viñedos, con el paisaje de Cariñena alrededor y el ambiente de vendimia marcando el ritmo. Y ahora imagina que, al cruzar la meta, el plan no termina ahí. Al contrario porque empieza la segunda parte del día, con vino, gastronomía, música y el ambiente único de una de las fiestas más especiales del calendario aragonés.

Eso es precisamente lo que propone la I Pisando Uvas Cariñena Run, una nueva cita deportiva y social que se celebrará el sábado 26 de septiembre de 2026, a las 9.30 horas, en Cariñena. Una carrera impulsada por la DOP Cariñena, dentro del Plan Ñ, que nace con una idea clara: no se trata solo de correr, sino de vivir el territorio en uno de sus momentos más auténticos del año.

Porque Cariñena en vendimia se disfruta de otra manera. Se respira en los caminos, en las viñas, en las bodegas, en la plaza y en ese ambiente de celebración que invita a quedarse. Por eso, Pisando Uvas no quiere ser una prueba atlética más en el calendario, sino una excusa perfecta para hacer una escapada, salir del asfalto y descubrir el paisaje del vino desde dentro.

El viñedo como recorrido

La salida y la llegada estarán situadas en el Cariñena Wine Museum, un punto muy simbólico para una carrera que quiere unir deporte, cultura del vino y territorio. Desde allí, los dos recorridos -10K y 5,6K- abandonan rápidamente el entorno urbano para adentrarse entre viñedos, con el suelo pedregoso característico de Cariñena y la Sierra de Algairén como parte del paisaje.

Es una carrera pensada para mirar alrededor mientras se avanza. Para sentir que cada kilómetro tiene algo de experiencia, de territorio y de vendimia. Además, durante el recorrido habrá algunas sorpresas y guiños vinculados al mundo del vino.

Dos formas de vivir la carrera Pisando Uvas contará con dos modalidades para que cada participante elija cómo quiere vivir la experiencia. La opción de 10K está pensada para quienes quieren correr y asumir un reto deportivo. Una distancia perfecta para quienes buscan exigirse, disfrutar del trazado y sentir la recompensa de llegar a meta después de recorrer un paisaje muy distinto al de una carrera urbana. La modalidad de 5,6K, en cambio, nace con un espíritu mucho más abierto. Se puede hacer corriendo o andando, por lo que no hace falta ser corredor habitual para participar. Es una opción ideal para quienes quieren sumarse al plan sin presión, compartir la mañana con amigos, vivir la experiencia en familia o simplemente disfrutar de un paseo activo entre viñedos. Y es que esa es una de las claves de la prueba, aquí caben tanto quienes vienen a competir como quienes solo quieren empezar el sábado de una forma distinta.

Cuando cruzas la meta, empieza el resto del plan

La gran singularidad de Pisando Uvas es que la meta no marca el final del día. La carrera coincide con el 60 aniversario de la Fiesta de la Vendimia de Cariñena, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, y eso convierte la jornada en mucho más que una prueba deportiva.

La llegada de los corredores enlazará prácticamente con la apertura de las casetas de la Feria del Vino, en la plaza Campo del Toro, donde durante el sábado se reunirán bodegas de la DOP Cariñena y propuestas gastronómicas de la zona. Las casetas estarán abiertas de 12.00 a 17.00 horas y de 19.00 a 23.00 horas, lo que permite alargar el plan durante todo el día.

La llegada de los corredores enlazará prácticamente con la apertura de las casetas de la Feria del Vino, en la plaza Campo del Toro. / Ross Lecca

La fórmula es sencilla y muy apetecible porque auna correr, quedarse, comer, probar vinos, disfrutar de la música y dejarse llevar por el ambiente de la vendimia. Además, tras la carrera está prevista música y animación con DJ, para que el final del recorrido tenga también sabor a celebración.

La carrera coincide con el 60 aniversario de la Fiesta de la Vendimia de Cariñena, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. / DO Cariñena

Un plan también para quien no corre

Una de las ventajas de Pisando Uvas es que no obliga a que todo el grupo participe en la carrera. Mientras unos corren o caminan, los acompañantes también tendrán alternativas en el propio entorno. Eso convierte la cita en un plan perfecto para parejas, grupos de amigos o familias en las que no todos quieran ponerse un dorsal.

El Cariñena Wine Museum, situado además en el punto de salida y llegada, ofrece un recorrido inmersivo por la historia vitivinícola del territorio, con videomappings y contenidos interactivos sobre la cultura del vino y su evolución en Cariñena.

Ese mismo día también se celebrará la IV Feria de Coleccionismo Ciudad de Cariñena, en la sede de la comarca, con expositores del mundo del coleccionismo del entorno de Aragón y entrada libre. Así, mientras la carrera avanza entre viñedos, quienes acompañen a los participantes podrán disfrutar de una mañana diferente sin alejarse del ambiente festivo.

Mientras unos corren o caminan, los acompañantes también tendrán alternativas en el propio entorno. / DO Cariñena

Cariñena, zapatillas y vendimia

La I Pisando Uvas Cariñena Run llega con vocación de convertirse en una cita especial dentro de la Fiesta de la Vendimia. Tiene deporte, paisaje, cultura del vino, gastronomía y ese punto de sorpresa que hace que un plan se recuerde después.

La propuesta es sencilla, pero funciona: elegir una distancia, ponerse las zapatillas y dejar libre el resto del sábado. Porque en Cariñena, el 26 de septiembre, la carrera será solo el comienzo.

Información práctica Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026 Hora: 9.30 horas Lugar: Cariñena Salida y llegada: Cariñena Wine Museum Modalidades: 10K y 5,6K 5,6K: se puede realizar corriendo o andando

Elige 10K o 5,6K, ponte las zapatillas y deja libre el resto del sábado. La meta está en Cariñena, pero el plan continúa después.