Cáncer de páncreas: una enfermedad silenciosa en la que el diagnóstico precoz es clave

El cáncer de páncreas es una de las enfermedades oncológicas más complejas y silenciosas. Suele evolucionar sin dar señales claras hasta fases avanzadas, lo que dificulta su diagnóstico precoz. Sin embargo, en ocasiones, la rapidez en la detección y el abordaje multidisciplinar pueden marcar la diferencia.

Esta es la historia de Noemí Vega, recogida en un nuevo capítulo de Píldoras de vida, un proyecto divulgativo impulsado por Quirónsalud Zaragoza como herramienta de sensibilización. Todo comenzó con algo aparentemente cotidiano: dolor de espalda y cansancio. “Le echaba la culpa al calor, al estrés… hasta que ni descansando mejoraba. Ahí saltaron las alarmas”, recuerda.

Ese primer aviso fue clave. Aunque este tipo de cáncer suele detectarse tarde, en el caso de Noemí se logró un diagnóstico temprano gracias a una serie de pruebas de imagen (TAC abdomino-pélvico, resonancia magnética pancreática y eco-endoscopia). El doctor Guillermo Pola, coordinador de Cirugía General en el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, explica que fue diagnosticada con una tumoración en la cabeza del páncreas: “Se detectó de forma precoz y en las pruebas no se identificó ningún factor de riesgo que obligara a tratamientos complementarios previos, por lo que se pudo realizar directamente la cirugía”.

Noemí asegura que “escuchar la palabra cáncer no es un instante: es un proceso emocional complejo”. “Es lo más duro que puedes imaginarte. Lo niegas… te duermes y al despertar parece una pesadilla”, añade. A partir de ahí, comienza una carrera contrarreloj en la que el tiempo es decisivo.

Hoy en día, el tratamiento del cáncer no depende de un solo especialista, sino de un enfoque multidisciplinar. Así, el doctor Pola detalla que el caso de Noemí se debatió en un comité de tumores en el que participaron cirujanos, oncólogos y profesionales de otras especialidades. “El trabajo tiene que ser en equipo, orientado siempre al beneficio del paciente”, puntualiza.

Para Noemí, esta coordinación se tradujo en confianza: “Desde el primer momento no tuve ninguna duda. El trato era muy cercano. Todos los días pasaban a verme y me escuchaban”.

Pioneros en Aragón

El tratamiento principal fue quirúrgico. Consistió en una operación compleja tanto para la paciente como para el equipo médico. “Son intervenciones muy largas y técnicamente muy exigentes. Realizamos una duodenopancreatectomía cefálica por laparoscopia, una técnica avanzada”. “En Quirónsalud Zaragoza -añade-, somos pioneros en Aragón en este tipo de cirugía mínimamente invasiva, que aporta ventajas claras: menor sangrado, reducción del riesgo de infección, menos dolor y una recuperación más rápida”.

Asimismo, durante seis meses, se sometió a sesiones de quimioterapia. “Era un tratamiento fuerte, pero lo llevé bastante bien. Me dijeron que hiciera vida lo más normal posible, y eso hice”. El ejercicio físico, dentro de sus posibilidades, también formó parte de su recuperación.

El valor del apoyo emocional

Si hay algo que marcó la diferencia en este proceso fue el apoyo humano. “Cuando me caía, me recogían las veces que hizo falta. Mi marido, especialmente, fue mi hombro para llorar. Sin él, no hubiese podido con esto”, cuenta emocionada.

Pero también el acompañamiento médico dejó huella: “Lo que nos enseñó -reconoce el doctor- es a acompañar. No solo a tratar o curar, sino a estar cerca del paciente en un proceso muy duro”.

Noemí retomó su rutina poco tiempo después de concluir con la quimioterapia. Su vida es “completamente normal”, pero su forma de ver el mundo es otra: “He aprendido que la vida es ahora. Y eso es lo que estamos haciendo: vivir el día a día”.

Amplio equipo de profesionales

Entre las estrategias de prevención, los expertos recuerdan la importancia de los hábitos de vida saludables, una dieta equilibrada y evitar el tabaco, el alcohol y la obesidad. Igualmente, resulta fundamental la detección y el tratamiento de las lesiones pancreáticas premalignas.

El área de Cirugía General del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza está formada por un amplio equipo de profesionales, liderado por el doctor Guillermo Pola y la doctora Eloísa Villarreal. El servicio emplea técnicas punteras y cuenta con quirófanos dotados de alta tecnología, que incorporan los últimos avances y equipamientos para abordar cualquier tipo de intervención.